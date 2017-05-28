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Анелия Николова
Ключови думи към статията:
Ако се справяте добре зад обектива, покажете какво ви е впечатлило. Изпратете снимки и текст към тях.
Сн. 3 и 4.
Сн. 2 и 16.
Снимки 1, 6 и 15.
Koтката изглежда зловещо!Интересно е да се види и стопанката и.
Фестивалът в Сидни, сн. 17.
ikar_01Рейтинг: 1047 Неутрално
Сн. 3 и 4.
FijiРейтинг: 2925 Неутрално
Сн. 2 и 16.
Peni NikolРейтинг: 11699 Неутрално
Снимки 1, 6 и 15.
2.5Рейтинг: 5336 Неутрално
Koтката изглежда зловещо!I Want To Believe
Интересно е да се види и стопанката и.
BramasoleРейтинг: 5793 Неутрално
Фестивалът в Сидни, сн. 17."Човек не се дави, като падне във водата, а като остане там” - Едуин Луис Коул