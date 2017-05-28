 
Котка позира като като участник в "Парада на бродираната риза" в Киев, Украйна.

© Reuters

увеличи
Котка позира като като участник в "Парада на бродираната риза" в Киев, Украйна.
виж повече
Войник от американската армия поставя знамена на надгробните плочи в Националното военно гробище в Арлингтън, САЩ преди Деня за възпоминание на загиналите.
виж повече
<a href="http://www.dnevnik.bg/photos/2017/05/27/2978569_fotogaleriia_hau_dong_-_tancut_na_dushite/" target="_blank">В последните години един духовен ритуал се възражда във Виетнам, това е Хау Донг - празник на трансформацията на душата и извисяването.</a>Ритуалът, който събира все повече поклонници, е основан на почитта към богините на гората, водата и небето и заема елементи от даоизма и будизма. В основата му лежи вярата в превъплъщението.
виж повече
<a href="http://www.dnevnik.bg/photos/2017/05/27/2978597_fotogaleriia_novata_mis_irak/" target="_blank">Виян Амир е новата Мис Ирак. Тя бе коронясана в Багдад.</a>
виж повече
Работник храни миещи мечки в зоологическа градина в Кунмин, Китай.
виж повече
Наслада от слънчевото време на плажа "Ла Конча" в град Сан Себастиан, Испания.
виж повече
Приготвяне на специални сладкиши в първия ден от свещения месец Рамазан в малка сладкарска фабрика в Кабул, Афганистан.
виж повече
Кадър от площад "Света Анна" в центъра на град Манчестър, Великобритания, покрит с картички с послания и цветя в памет на жертвите на нападението в "Манчестър Арена".
виж повече
Вярващ чете Корана в първия ден на свещенния месец Рамазан в Синята джамия в Истанбул, Турция.
виж повече
Момент от честванията за Деня на клоуна в Лима,Перу.
виж повече
Хора се разхлаждат във фонтаните на площад "Трокадеро", за да се справят с високите температури в Париж,Франция.
виж повече
Вярващ гледа към разпятието малко преди пристигането на папа Франсиск в Генуа, Италия.
виж повече
Демонстранти протестират срещу президента Николас Мадуро в Каракас, Венецуела.
виж повече
<a href="http://www.dnevnik.bg/sport/2017/05/27/2978768_arsenal_naddelia_nad_chelsi_i_triumfira_vuv_fa_kup_za/" target="_blank">"Арсенал" е новият носител на трофея във ФА къп. "Топчиите" победиха с 2:1 шампиона "Челси"</a> в драматичен мач на "Уембли". Арсен Венгер стана най-успешният мениджър в историята на турнира, като вдигна титлата за седми път, а отборът спечели за рекорден 13-и път.
виж повече
Новородено азиатско слонче в зоопарка "Таопра" в Сидни, Австралия.
виж повече
Момент от представление преди откриването на фестивала "Драконова лодка" в град Тангхе, Китай.
виж повече
В Сидни, Австралия, започна най-големият в света фестивал на светлината и звука. Vivid Sydney festival ще продъложи до 17 юни и се очаква да бъде посетен от 2.5 млн. души.
виж повече
Германският канцлер Ангела Меркел вдига наздравица на фестивала Trudering в Мюнхен, Германия.
виж повече
Момент фестивала "Холи" в Санта Колома де Граменте, близо до Барселона, Испания.
виж повече
<a href="http://www.dnevnik.bg/sport/2017/05/28/2978992_sebastian_fetel_specheli_gran_pri_na_monako_za_tretata/" target="_blank">Пилотът на "Ферари" Себастиан Фетел спечели Гран при на Монако и постигна третата си победа от началото на сезона.</a> На второ място завърши съотборникът му Кими Райконен, който стартира от полпозишън.
виж повече
, 832
Анелия Николова

Анелия Николова

Ключови думи към статията:

Изпращане на галерия

Ако се справяте добре зад обектива, покажете какво ви е впечатлило. Изпратете снимки и текст към тях.

Последни галерии

Снимка на деня: Борисов вече и с титла от "супер финал" по тенис

Снимка на деня: Борисов вече и с титла от "супер финал" по тенис

виж повече
Фотогалерия: Танцуващите кралски коне

Фотогалерия: Танцуващите кралски коне

виж повече
Фотогалерия: Отшелникът белгиец, австрийският манастир и шнапсът

Фотогалерия: Отшелникът белгиец, австрийският манастир и шнапсът

виж повече

Топ галерии

Фоторазказ: "Хюндай" i30 отправя ново предизвикателство към Кръстника

Фоторазказ: "Хюндай" i30 отправя ново предизвикателство към Кръстника

виж повече
Фотогалерия: Отшелникът белгиец, австрийският манастир и шнапсът

Фотогалерия: Отшелникът белгиец, австрийският манастир и шнапсът

виж повече
Фотогалерия: Плъстите - една прастара традиция

Фотогалерия: Плъстите - една прастара традиция

виж повече
Коментари (5)
  1. Подредба: Сортирай
  1. 1 Профил на ikar_01
    ikar_01
    Рейтинг: 1047 Неутрално

    Сн. 3 и 4.

  2. 2 Профил на Fiji
    Fiji
    Рейтинг: 2925 Неутрално

    Сн. 2 и 16.

  3. 3 Профил на Peni Nikol
    Peni Nikol
    Рейтинг: 11699 Неутрално

    Снимки 1, 6 и 15.

  4. 4 Профил на 2.5
    2.5
    Рейтинг: 5336 Неутрално

    Koтката изглежда зловещо!
    Интересно е да се види и стопанката и.

    I Want To Believe
  5. 5 Профил на Bramasole
    Bramasole
    Рейтинг: 5793 Неутрално

    Фестивалът в Сидни, сн. 17.

    "Човек не се дави, като падне във водата, а като остане там” - Едуин Луис Коул




За да коментирате, е нужно да влезете в профила си или да се регистрирате.