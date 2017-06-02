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© Reuters

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Огромен процеп в антарктическия шелф Ларсен е заснет от въздуха. Цепнатината в шелфа започна внезапно да се разраства в края на миналата година. Сега остават няколко десетки километра, преди процепът да откъсне от шелфа огромен айсберг.
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Момент от авиошоу, част от военния парад по повод Деня на републиката в Рим, Италия.
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<a href="http://www.dnevnik.bg/photos/2017/06/02/2982041_fotogaleriia_pet_dni_tanci_v_pustiniata_negev/" target="_blank">Хиляди се събраха в пустинята Негев в Южен Израел за фестивала "Мидбърн". </a>Той се прави по подобие на известния фестивал "Горящият човек", който се провежда в пустинята Невада.
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Анелия Николова

Анелия Николова

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Коментари (5)
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  1. 1 Профил на Peni Nikol
    Peni Nikol
    Рейтинг: 10888 Неутрално

    Сн. 2.

  2. 2 Профил на neut
    neut
    Рейтинг: 10009 Неутрално

    Сн. 1 и 2

    In the forest all animals are equal except a few that are more equal than the rest
  3. 3 Профил на Роси
    Роси
    Рейтинг: 7943 Неутрално

    Сн. 1, 2 и 11.

  4. 4 Профил на Роси
    Роси
    Рейтинг: 7943 Неутрално

    Сн. 1, 2 и 11.

  5. 5 Профил на greenhrast
    greenhrast
    Рейтинг: 1697 Неутрално

    1, искам сняг! 😁

    http://bit.do/HelpNikolaBotev




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