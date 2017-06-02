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Фотогалерия: Световните снимки на деня - 2 юни 2017 г.

Огромен процеп в антарктическия шелф Ларсен е заснет от въздуха. Цепнатината в шелфа започна внезапно да се разраства в края на миналата година. Сега остават няколко десетки километра, преди процепът да откъсне от шелфа огромен айсберг.