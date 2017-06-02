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Фотогалерия: Световните снимки на деня - 2 юни 2017 г.
Огромен процеп в антарктическия шелф Ларсен е заснет от въздуха. Цепнатината в шелфа започна внезапно да се разраства в края на миналата година. Сега остават няколко десетки километра, преди процепът да откъсне от шелфа огромен айсберг.
Peni NikolРейтинг: 10888 Неутрално
Сн. 2.
neutРейтинг: 10009 Неутрално
Сн. 1 и 2In the forest all animals are equal except a few that are more equal than the rest
РосиРейтинг: 7943 Неутрално
Сн. 1, 2 и 11.
РосиРейтинг: 7943 Неутрално
Сн. 1, 2 и 11.
greenhrastРейтинг: 1697 Неутрално
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