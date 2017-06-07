 
На сметището край Янгон, Мианмар.

© Reuters

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На сметището край Янгон, Мианмар.
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Урок по ислямска религия, Дарфур, Судан.
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Състезание по катерене в Берлин, Германия.
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Пазарът в Доха. Дипломатическият разрив между Катар и съседите му от Залива първо удари търговията с храни.
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Полицейски служител претърсва зала във федералния съд в Бразилия, където ще се проведе заседание по дело срещу бразилския президент Мишел Темер.
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Необичаен хотел работи, без никога да е отварял врати, в швейцарските Алпи. Рафаел и Мириам позират като първите гости за годината в спалнята на "Хотел нула звезди" - арт инсталация на братята Франк и Патрик Рилкин в планината Сентис, близо до курорта Гонтен. За 250 швейцарски франка гостите могат да прекарат една нощ в "хотела" без стени, прозорци и покрив, разположен на 1200 метра надморска височина. Панорамните гледки, които се разкриват от спалнята, са впечатляващи, а престоят включва и закуска в леглото. Хотелът не разполага с баня и тоалетна, но на 10 минути от него има обществена.
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Мъж се е прикрил по време на атака срещу иранския парламент в Техеран.
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След срещата снощи с президента на Германия премиерът Бойко Борисов бе приет днес от канцлера Ангела Меркел. И двамата заемат постовете си за трети мандат, Меркел предстои да се пребори за четвърти.
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Георги Кожухаров

Георги Кожухаров

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Коментари (7)
  1. Подредба: Сортирай
  1. 1 Профил на xali
    xali
    Рейтинг: 5616 Неутрално

    Снимка 3 :-)

  2. 2 Профил на chicago514
    chicago514
    Рейтинг: 11646 Неутрално

    Снимка - 12

  3. 3 Профил на Боян Таксиров
    Боян Таксиров
    Рейтинг: 1436 Неутрално

    Нито една.

    mutricata.blogspot.bg
  4. 4 Профил на neut
    neut
    Рейтинг: 9581 Неутрално

    Сн. 7

    In the forest all animals are equal except a few that are more equal than the rest
  5. 5 Профил на ikar_01
    ikar_01
    Рейтинг: 955 Неутрално

    Никоя.

  6. 6 Профил на ЗаНи3А
    ЗаНи3А
    Рейтинг: 2934 Весело

    Потрудили са се доста, но поантата - №12 е като всички преди нея - незначими, а камо ли пък световни.

    Обогатявай своя свят, опознавайки света на другите...
  7. 7 Профил на Роси
    Роси
    Рейтинг: 7652 Неутрално

    Сн. 10 .





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