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Георги Кожухаров
Ключови думи към статията:
Ако се справяте добре зад обектива, покажете какво ви е впечатлило. Изпратете снимки и текст към тях.
Снимка 3 :-)
Снимка - 12
Нито една.
Сн. 7
Никоя.
Потрудили са се доста, но поантата - №12 е като всички преди нея - незначими, а камо ли пък световни.
Сн. 10 .
xaliРейтинг: 5616 Неутрално
Снимка 3 :-)
chicago514Рейтинг: 11646 Неутрално
Снимка - 12
Боян ТаксировРейтинг: 1436 Неутрално
Нито една.mutricata.blogspot.bg
neutРейтинг: 9581 Неутрално
Сн. 7In the forest all animals are equal except a few that are more equal than the rest
ikar_01Рейтинг: 955 Неутрално
Никоя.
ЗаНи3АРейтинг: 2934 Весело
Потрудили са се доста, но поантата - №12 е като всички преди нея - незначими, а камо ли пък световни.Обогатявай своя свят, опознавайки света на другите...
РосиРейтинг: 7652 Неутрално
Сн. 10 .