Фотогалерия: Когато светът свърши и още препоръчвани комикси тази седмица

 
По идея big_al 4 препоръчвания.

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По идея big_al 4 препоръчвания.
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По идея на big_al 5 препоръчвания.
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По идея на karabastun, също с 5 препоръчвания.
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По идея на lz22, пак с 5 препоръчвания.
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По идея на Big_al 5 препоръчвания.
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Също предложение big_al 5 препоръчвания.
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Още една идея от big_al 6 препоръчвания
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По идея на big_al 6 препочвания.
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По идея на peni_nikol.53 с 6 препоръчвания.
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И отново на peni_nikol.53, 8 препоръчвания.
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Дневник

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Коментари (2)
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  1. 1 Профил на Дедо Либен
    Дедо Либен
    Рейтинг: 1815 Весело

    Само който не е бил комунист,
    само той има право да се бъзика с Боко
    и само който не е бил СДС-ар,
    само той може да укорява Корнелия!!!!

  2. 2 Профил на batzdravo
    batzdravo
    Рейтинг: 2918 Весело

    До коментар [#1] от "Дедо Либен":"Само който не е бил комунист,
    само той има право да се бъзика с Боко
    и само който не е бил СДС-ар,
    само той може да укорява Корнелия!!!!"

    Мно'о ти е строг "моралния" кодекс!
    Бий ги, подред, с думи, "само магарето се бие с тояга, човека се бие с думи!", тъй дума народната мъдрост! 😇





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