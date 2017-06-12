Фотогалерия: Когато светът свърши и още препоръчвани комикси тази седмица

Обмисля се преместването на КАТ - София и София област, в покрайнините на столицата, обяви Цветанов 09:45, 11 юни 17 / Скорост 68
Дедо ЛибенРейтинг: 1815 Весело
Само който не е бил комунист,
само той има право да се бъзика с Боко
и само който не е бил СДС-ар,
само той може да укорява Корнелия!!!!
batzdravoРейтинг: 2918 Весело
До коментар [#1] от "Дедо Либен":"Само който не е бил комунист,
само той има право да се бъзика с Боко
и само който не е бил СДС-ар,
само той може да укорява Корнелия!!!!"
Мно'о ти е строг "моралния" кодекс!
Бий ги, подред, с думи, "само магарето се бие с тояга, човека се бие с думи!", тъй дума народната мъдрост! 😇