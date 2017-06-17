Фотогалерия: Хелмут Кол - способният на всичко

 
В петък, 16 юни, на 87 години почина обединителят на Германия Хелмут Кол. Той ръководи Германия от 1982 до 1998 година.

© Associated Press

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В петък, 16 юни, на 87 години почина обединителят на Германия Хелмут Кол. Той ръководи Германия от 1982 до 1998 година.
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Снимката е от 29 май 1983 година на среща на върха в Уилямсбърг (Williamsburg), САЩ. От ляво на дясно са канадския премиер Пиер Трюдо, Гастон Торн, президент на Европейската комисия, Хелмут Кол, канцлер на Западна Германия, френският президент Франсоа Митеран, президентът на САЩ Роналд Рейгън, японският премиер Ясухиро Накасаоне, премиерът на Великобритания Маргарет Тачър и италиянският министър- председател Аминторе Фанфани.<br /><br />След срещата е публикувана декларация за икономически подем и доклад, дефиниращ предмета на бъдещите консултации между финансовите министри, и укрепването на валутното сътрудничество за растеж и стабилност.
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"Тя беше велика жена... Тя беше един от най-талантливите премиери, които някога са живели", каза Кол след новината за смъртта на Тачър през април 2013 година.<br /><br />"В много случаи и в конфронтации с икономиката тя остана на своята позиция. За нея може да се говори само с огромно уважение, дори и по някои въпроси мненията да са били различни", допълни той.<div><div>След падането на Берлинската стена през 1989 г., Тачър се противопоставя на германското обединение, предупреждавайки, че Кол е "способен на всичко". Бившият германски лидер, който днес е в инвалидна количка, беше движещата сила зад обединението на Германия и приемането на еврото.</div></div><br />На снимката Маргарет Тачър (1925-2013) и германският канцлер Хелмут Кол по време на пресконференция в Бон през януари 1985 година.
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Хелмут Кол заедно с британския премиер Маргарет Тачър, президентът на САЩ Роналд Рейгън и кралицата на Великобритания Елизабет II през 1984 година на вечеря в Бъкингамския дворец.<br /><br />Преди време в интервю Кол заявява, че големият политик се отличава по същото, което отличава един голям човек: "сила на характера, издръжливост, човечност – без тези качества човек е жалък клетник и в крайна сметка няма да има успех. Голямата политика също трябва да се измерва по резултатите. И тук също в сила е правилото: мащабът трябва да бъде човекът. Това включва също съхраняване на творението".<div> </div>
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Хелмут Кол (вдясно) е седнал на една маса с Михаил Горбачов и германския външен министър Ханс-Дитрих Геншер. Годината е 1990 година, а снимката е от почивката по време на разговори за членството на Обединена Германия в НАТО.
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Ясер Арафат (1929 -2004) и Хелмут Кол през 1995 година.Хелмут Кол е роден на 3 април 1930 г. Той е трето дете в семейството финансиста Ханс Кол и съпругата му Сесил. Роден е в Лудвигсхафен, където и почина в дома си в петък.
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Хелмут Кол с Папа Йоан Павел II
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Френският президент Жак Ширак и Хелмут Кол през 1997 година. Прз 1988 г. Кол и предишният френски президент Франсоа Митеран получиха международната награда "Карл Велики", а десет години по-късно Кол бе обявен от европейските лидери за "Почетен гражданин на Европа" - втория човек, получил тази титла след Жан Моне.
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Британският премиер Тони Блеър и Хелмут Кол през 1997 година/
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Хелмут Кол се жени за Ханелоре Ренер през 1950 година. От брака се раждат двама синове – Валтер и Петер.
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Хелмут Кол пожелава успех на пилота от Формула 1 Михаел Шумахер през 1997 година
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1998 година, откогато е и снимката е трудна за Кол. Започва скандал по подозрения в големи финансови дарения за Християндемократическия съюз, на който Кол е председател. Кол беше изправен пред съд за получени и необявени 565 000 германски марки дарение за ХДС. През 2001 г. беше осъден на глоба в размер на 300 000 марки. До смъртта си той отказа да съобщи откъде са дошли огромните даренията с мотива, че е дал думата си на дарителите.
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"Бъдещите историци ще казват, че 21-ви век за Европа започна под неговия взор. Историята на Хелмут Кол е историята на Германия в 20-ти век", каза през 1999 г. президентът на САЩ Бил Клинтън.
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Хелмут Кол и финансовият министър Тео Вайгел в Мюнхен през 1998 г.
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"Както милиони други, аз преминах от живот под диктатурата на ГДР към свободен живот", заяви в петък канцлерът на Гермния Ангела Меркел. Тя става вицеканцлер през 1991 година/ "Всичко, което последва през следващите 27 години (бел.ред падането на Берлинската стема) нямаше никога да може да се осъществи без Хелмут Кол", заяви Меркел.
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През септември 2012 година Меркел придружи Кол, който след инцидент се предвижваше в инвалидна количка, на 30-т годишнина от встъпването на Кол като канцлер.
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Кол с втората си жена Майке Рихтер. Той се жени за нея на 8 май 2008 г. Снимката е от 2014 година при представянето на книгата на Кол
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Коментари (3)
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  1. 1 Профил на neut
    neut
    Рейтинг: 10124 Неутрално

    Голям политик, голям европеец

    In the forest all animals are equal except a few that are more equal than the rest
  2. 2 Профил на xali
    xali
    Рейтинг: 5656 Неутрално

    В този човек имаше нещо съдбовно...та си мисля не може да няма
    и прабългарски клон в рода.

  3. 3 Профил на slan777
    slan777
    Рейтинг: 1368 Неутрално

    Аз поне бях в Германия, когато управляваше. Улиците перфектни, не като сега.
    Бая дупки като велоцепидист в Германия трябваше да избягвам. Вече май не поддържат централните улици? Добре, че имам някакво предно осветление, без него да съм паднал в някоя дупка

    Schnell sein ist die Lösung!




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