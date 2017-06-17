Фотогалерия: Хелмут Кол - способният на всичко

© Associated Press
Дневник
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Голям политик, голям европеец
В този човек имаше нещо съдбовно...та си мисля не може да нямаи прабългарски клон в рода.
Аз поне бях в Германия, когато управляваше. Улиците перфектни, не като сега.Бая дупки като велоцепидист в Германия трябваше да избягвам. Вече май не поддържат централните улици? Добре, че имам някакво предно осветление, без него да съм паднал в някоя дупка
neutРейтинг: 10124 Неутрално
Голям политик, голям европеецIn the forest all animals are equal except a few that are more equal than the rest
xaliРейтинг: 5656 Неутрално
В този човек имаше нещо съдбовно...та си мисля не може да няма
и прабългарски клон в рода.
slan777Рейтинг: 1368 Неутрално
Аз поне бях в Германия, когато управляваше. Улиците перфектни, не като сега.Schnell sein ist die Lösung!
Бая дупки като велоцепидист в Германия трябваше да избягвам. Вече май не поддържат централните улици? Добре, че имам някакво предно осветление, без него да съм паднал в някоя дупка