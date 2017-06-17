 
Над 200 артисти взеха участие в церемонията по откриването. Тя продължи 20 минути на чисто новия 68-хиляден стадион "Крестовски" в Санкт Петербург.

© Reuters

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Над 200 артисти взеха участие в церемонията по откриването. Тя продължи 20 минути на чисто новия 68-хиляден стадион "Крестовски" в Санкт Петербург.
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Церемонията по откриването включваше препратки към руската история и традиционни елементи от народния фолклор.
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Коментари (6)
  1. Подредба: Сортирай
  1. 1 Профил на Чардо
    Чардо
    Рейтинг: 2959 Весело

    ""Препълнен"" стадион . . . .
    ""Пука"" се по шевовете. . . . .

    Вярвам, Господи, помогни на моето неверие! Марко гл.IХ,ст.24
  2. 2 Профил на Taiga
    Taiga
    Рейтинг: 869 Неутрално

    Откриването на Световното догодина ще е най-доброто, което някога сме виждали!

  3. 3 Профил на Ватник
    Ватник
    Рейтинг: 926 Неутрално

    Откриването на Световното догодина ще е най-доброто, което някога сме виждали!
    —цитат от коментар 2 на Taiga


    Ако го повториш още шест пъти, може и да си повярваш. Когато си обсебен от култ към личността и нездрав русофилистически неонацизъм, даже путкин и майка ти да опъне на дивана, ще викаш, че е за добро.

    http://istinata.bg/?p=1027 Русия ограбва България
  4. 4 Профил на дерибеев
    дерибеев
    Рейтинг: 2426 Весело

    До коментар [#3] от "Ватник":

    успех , имаш право на глас ...

  5. 5 Профил на LinkеdIn
    LinkеdIn
    Рейтинг: 70 Весело

    До коментар [#3] от "Ватник":световно в Русия ще има, свиквай...

  6. 6 Профил на LinkеdIn
    LinkеdIn
    Рейтинг: 70 Весело

    До коментар [#2] от "Taiga": Е, за най-доброто не знам, но определено ще е впечатляващо...САЩ дали ще дойдат, или ще отпаднат в квалификациите :)





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