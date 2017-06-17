Безалкохолни, детски храни, сирена в България са с различно качество от продаваните в Австрия и Германия 11:34, 17 юни 17 / Бизнес 159
ЧардоРейтинг: 2959 Весело
""Препълнен"" стадион . . . .Вярвам, Господи, помогни на моето неверие! Марко гл.IХ,ст.24
""Пука"" се по шевовете. . . . .
TaigaРейтинг: 869 Неутрално
Откриването на Световното догодина ще е най-доброто, което някога сме виждали!
ВатникРейтинг: 926 Неутрално
Ако го повториш още шест пъти, може и да си повярваш. Когато си обсебен от култ към личността и нездрав русофилистически неонацизъм, даже путкин и майка ти да опъне на дивана, ще викаш, че е за добро. http://istinata.bg/?p=1027 Русия ограбва България
дерибеевРейтинг: 2426 Весело
До коментар [#3] от "Ватник":
успех , имаш право на глас ...
LinkеdInРейтинг: 70 Весело
До коментар [#3] от "Ватник":световно в Русия ще има, свиквай...
LinkеdInРейтинг: 70 Весело
До коментар [#2] от "Taiga": Е, за най-доброто не знам, но определено ще е впечатляващо...САЩ дали ще дойдат, или ще отпаднат в квалификациите :)