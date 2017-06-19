 
На къмпинг в планината Тяншан, близо до Алмати, Казахстан.

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На къмпинг в планината Тяншан, близо до Алмати, Казахстан.
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Публиката на музикалния фестивал Firefly в Доувър, САЩ.
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Лодка с мигранти в Средиземно море край бреговете на Либия, преди да бъде спасена от неправителствената организация "Спасете децата".
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Любители на крикета празнуват след победа на отбора на Пакистан над Индия. Лахор, Пакистан.
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Прайд в Сао Пауло, Бразилия.
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Членовете на иракската армия пускат листовки над стария град на Мосул, Ирак.
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Португалия обяви тридневен национален траур - от неделя до вторник, за <a href="http://www.dnevnik.bg/photos/2017/06/18/2991455_fotogaleriia_nai-smurtonosniiat_gorski_pojar_v/" target="_blank">жертвите на най-смъртоносните горски пожари</a> в историята на страната.
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Членовете на групата Marianas Trench пристигат на наградите iHeartRadio MuchMusic (MMVA) в Торонто, Канада.
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Един човек е убит и осем са ранени при <a href="http://www.dnevnik.bg/sviat/2017/06/19/2991663_mikrobus_se_vriaza_v_peshehodci_pred_djamiia_v_london/" target="_blank">нападението до джамията в лондонския район "Финсбъри парк"</a>. Тази сутрин микробус се вряза в пешеходци, излизащи от молитвения дом.
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Служители на спасителните служби работят в жилищната сграда "Гренфел тауър" в Лондон, която изгоря миналата седмица. <a href="http://www.dnevnik.bg/sviat/2017/06/17/2991224_jertvite_ot_pojara_v_london_sa_pone_58_zaiavi/" target="_blank">Поне 58 души са загинали при пожара.</a>
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Засилено полицейско присъствие в Джакарта, Индонезия, преди Рамазан байрам - празникът, отбелязващ края на свещения за мюсюлманите месец Рамазан.
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<a href="http://www.dnevnik.bg/sviat/2017/06/19/2991677_velikobritaniia_i_ostanalite_v_es_zapochvat_dnes/" target="_blank">Британският министър за напускането на ЕС Дейвид Дейвис започва днес в Брюксел преговорите</a> за условията по "Брекзит".
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Григор Димитров започна с победа участието си в турнира в "Куинс", като <a href="http://www.dnevnik.bg/sport/2017/06/19/2992216_grigor_dimitrov_preskochi_purviia_krug_v_kuins_za_54/" target="_blank">за 54 минути победи Райън Харисън</a> с 6:3, 6:1.
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Юлия Лазарова

Юлия Лазарова

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Коментари (8)
  1. Подредба: Сортирай
  1. 1 Профил на Роси
    Роси
    Рейтинг: 7281 Неутрално

    Сн. 1 и 13.

  2. 2 Профил на franklin
    franklin
    Рейтинг: 1877 Неутрално

    Сн.13, сн.15 и сн.1

    "На света има само едно нещо по-лошо от насилието - това е капитулацията пред него." Амос Оз
  3. 3 Профил на Тsonkooo
    Тsonkooo
    Рейтинг: 1411 Неутрално

    Актуални снимки на ужасяващи събития, а снимка 1 е просто красива.

  4. 4 Профил на Танас
    Танас
    Рейтинг: 4520 Неутрално

    Сн. 13,15 и 1.

    "Животът е като чеверме. Колко повече те върти по - печен ставаш" / БНР / :-) :-D :-)
  5. 5 Профил на pet_fire
    pet_fire
    Рейтинг: 3848 Неутрално

    Сн.1 и сн.15

  6. 6 Профил на Bramasole
    Bramasole
    Рейтинг: 4741 Неутрално

    Сн. 13.

    "Човек не се дави, като падне във водата, а като остане там” - Едуин Луис Коул
  7. 7 Профил на comandante vs либерални ентусиасти&корпократи
    comandante vs либерални ентусиасти&корпократи
    Рейтинг: 2737 Неутрално

    сн.14

    Libertarianism is just anarchy for rich people
  8. 8 Профил на Мойше! Толкоз!!!
    Мойше! Толкоз!!!
    Рейтинг: 1865 Весело

    № 3!!! Подсилен взвод командоси на мисия!!!

    THOSE ARE MY PRINCIPLES! AND IF YOU DON'T LIKE THEM...WELL, I HAVE OTHERS, TOO!




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