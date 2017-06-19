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Юлия Лазарова
Ключови думи към статията:
Ако се справяте добре зад обектива, покажете какво ви е впечатлило. Изпратете снимки и текст към тях.
Сн. 1 и 13.
Сн.13, сн.15 и сн.1
Актуални снимки на ужасяващи събития, а снимка 1 е просто красива.
Сн. 13,15 и 1.
Сн.1 и сн.15
Сн. 13.
сн.14
№ 3!!! Подсилен взвод командоси на мисия!!!
РосиРейтинг: 7281 Неутрално
Сн. 1 и 13.
franklinРейтинг: 1877 Неутрално
Сн.13, сн.15 и сн.1"На света има само едно нещо по-лошо от насилието - това е капитулацията пред него." Амос Оз
ТsonkoooРейтинг: 1411 Неутрално
Актуални снимки на ужасяващи събития, а снимка 1 е просто красива.
ТанасРейтинг: 4520 Неутрално
Сн. 13,15 и 1."Животът е като чеверме. Колко повече те върти по - печен ставаш" / БНР / :-) :-D :-)
pet_fireРейтинг: 3848 Неутрално
Сн.1 и сн.15
BramasoleРейтинг: 4741 Неутрално
Сн. 13."Човек не се дави, като падне във водата, а като остане там” - Едуин Луис Коул
comandante vs либерални ентусиасти&корпократиРейтинг: 2737 Неутрално
сн.14Libertarianism is just anarchy for rich people
Мойше! Толкоз!!!Рейтинг: 1865 Весело
№ 3!!! Подсилен взвод командоси на мисия!!!THOSE ARE MY PRINCIPLES! AND IF YOU DON'T LIKE THEM...WELL, I HAVE OTHERS, TOO!