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Фотогалерия: Хиляди посрещнаха лятното равноденствие в Стоунхендж

Всяка година по време на лятното равноденствие хиляди души се събират да наблюдават как лъчите на изгряващото слънце минават през входа на мегалитния паметник Стоунхендж във Великобритания.