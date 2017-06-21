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© Reuters

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Всяка година по време на лятното равноденствие хиляди души се събират да наблюдават как лъчите на изгряващото слънце минават през входа на мегалитния паметник Стоунхендж във Великобритания.
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Стоунхендж се намира в центъра на равнината Солсбъри в графство Уилтшир.<br /><br />Той е построен на три фази от 3000 г. пр. Хр. до 1600 г. пр. Хр.
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Най-дългият ден в годината в Северното полукълбо по традиция привлича много хора около древния паметник, макар и да не е ясно какво е било неговото предназначение.
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Смята се, че Стоунхендж, разположен на около 130 км. югозападно от Лондон, е бил място за религиозни ритуали.
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Коментари (3)
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  1. 1 Профил на evlampi
    evlampi
    Рейтинг: 1484 Весело

    "Хиляди посрещнаха лятното равноденствие в Стоунхендж"

    Равноденствие е около екватора :)

  2. 2 Профил на 1001
    1001
    Рейтинг: 1498 Неутрално

    м да равноденствието в умерения пояс е около 22 март и 22 септември

  3. 3 Профил на theophilos
    theophilos
    Рейтинг: 221 Весело

    Може би "слънцестоене" са искали да кажат.





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