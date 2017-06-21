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Фотогалерия: Хиляди посрещнаха лятното равноденствие в Стоунхендж
Всяка година по време на лятното равноденствие хиляди души се събират да наблюдават как лъчите на изгряващото слънце минават през входа на мегалитния паметник Стоунхендж във Великобритания.
evlampiРейтинг: 1484 Весело
"Хиляди посрещнаха лятното равноденствие в Стоунхендж"
Равноденствие е около екватора :)
1001Рейтинг: 1498 Неутрално
м да равноденствието в умерения пояс е около 22 март и 22 септември
theophilosРейтинг: 221 Весело
Може би "слънцестоене" са искали да кажат.