 
Протестите в Каракас срещу венецуелския президент Николас Мадуро продължават.

© Reuters

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Протестите в Каракас срещу венецуелския президент Николас Мадуро продължават.
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Симон Санчез приготвя "сладоледен сандвич", известен като "Торта" в Мексико сити, Мексико.
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В руския град Санкт Петербург се проведе<a href="http://www.dnevnik.bg/photos/2017/06/25/2995485_fotogaleriia_dvoinik_na_elvis_pee_v_berlin/" target="_blank"> "Алые паруса" ("Алените платна")</a> - традиционният празник на възпитаници на училищата на града по повод края на учебната година.<br /><br />"Алые паруса" по правило се чества в най-близката до най-дългата бяла нощ събота (приблизително в периода 18-25 юни).
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Греъм Патрик, <a href="http://www.dnevnik.bg/photos/2017/06/25/2995485_fotogaleriia_dvoinik_na_elvis_pee_v_berlin/" target="_blank">двойник на Елвис Пресли</a>, се подготвя за концерт в Берлин, Германия.
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Георги Кожухаров

Георги Кожухаров

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Коментари (6)
  1. Подредба: Сортирай
  1. 1 Профил на chicago514
    chicago514
    Рейтинг: 12190 Неутрално

    Снимка - 3

  2. 2 Профил на venci4
    venci4
    Рейтинг: 193 Неутрално

    Във Венецуела ще се катурне скоро каручката....

    Платени форумни тролчета, така ли ви възпитават на Позитано? http://prikachi.com/images/793/8000793h.jpg
  3. 3 Профил на ЗаНи3А
    ЗаНи3А
    Рейтинг: 3092 Неутрално

    №3!

    Обогатявай своя свят, опознавайки света на другите...
  4. 4 Профил на bat_plamen
    bat_plamen
    Рейтинг: 4021 Весело

    Снимка Номер 3-:)

  5. 5 Профил на neut
    neut
    Рейтинг: 10304 Неутрално

    Сн. 3, 5 и 12

    In the forest all animals are equal except a few that are more equal than the rest
  6. 6 Профил на ikar_01
    ikar_01
    Рейтинг: 1036 Неутрално

    Сн. 3.





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