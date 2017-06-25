© Reuters
Георги Кожухаров
Ключови думи към статията:
Ако се справяте добре зад обектива, покажете какво ви е впечатлило. Изпратете снимки и текст към тях.
Снимка - 3
Във Венецуела ще се катурне скоро каручката....
№3!
Снимка Номер 3-:)
Сн. 3, 5 и 12
Сн. 3.
chicago514Рейтинг: 12190 Неутрално
Снимка - 3
venci4Рейтинг: 193 Неутрално
Във Венецуела ще се катурне скоро каручката....Платени форумни тролчета, така ли ви възпитават на Позитано? http://prikachi.com/images/793/8000793h.jpg
ЗаНи3АРейтинг: 3092 Неутрално
№3!Обогатявай своя свят, опознавайки света на другите...
bat_plamenРейтинг: 4021 Весело
Снимка Номер 3-:)
neutРейтинг: 10304 Неутрално
Сн. 3, 5 и 12In the forest all animals are equal except a few that are more equal than the rest
ikar_01Рейтинг: 1036 Неутрално
Сн. 3.