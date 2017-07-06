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© Reuters

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Стотици демонстранти, намазани с бяла глина, преминаха по централните улици на Хамбург, демонстрирайки срещу предстоящата среща на Г-20. Протестът премина под названието "1000 фигури".
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Георги Кожухаров

Георги Кожухаров

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Коментари (7)
  1. Подредба: Сортирай
  1. 1 Профил на hamiltonf1
    hamiltonf1
    Рейтинг: 4562 Весело

    Който види дърво на сн. 4 - печели!?

    ЧИСТ ИНТЕРНЕТ
  2. 2 Профил на charlesdegaulle
    charlesdegaulle
    Рейтинг: 1296 Неутрално

    Може би сн.4

  3. 3 Профил на paf
    paf
    Рейтинг: 998 Неутрално

    До коментар [#1] от "hamiltonf1":

    Точно и на мен това ми направи впечатление. Като мъртъв град.

  4. 4 Профил на Lady Zeppelin
    Lady Zeppelin
    Рейтинг: 5376 Неутрално

    Снимка 6.

    Je suis Charlie. Fluctuat nec mergitur.
  5. 5 Профил на Танас
    Танас
    Рейтинг: 3838 Неутрално

    Сн. 12.

    България без ДС - ченгета и Пълна Лустрация.
  6. 6 Профил на xali
    xali
    Рейтинг: 5068 Неутрално

    Снимка 2.

  7. 7 Профил на chicago514
    chicago514
    Рейтинг: 11362 Неутрално

    Снимка - 10





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