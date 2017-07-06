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Георги Кожухаров
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Който види дърво на сн. 4 - печели!?
Може би сн.4
До коментар [#1] от "hamiltonf1":Точно и на мен това ми направи впечатление. Като мъртъв град.
Снимка 6.
Сн. 12.
Снимка 2.
Снимка - 10
hamiltonf1Рейтинг: 4562 Весело
Който види дърво на сн. 4 - печели!?ЧИСТ ИНТЕРНЕТ
charlesdegaulleРейтинг: 1296 Неутрално
Може би сн.4
pafРейтинг: 998 Неутрално
До коментар [#1] от "hamiltonf1":
Точно и на мен това ми направи впечатление. Като мъртъв град.
Lady ZeppelinРейтинг: 5376 Неутрално
Снимка 6.Je suis Charlie. Fluctuat nec mergitur.
ТанасРейтинг: 3838 Неутрално
Сн. 12.България без ДС - ченгета и Пълна Лустрация.
xaliРейтинг: 5068 Неутрално
Снимка 2.
chicago514Рейтинг: 11362 Неутрално
Снимка - 10