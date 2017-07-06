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Фотогалерия: Световните снимки на деня - 06 юли 2017 г.

Стотици демонстранти, намазани с бяла глина, преминаха по централните улици на Хамбург, демонстрирайки срещу предстоящата среща на Г-20. Протестът премина под названието "1000 фигури".