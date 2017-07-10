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Горски пожар в Калифорния.
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Коментари (6)
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  1. 1 Профил на Peni Nikol
    Peni Nikol
    Рейтинг: 8979 Неутрално

    Сн. 6.

  2. 2 Профил на Mia san Bayern!
    Mia san Bayern!
    Рейтинг: 2625 Неутрално

    Категорично снимка 6!;)

  3. 3 Профил на Роси
    Роси
    Рейтинг: 7410 Неутрално

    Сн. 4 и 6.

  4. 4 Профил на franklin
    franklin
    Рейтинг: 1856 Весело

    Сн.6 и сн.4

    "На света има само едно нещо по-лошо от насилието - това е капитулацията пред него." Амос Оз
  5. 5 Профил на mitkokitkata
    mitkokitkata
    Рейтинг: 709 Неутрално

    2!

  6. 6 Профил на chicago514
    chicago514
    Рейтинг: 10685 Неутрално

    Сн. - 1





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