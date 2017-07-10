© Reuters
Дневник
Ключови думи към статията:
Ако се справяте добре зад обектива, покажете какво ви е впечатлило. Изпратете снимки и текст към тях.
Сн. 6.
Категорично снимка 6!;)
Сн. 4 и 6.
Сн.6 и сн.4
2!
Сн. - 1
Peni NikolРейтинг: 8979 Неутрално
Сн. 6.
Mia san Bayern!Рейтинг: 2625 Неутрално
Категорично снимка 6!;)
РосиРейтинг: 7410 Неутрално
Сн. 4 и 6.
franklinРейтинг: 1856 Весело
Сн.6 и сн.4"На света има само едно нещо по-лошо от насилието - това е капитулацията пред него." Амос Оз
mitkokitkataРейтинг: 709 Неутрално
2!
chicago514Рейтинг: 10685 Неутрално
Сн. - 1