 
Разходка на плажа Итайпу, Бразилия.

© Reuters

увеличи
Разходка на плажа Итайпу, Бразилия.
виж повече
Горещ летен ден в покрайнините на Йерусалим, Израел.
виж повече
Завод за стъкларски изделия в Нови Бор, Чехия.
виж повече
Джовани Точи (Италия) в момента, в който се гмурка по време на Световния шампионат по плувни спортове FINA в Будапеща, Унгария.
виж повече
Жени, облечени в летни кимона се снимат по време на фестивал, посветен на почита на душите на загиналите във войните в защита на Япония, в храма Ясукуни в Токио.
виж повече
Новородена панда в център за опазване на вида във Волонг, Китай.
виж повече
Уличен артист забавлява деца на площадка в Ашдод, Израел.
виж повече
Фабрика в Каб Елиас, Ливан.
виж повече
Френският президент Емануел Макрон и съпругата му Бриджит вечерят с американския държавен глава Доналд Тръмп и първата дама Мелания в ресторанта "Жул Верн" на Айфеловата кула, Париж.
виж повече
Момент от <a href="http://www.dnevnik.bg/photos/2017/07/14/3007195_fotogaleriia_trump_i_makron_na_parada_za_nacionalniia/" target="_blank">военния парад по повод Националния празник на Франция</a> в Париж.
виж повече
Продължават усилията за потушаване на големите горски пожари в Калифорния, САЩ .
виж повече
Колекционер на артефакти в дома си в Басра, Ирак.
виж повече
, 772
Анелия Николова

Анелия Николова

Ключови думи към статията:

Изпращане на галерия

Ако се справяте добре зад обектива, покажете какво ви е впечатлило. Изпратете снимки и текст към тях.

Последни галерии

Снимка на деня: Паметникът "1300 години България" остана без скулптури

Снимка на деня: Паметникът "1300 години България" остана без скулптури

виж повече
Фотогалерия: Тръмп и Макрон на парада за Националния празник на Франция

Фотогалерия: Тръмп и Макрон на парада за Националния празник на Франция

виж повече
Снимка на деня: Семейства Тръмп и Макрон вечерят на Айфеловата кула

Снимка на деня: Семейства Тръмп и Макрон вечерят на Айфеловата кула

виж повече

Топ галерии

Фотогалерия: Тръмп и Макрон на парада за Националния празник на Франция

Фотогалерия: Тръмп и Макрон на парада за Националния празник на Франция

виж повече
Фотогалерия: Война дебне отвсякъде в седмия сезон на "Игра на тронове"

Фотогалерия: Война дебне отвсякъде в седмия сезон на "Игра на тронове"

виж повече
Снимка на деня: Семейства Тръмп и Макрон вечерят на Айфеловата кула

Снимка на деня: Семейства Тръмп и Макрон вечерят на Айфеловата кула

виж повече
Коментари (4)
  1. Подредба: Сортирай
  1. 1 Профил на hamiltonf1
    hamiltonf1
    Рейтинг: 4476 Неутрално

    Снимки, под всякаква критика.... Нищо....

    Как 350 партизани разгромиха 20 невъоръжени германци при Жабокрек: http://bit.ly/2t5XDTM
  2. 2 Профил на Peni Nikol
    Peni Nikol
    Рейтинг: 9654 Неутрално

    Сн. 6, 1 и 10.

  3. 3 Профил на ikar_01
    ikar_01
    Рейтинг: 960 Неутрално

    Сн. 6 - мъничката панда.

  4. 4 Профил на bat_plamen
    bat_plamen
    Рейтинг: 3978 Любопитно

    Снимки Номера 1 и 10-:)





За да коментирате, е нужно да влезете в профила си или да се регистрирате.