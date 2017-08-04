Фотогалерия: Редки картини на български майстори в галерия "Лоранъ"

 
Рядко излагани живописни творби на известни български художници като Жорж Папазов, Златю Бояджиев, Бенчо Обрешков, Борис Денев и други могат да се видят през август месец в столичната галерия "Лоранъ".<br /><br /><strong>Марин Устагенов (1872 – 1937)<br />"Ловци", 1934<br />маслени бои, картон, 70 х 95 см</strong><br />

© Галерия "Лоранъ"

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Рядко излагани живописни творби на известни български художници като Жорж Папазов, Златю Бояджиев, Бенчо Обрешков, Борис Денев и други могат да се видят през август месец в столичната галерия "Лоранъ".<br /><br /><strong>Марин Устагенов (1872 – 1937)<br />"Ловци", 1934<br />маслени бои, картон, 70 х 95 см</strong><br />
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"Новите картини" представя придобивки в колекцията на галерията, които досега са били в частни домове или са познати предимно от каталози. Експозицията ще разкаже за пътя им от ръцете на художника до днешния ден.<br /><br /><strong>Карл Йорданов (1905 – 1976)<br />Венеция, 1940<br />маслени бои, хартия, 23,7 х 31,7 см</strong><div> </div>
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Акцент е картина на известния български художник Жорж Папазов, донесена от Франция.<br /><br /><strong>Жорж Папазов (1894 – 1972)<br />Есенни листа, 1953</strong>
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Освен големите имена, в сборната изложба присъстват произведения на по-малко известни, но интересни техни връстници като Слави Генев, Карл Йорданов и Кочо Гърнев.<br /><br /><strong>Бенчо Обрешков (1899 – 1970)<br />Интериор,<br />1945 маслени бои, платно, 45,5 х 54,5 см</strong>
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С изложбата галерията продължава разговора за непознатите части от историята на българското изкуство. Част от платната са с музейна стойност и макар да са насочени към колекционери, са от интерес за изследователите и широката публика.<br /><br /><strong>Славка Денева (1929 – 1984)<br />На двора, 1976<br />маслени бои, картон, 101 х 71 см</strong>
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Изложбата ще остане до 1 септември.<br /><br /><strong>Димитър Казаков – Нерон (1933 – 1992)<br />Мома, 70- те г. на ХХ в.<br />маслени бои, дъска, 68 х 65 см</strong>
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<strong>Найден Петков (1918 – 1989)<br />Пейзаж, 1980<br />маслени бои, картон, 54 х 74 см</strong>
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Коментари (8)
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  1. 1 Профил на klimentm
    klimentm
    Рейтинг: 5653 Весело

    Гоген, Ван Гог и Сезан очевидно са имали голямо влияние у нас?!

    klimentm
  2. 2 Профил на Norman Granz
    Norman Granz
    Рейтинг: 3995 Неутрално

    До коментар [#1] от "klimentm":

    България има отлични импресионисти - от Атанас Михов, през Борис Митов и Руси Ганчев, та чак до Милчо Костадинов.

    Атанас Михов ми напомня Камий Писаро; за съжаление, нямам нищо от него, но от Борис Митов, Руси Ганчев и младия бургазлия Милчо имам това-онова.

    НЕ СПОРЯ С ИДИОТИ И НЕ ОТГОВАРЯМ НА ТРОЛОВЕ.
  3. 3 Профил на vucoff
    vucoff
    Рейтинг: 779 Неутрално

    Заслужава си!

  4. 4 Профил на mihail_p
    mihail_p
    Рейтинг: 378 Неутрално

    тази на Славка Денева ме кефи най-много.

  5. 5 Профил на v.n.t.news
    v.n.t.news
    Рейтинг: 459 Неутрално

    Хубава галерия ! БлагоДаря !
    Като видях "Интериор" на Обрешков си спомних за часовете по рисуване :)
    Кой не е рисувал фруктиера с плодове :)

  6. 6 Профил на Norman Granz
    Norman Granz
    Рейтинг: 3995 Неутрално

    До коментар [#4] от "mihail_p":

    "... тази на Славка Денева ме кефи най-много."

    Аз тази определено бих я купил, но не пише дали картините се продават...

    НЕ СПОРЯ С ИДИОТИ И НЕ ОТГОВАРЯМ НА ТРОЛОВЕ.
  7. 7 Профил на ahasver
    ahasver
    Рейтинг: 2080 Неутрално

    До коментар [#1] от "klimentm":

    Твърде много предшественици. По-новите съзнателно или не, се влияят. Зависи и от зрителя. Намираш нещо познато - колорит, идея, композиция. Трудно е всичко да е оригинално. Сули Сеферов и един друг се караха кой от тях е измислил летящите жени. Отговорът е Шагал.

  8. 8 Профил на Pontif New Dnevnik SUCK
    Pontif New Dnevnik SUCK
    Рейтинг: 1897 Неутрално

    Мисля че Жорж Папазов е таланта тук. Има една серия която много ми допада.
    Интересно че сменя стила си няколко пъти и другите му опити са съвсем различни и нищо не ми говорят.

    California Über Alles




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