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Фотогалерия: Редки картини на български майстори в галерия "Лоранъ"
Рядко излагани живописни творби на известни български художници като Жорж Папазов, Златю Бояджиев, Бенчо Обрешков, Борис Денев и други могат да се видят през август месец в столичната галерия "Лоранъ".
Марин Устагенов (1872 – 1937)
"Ловци", 1934
маслени бои, картон, 70 х 95 см
klimentmРейтинг: 5653 Весело
Гоген, Ван Гог и Сезан очевидно са имали голямо влияние у нас?!klimentm
Norman GranzРейтинг: 3995 Неутрално
До коментар [#1] от "klimentm":НЕ СПОРЯ С ИДИОТИ И НЕ ОТГОВАРЯМ НА ТРОЛОВЕ.
България има отлични импресионисти - от Атанас Михов, през Борис Митов и Руси Ганчев, та чак до Милчо Костадинов.
Атанас Михов ми напомня Камий Писаро; за съжаление, нямам нищо от него, но от Борис Митов, Руси Ганчев и младия бургазлия Милчо имам това-онова.
vucoffРейтинг: 779 Неутрално
Заслужава си!
mihail_pРейтинг: 378 Неутрално
тази на Славка Денева ме кефи най-много.
v.n.t.newsРейтинг: 459 Неутрално
Хубава галерия ! БлагоДаря !
Като видях "Интериор" на Обрешков си спомних за часовете по рисуване :)
Кой не е рисувал фруктиера с плодове :)
Norman GranzРейтинг: 3995 Неутрално
До коментар [#4] от "mihail_p":НЕ СПОРЯ С ИДИОТИ И НЕ ОТГОВАРЯМ НА ТРОЛОВЕ.
"... тази на Славка Денева ме кефи най-много."
Аз тази определено бих я купил, но не пише дали картините се продават...
ahasverРейтинг: 2080 Неутрално
До коментар [#1] от "klimentm":
Твърде много предшественици. По-новите съзнателно или не, се влияят. Зависи и от зрителя. Намираш нещо познато - колорит, идея, композиция. Трудно е всичко да е оригинално. Сули Сеферов и един друг се караха кой от тях е измислил летящите жени. Отговорът е Шагал.
Pontif New Dnevnik SUCKРейтинг: 1897 Неутрално
Мисля че Жорж Папазов е таланта тук. Има една серия която много ми допада.California Über Alles
Интересно че сменя стила си няколко пъти и другите му опити са съвсем различни и нищо не ми говорят.