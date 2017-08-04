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Фотогалерия: Редки картини на български майстори в галерия "Лоранъ"

Рядко излагани живописни творби на известни български художници като Жорж Папазов, Златю Бояджиев, Бенчо Обрешков, Борис Денев и други могат да се видят през август месец в столичната галерия "Лоранъ".

Марин Устагенов (1872 – 1937)

"Ловци", 1934

маслени бои, картон, 70 х 95 см