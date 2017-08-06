Фотогалерия: Скок от високо

 
В село чешкото село Хримездице се проведе състезание за гмуркане от скали.<br /><br />В селото се провежда неофициалното състезание по скачане от скали и гмуркане в свободен стил. То е далеч от блясъка на световните първенства, но изглежда далеч по-забавно.

© Reuters

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В село чешкото село Хримездице се проведе състезание за гмуркане от скали.<br /><br />В селото се провежда неофициалното състезание по скачане от скали и гмуркане в свободен стил. То е далеч от блясъка на световните първенства, но изглежда далеч по-забавно.
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Коментари (3)
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  1. 1 Профил на penetrating
    penetrating
    Рейтинг: 10180 Неутрално

    Снимка 6 :)
    Колко е високо мястото за скачане до водата? Изглежда доста високо...

  2. 2 Профил на Antoaneta Ardashes
    Antoaneta Ardashes
    Рейтинг: 1159 Весело

    У наше село щурице не се гмуркаме ,защото няма вода.

  3. 3 Профил на comandante vs либерални ентусиасти&корпократи
    comandante vs либерални ентусиасти&корпократи
    Рейтинг: 2527 Неутрално

    Толкова много бира и толкова малко море - Чехия!

    Libertarianism is just anarchy for rich people




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