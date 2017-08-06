1/12
Фотогалерия: Скок от високо
В село чешкото село Хримездице се проведе състезание за гмуркане от скали.
В селото се провежда неофициалното състезание по скачане от скали и гмуркане в свободен стил. То е далеч от блясъка на световните първенства, но изглежда далеч по-забавно.
penetratingРейтинг: 10180 Неутрално
Снимка 6 :)
Колко е високо мястото за скачане до водата? Изглежда доста високо...
Antoaneta ArdashesРейтинг: 1159 Весело
У наше село щурице не се гмуркаме ,защото няма вода.
comandante vs либерални ентусиасти&корпократиРейтинг: 2527 Неутрално
Толкова много бира и толкова малко море - Чехия!Libertarianism is just anarchy for rich people