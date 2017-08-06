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Фотогалерия: Скок от високо

В село чешкото село Хримездице се проведе състезание за гмуркане от скали.

В селото се провежда неофициалното състезание по скачане от скали и гмуркане в свободен стил. То е далеч от блясъка на световните първенства, но изглежда далеч по-забавно.