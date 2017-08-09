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Фотогалерия: Биатлон с танкове край Москва
На полигона Алабино, намиращ се близо до Москва, се провеждат Международни военни игри. В тях участват 19 държави – Лаос, Уганда, Таджикистан, Никарагуа, Киргизстан, Кувейт, Сърбия, Индия, Монголия, Англола, Узбекистан, Армения, Зимбабве, Азербайджан, Иран, Беларус, Венецуела, Китай, Казахстан и Русия.
Снимките са от дисциплината "Танков биатлон".
karabastunРейтинг: 5769 Любопитно
И кой отбор е победител в биатлончето?karabastun@abv.bg
venci4Рейтинг: 912 Неутрално
Сите мангали накупПлатени форумни тролчета, така ли ви възпитават на Позитано? http://prikachi.com/images/793/8000793h.jpg
гошоРейтинг: 1616 Неутрално
До коментар [#1] от "karabastun":гошо
още не е завършил, мисля че на 20-ти свършва
bajhuj_2010Рейтинг: 2663 Неутрално
Чудесна компания. Най-великотехнологичните държави, които утре ще кипичнат империализЪма.Русофилството отключва синдрома на Дънинг-Крюгер
liubo...otdale4Рейтинг: 1042 Неутрално
Зрелища, колкото искаш.
Хлябът е все по-малко ...
WWWРейтинг: 411 Неутрално
Воечатен съм !
Изключително силен биатлон !
Федоp Венедиктович ЕзеpскийРейтинг: 1999 Весело
Под тази галерия сега колко злобна завист ще се изпише.... :)))))Върнете стария дизайн! Новият е реформиран като Реформаторския блок!
гошоРейтинг: 1616 Неутрално
ааа, на 12 -ти свършвагошо
Депутат 241Рейтинг: 6317 Неутрално
Тия, както са се събрали, защо не си направят един биатлон с истински снаряди? Може и по някоя ядрена бомбичка да си пуснат, че да изглежда по-реалистично...“Комунизмът е философия на провала, вяра в невежеството, евангелие на завистта.” сър Уинстън Чърчил
Всички ще им се радваме!
liubo...otdale4Рейтинг: 1042 Неутрално
Тoварищ, это не по болгарски.