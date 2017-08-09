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Фотогалерия: Биатлон с танкове край Москва

На полигона Алабино, намиращ се близо до Москва, се провеждат Международни военни игри. В тях участват 19 държави – Лаос, Уганда, Таджикистан, Никарагуа, Киргизстан, Кувейт, Сърбия, Индия, Монголия, Англола, Узбекистан, Армения, Зимбабве, Азербайджан, Иран, Беларус, Венецуела, Китай, Казахстан и Русия.

Снимките са от дисциплината "Танков биатлон".