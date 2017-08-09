 
На полигона Алабино, намиращ се близо до Москва, се провеждат Международни военни игри. В тях участват 19 държави – Лаос, Уганда, Таджикистан, Никарагуа, Киргизстан, Кувейт, Сърбия, Индия, Монголия, Англола, Узбекистан, Армения, Зимбабве, Азербайджан, Иран, Беларус, Венецуела, Китай, Казахстан и Русия.<br /><br />Снимките са от дисциплината "Танков биатлон".

© Reuters

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На полигона Алабино, намиращ се близо до Москва, се провеждат Международни военни игри. В тях участват 19 държави – Лаос, Уганда, Таджикистан, Никарагуа, Киргизстан, Кувейт, Сърбия, Индия, Монголия, Англола, Узбекистан, Армения, Зимбабве, Азербайджан, Иран, Беларус, Венецуела, Китай, Казахстан и Русия.<br /><br />Снимките са от дисциплината "Танков биатлон".
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"Танковият биатлон" е изключително атрактивна демонстрация на умения, която всяка година е гледана от хиляди зрители по цял свят.
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При този нестандартен тип биатлон отборите преминават през множество изпитания. Трябва да минат през огън, вода и кал. Трасето е оборудвано с препятствия – наземни и подземни. Освен това екипажите трябва да поразят мишените с оръдия и да демонстрират точност в стрелбата.
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Руските военни са подобрили времето си от миналата година с 4 минути. Преминали са през трасето на полигона за 19 минути и 10 секунди, като са поразили всички мишени.
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Международните военни игри са мащабно събитие, в което участват снайперисти, командоси, полеви механици, военни лекари, летци, оператори на безпилотни апарати и др.
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За първи път на тазгодишния "Танков биатлон" Русия представи най-новата модификация на Т-72Б3. Той е образец от 2016 г. с допълнителна защита.<br /><br />Моделът вече постъпва на въоръжение в руската армия.
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Коментари (10)
  1. Подредба: Сортирай
  1. 1 Профил на karabastun
    karabastun
    Рейтинг: 5769 Любопитно

    И кой отбор е победител в биатлончето?

    karabastun@abv.bg
  2. 2 Профил на venci4
    venci4
    Рейтинг: 912 Неутрално

    Сите мангали накуп

    Платени форумни тролчета, така ли ви възпитават на Позитано? http://prikachi.com/images/793/8000793h.jpg
  3. 3 Профил на гошо
    гошо
    Рейтинг: 1616 Неутрално

    До коментар [#1] от "karabastun":

    още не е завършил, мисля че на 20-ти свършва

    гошо
  4. 4 Профил на bajhuj_2010
    bajhuj_2010
    Рейтинг: 2663 Неутрално

    Чудесна компания. Най-великотехнологичните държави, които утре ще кипичнат империализЪма.

    Русофилството отключва синдрома на Дънинг-Крюгер
  5. 5 Профил на liubo...otdale4
    liubo...otdale4
    Рейтинг: 1042 Неутрално



    Зрелища, колкото искаш.

    Хлябът е все по-малко ...


  6. 6 Профил на WWW
    WWW
    Рейтинг: 411 Неутрално

    Воечатен съм !

    Изключително силен биатлон !

  7. 7 Профил на Федоp Венедиктович Езеpский
    Федоp Венедиктович Езеpский
    Рейтинг: 1999 Весело

    Под тази галерия сега колко злобна завист ще се изпише.... :)))))

    Върнете стария дизайн! Новият е реформиран като Реформаторския блок!
  8. 8 Профил на гошо
    гошо
    Рейтинг: 1616 Неутрално

    ааа, на 12 -ти свършва

    гошо
  9. 9 Профил на Депутат 241
    Депутат 241
    Рейтинг: 6317 Неутрално

    Тия, както са се събрали, защо не си направят един биатлон с истински снаряди? Може и по някоя ядрена бомбичка да си пуснат, че да изглежда по-реалистично...
    Всички ще им се радваме!

    “Комунизмът е философия на провала, вяра в невежеството, евангелие на завистта.” сър Уинстън Чърчил
  10. 10 Профил на liubo...otdale4
    liubo...otdale4
    Рейтинг: 1042 Неутрално

    Воечатен съм !Изключително силен биатлон !
    —цитат от коментар 6 на WWW


    Тoварищ, это не по болгарски.





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