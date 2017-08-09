 
Човек се отразява в огледало на стена в Банкок, Тайланд.

© Reuters

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Човек се отразява в огледало на стена в Банкок, Тайланд.
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Птицеферма близо до Антверпен, Белгия.<br /><br /><a href="http://www.dnevnik.bg/biznes/2017/08/08/3020998_holandski_fermi_moje_da_izkoliat_milioni_ptici_zaradi/" target="_blank">Милиони носачки може да бъдат избити в Холандия заради скандала с откриването на вреден за човешкото здраве инсектицид в яйцата на редица производители в страната. </a>Това обяви холандско сдружение на производителите LTO в момент, когато секторът в Западна Европа се възстановява от миналогодишните щети от птичи грип.
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На полигона Алабино близо до Москва, Русия се провеждат Международни военни игри. Участват 19 държави – Лаос, Уганда, Таджикистан, Никарагуа, Киргизстан, Кувейт, Сърбия, Индия, Монголия, Англола, Узбекистан, Армения, Зимбабве, Азербайджан, Иран, Беларус, Венецуела, Китай, Казахстан, Русия.<br /><br />Снимката е на танк T-72 участващ в <a href="http://www.dnevnik.bg/photos/2017/08/09/3021251_fotogaleriia_biatlon_s_tankove_krai_moskva/" target="_blank">дисциплината "Танков биатлон".</a>
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Човек минава покрай инсталация на Международни военни игри на полигона Алабино близо до Москва, Русия.
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<a href="http://www.dnevnik.bg/sport/2017/08/08/3021049_ivet_lalova_se_klasira_za_polufinalite_na_200_metra/" target="_blank">Ивет Лалова завърши втора в серията си на 200 метра и без проблем се класира за полуфиналите в дисциплината на световното първенство в Лондон. </a>Българската спринтьорка отстъпи единствено на американката Дейджа Стивънс, записвайки време 23.08 секунди.
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Кола с изображенията на The Beatles в Ла Пас, Боливия.
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<a href="http://www.dnevnik.bg/sport/2017/08/09/3021249_fotogaleriia_triumfut_na_real_madrid_za_superkupata_na/" target="_blank">След титлата на Испания и трофея в Шампионската лига "Реал" (Мадрид) завоюва и Суперкупата на Европа, доказвайки, че е най-силният отбор на Стария континент в момента.</a>
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Протест на фермери срещу политиката на правителството в областта на селското стопанство в Асунсион, Парагвай.
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Залез в Отава, Онтарио, Канада.
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Доброволци събират кристализирало палмово масло на плажа на остров Ламма в Хонг Конг, Китай.
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<a href="http://www.dnevnik.bg/sviat/2017/08/08/3021047_zemetresenie_ot_65_po_rihter_vze_jertvi_v_kitai/" target="_blank">Най-малко петима души са загинали, а над 60 са ранени при земетресение с магнитуд 6.5 в китайската провинция Съчуан. </a>Епицентърът на труса е на 200 км северозападно от гр. Гуангян, на дълбочина 32 км.
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<a href="http://www.dnevnik.bg/sviat/2017/08/09/3021241_kola_vruhletia_voinici_v_parij_ima_raneni/" target="_blank">Няколко души са ранени, след като кола връхлетя френски войници в парижкото предградие Левалоа-Пере.</a><br /><br />Кметът на Левалоа-Пере Патрик Балкани съобщи, че колата е марка БМВ и че няма съмнение, че става въпрос за предумишлено действие.
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Демонстрант прескача барикада в Матаре, Кения.
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Графити на кубинския художник Юлие Родригес в Хавана, Куба.
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Бонобота играят в зоопарка в Мехелен, Белгия.
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Юлия Лазарова

Юлия Лазарова

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Коментари (4)
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  1. 1 Профил на hamiltonF1
    hamiltonF1
    Рейтинг: 4086 Неутрално

    Сн. 2 - "щастливи", гледани кокошки!?

    Как 350 партизани разгромиха 20 невъоръжени германци при Жабокрек: http://bit.ly/2t5XDTM
  2. 2 Профил на Peni Nikol
    Peni Nikol
    Рейтинг: 9064 Неутрално

    Сн. 5 и 6.

  3. 3 Профил на franklin
    franklin
    Рейтинг: 1848 Неутрално

    Сн.5 и сн.9

    "На света има само едно нещо по-лошо от насилието - това е капитулацията пред него." Амос Оз
  4. 4 Профил на Роси
    Роси
    Рейтинг: 7723 Неутрално

    Сн. 9 и 15.





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