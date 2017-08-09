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Юлия Лазарова
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Сн. 2 - "щастливи", гледани кокошки!?
Сн. 5 и 6.
Сн.5 и сн.9
Сн. 9 и 15.
hamiltonF1Рейтинг: 4086 Неутрално
Сн. 2 - "щастливи", гледани кокошки!?Как 350 партизани разгромиха 20 невъоръжени германци при Жабокрек: http://bit.ly/2t5XDTM
Peni NikolРейтинг: 9064 Неутрално
Сн. 5 и 6.
franklinРейтинг: 1848 Неутрално
Сн.5 и сн.9"На света има само едно нещо по-лошо от насилието - това е капитулацията пред него." Амос Оз
РосиРейтинг: 7723 Неутрално
Сн. 9 и 15.