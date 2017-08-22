 
Разрушения, най-малко 39 ранени и двама загинали - това е равносметката след земетресението на италианския остров Иския снощи. Трусът със сила от 4-а степен по Рихтер разтърси острова в 20.57 ч. местно време.

© Reuters

увеличи
Разрушения, най-малко 39 ранени и двама загинали - това е равносметката след земетресението на италианския остров Иския снощи. Трусът със сила от 4-а степен по Рихтер разтърси острова в 20.57 ч. местно време.
виж повече
Островът, който се намира до Неапол, има население от около 50 хил. души и е много популярна туристическа дестинация заради термалните му извори и вулканична кал. Годишно е посещаван от около 6 млн. туристи.
виж повече
Много хора са вечеряли навън в заведения, когато е започнало земетресението. "Ужасно, всичко се люлееше, потънахме в мрак, къщи се срутваха... кошмар", сподели преживяното потребител в "Туитър", цитиран от Би Би Си".
виж повече
Сега на място работят спасителни екипи и доброволци от Червения кръст. Сред спасените изпод рухнали къщи е 7-месечно бебе, както и бременна жена.
виж повече
Части от острова са без ток. Наложило се е местна болница, засегната от труса, да бъде евакуирана.
виж повече
Десетки туристи вече са прекратили ваканциите си, а според местните медии мнозина са прекарали нощта на открито.
виж повече
виж повече
виж повече
виж повече
виж повече
виж повече
виж повече
, 1098

Дневник

Ключови думи към статията:

Изпращане на галерия

Ако се справяте добре зад обектива, покажете какво ви е впечатлило. Изпратете снимки и текст към тях.

Последни галерии

Снимка на деня: "Нос" пред операта в Сидни

Снимка на деня: "Нос" пред операта в Сидни

виж повече
Фотогалерия: БМВ М5 е готово да покори пътищата и пистите

Фотогалерия: БМВ М5 е готово да покори пътищата и пистите

виж повече
Фотогалерия: Бразилия се бори отчаяно с обезлесяването на Амазония

Фотогалерия: Бразилия се бори отчаяно с обезлесяването на Амазония

виж повече

Топ галерии

Фотогалерия: Бразилия се бори отчаяно с обезлесяването на Амазония

Фотогалерия: Бразилия се бори отчаяно с обезлесяването на Амазония

виж повече
Фотогалерия: БМВ М5 е готово да покори пътищата и пистите

Фотогалерия: БМВ М5 е готово да покори пътищата и пистите

виж повече
Снимка на деня: Орбиталната станция и затъмнението

Снимка на деня: Орбиталната станция и затъмнението

виж повече
Коментари (3)
  1. Подредба: Сортирай
  1. 1 Профил на Johannes Cabal
    Johannes Cabal
    Рейтинг: 1133 Неутрално

    Толкова много поражения от 4 по Рихтер?!

    SAVE EUROPE!!!
  2. 2 Профил на pet_fire
    pet_fire
    Рейтинг: 4457 Неутрално

    И това лято земетресенията не пропуснаха Италия. Дано е последното.

  3. 3 Профил на КМЕТ В СЯНКА
    КМЕТ В СЯНКА
    Рейтинг: 4141 Неутрално

    много калпаво строителство, видно от снимките.

    ИСТИНАТА Е ПО-СИЛНА ОТ ВСЯКА ВЛАСТ !ДОБРИЯТ ДАНЪКОПЛАТЕЦ СЕ ОСИГУРЯВА 40 ГОДИНИ И СЕ ВЪЗНАСЯ 2 МЕСЕЦА ПРЕДИ ПЕНСИОНИРАНЕТО !!!




За да коментирате, е нужно да влезете в профила си или да се регистрирате.