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Фотогалерия: Разрушенията след труса на Иския
Разрушения, най-малко 39 ранени и двама загинали - това е равносметката след земетресението на италианския остров Иския снощи. Трусът със сила от 4-а степен по Рихтер разтърси острова в 20.57 ч. местно време.
Johannes CabalРейтинг: 1133 Неутрално
Толкова много поражения от 4 по Рихтер?!SAVE EUROPE!!!
pet_fireРейтинг: 4457 Неутрално
И това лято земетресенията не пропуснаха Италия. Дано е последното.
КМЕТ В СЯНКАРейтинг: 4141 Неутрално
много калпаво строителство, видно от снимките.ИСТИНАТА Е ПО-СИЛНА ОТ ВСЯКА ВЛАСТ !ДОБРИЯТ ДАНЪКОПЛАТЕЦ СЕ ОСИГУРЯВА 40 ГОДИНИ И СЕ ВЪЗНАСЯ 2 МЕСЕЦА ПРЕДИ ПЕНСИОНИРАНЕТО !!!