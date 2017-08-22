1/12

Фотогалерия: Разрушенията след труса на Иския

Разрушения, най-малко 39 ранени и двама загинали - това е равносметката след земетресението на италианския остров Иския снощи. Трусът със сила от 4-а степен по Рихтер разтърси острова в 20.57 ч. местно време.