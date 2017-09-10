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Фотогалерия: Благодаря ви за бомбата

Севернокорейският лидер Ким Чен-ун устрои голямо празненство в чест на своите ядрени учени и специалисти, участвали в шестия и най-голям ядрен опит на Пхенян преди седмица, съобщи официалната агенция на КНДР КЦТА, цитирана от "Ройтерс".