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Фотогалерия: Благодаря ви за бомбата
Севернокорейският лидер Ким Чен-ун устрои голямо празненство в чест на своите ядрени учени и специалисти, участвали в шестия и най-голям ядрен опит на Пхенян преди седмица, съобщи официалната агенция на КНДР КЦТА, цитирана от "Ройтерс".
Иван КРейтинг: 3350 Неутрално
Да благодари на умиротворителите, които го изчакаха достатъчно време за да си направи бомбата.тел 032 644 150
hamiltonf1Рейтинг: 4100 Неутрално
Сн. 9 - за първи път да се видят хора със сериозни физиономии, неизпаднали в екстаз, в непосредствена близост до вожда...Как 350 партизани разгромиха 20 невъоръжени германци при Жабокрек: http://bit.ly/2t5XDTM
MesserschmittРейтинг: 3055 Разстроено
Пир по време на комунистическа чума!!Евтин театър за в чест на комплексираният Фат Ким....и сигурен глад за робите!До истината се достига с познание!
КМЕТ В СЯНКАРейтинг: 4802 Неутрално
Дано с тази бомбаИСТИНАТА Е ПО-СИЛНА ОТ ВСЯКА ВЛАСТ !ДОБРИЯТ ДАНЪКОПЛАТЕЦ СЕ ОСИГУРЯВА 40 ГОДИНИ И СЕ ВЪЗНАСЯ 2 МЕСЕЦА ПРЕДИ ПЕНСИОНИРАНЕТО !!!
Да не стане хекатомба !
КМЕТ В СЯНКАРейтинг: 4802 Неутрално
До коментар [#3] от "Messerschmitt":ИСТИНАТА Е ПО-СИЛНА ОТ ВСЯКА ВЛАСТ !ДОБРИЯТ ДАНЪКОПЛАТЕЦ СЕ ОСИГУРЯВА 40 ГОДИНИ И СЕ ВЪЗНАСЯ 2 МЕСЕЦА ПРЕДИ ПЕНСИОНИРАНЕТО !!!
Викаш пировете са допустими само по време на лебертерастка чума - ПокАртителен полет на мисълта !!!
КМЕТ В СЯНКАРейтинг: 4802 Весело
Забележете кой е правил снимките и си направете съответните(повече от един) Изводи.ИСТИНАТА Е ПО-СИЛНА ОТ ВСЯКА ВЛАСТ !ДОБРИЯТ ДАНЪКОПЛАТЕЦ СЕ ОСИГУРЯВА 40 ГОДИНИ И СЕ ВЪЗНАСЯ 2 МЕСЕЦА ПРЕДИ ПЕНСИОНИРАНЕТО !!!
Разбира се ако Ви е възможно !!!
Dr_DoolittleРейтинг: 2163 Неутрално
Единственият с дебели бузи в тази страна едва ли е извадил марковото шампанско, което се внася единствено специално за него. По-скоро още 50 грама дажба ориз отгоре и евтино оризово вино. Благодаря ви роби на комунизма и дано не прогледнете си мислеше Ким......http://www.flickr.com/photos/39768558@N04/3712408729/
socialenРейтинг: 1385 Неутрално
Голямо пиршество.Бях блокиран 71 пъти: 31.07-31.08; 25-29.07; 22.06-22.07; 12-19.06; 5-6.06; 25-26.05; 10-17.04; 5 -8.04; 27-28.02; 30.1-6.2; 29.12-29.1; ... Пиша и в dnes.bg
Оказа се, че нас ни лъжат и манипулират по отношение на Северна Корея.
Fake news. Fake press.
MesserschmittРейтинг: 3055 Весело
До коментар [#6] от "КМЕТ В СЯНКА":До истината се достига с познание!
Снимките другарЮ са направени от КТЦА а са ...разпространени от Ройтерс!!!Вярвам правиш разлика!!!Колкото до комунистическата демагогия.....колкото по силно викаш ,толкова по-голяма е лъжата!!Та и Фат Ким така....плаши гаргите че ако му се случи нещо-САЩ и империализЪма са виновни.Нали старшинка???
КМЕТ В СЯНКАРейтинг: 4802 Неутрално
До коментар [#7] от "Dr_Doolittle":ИСТИНАТА Е ПО-СИЛНА ОТ ВСЯКА ВЛАСТ !ДОБРИЯТ ДАНЪКОПЛАТЕЦ СЕ ОСИГУРЯВА 40 ГОДИНИ И СЕ ВЪЗНАСЯ 2 МЕСЕЦА ПРЕДИ ПЕНСИОНИРАНЕТО !!!
Ето ти малко гориво за злобата към един народ.
http://btvnovinite.bg/gallery/svetut/v-phenjan-otkriha-nov-kvartal-s-nebostargachi.html
zuramodeРейтинг: 485 Неутрално
Чудесно! Когато дойде краят на света, можем да разчитаме на Северна Корея да ни избаву по-бързо от мъките...
КМЕТ В СЯНКАРейтинг: 4802 Неутрално
До коментар [#9] от "Messerschmitt":ИСТИНАТА Е ПО-СИЛНА ОТ ВСЯКА ВЛАСТ !ДОБРИЯТ ДАНЪКОПЛАТЕЦ СЕ ОСИГУРЯВА 40 ГОДИНИ И СЕ ВЪЗНАСЯ 2 МЕСЕЦА ПРЕДИ ПЕНСИОНИРАНЕТО !!!
Грешиш . Виж и снимките с бомбата.
WeingroРейтинг: 799 Неутрално
Тези от задния ред сигурно вече са я в доживотен карцер, а някъде в подпочвеното пространство.
MesserschmittРейтинг: 3055 Неутрално
В който небостргачи шепа избрани ще живеят от глада на 20 милиона нещастни роби,работещи за около 4$ на ден.Агит таблото е на ниво стршинка!!Личи си соц.закалката!!! До истината се достига с познание!
penetratingРейтинг: 10122 Неутрално
Райето му отива на малкия дебелак. Само дето е твърде дискретно. С дебели черно бели черти повече ще изпъква :)
socialenРейтинг: 1385 Неутрално
До коментар [#10] от "КМЕТ В СЯНКА":Бях блокиран 71 пъти: 31.07-31.08; 25-29.07; 22.06-22.07; 12-19.06; 5-6.06; 25-26.05; 10-17.04; 5 -8.04; 27-28.02; 30.1-6.2; 29.12-29.1; ... Пиша и в dnes.bg
Много небостъргачи! Ние една колиба не мой да направим за 28 години
ali_ibn_isaРейтинг: 840 Неутрално
Територийка съществуваща благодарение на буферното си положение между СССРасия, Китай и Северна Корея. :)
Иначе, пропагандата и снимките са едно - реалността е друго. Знаем го от ЛИЧЕН опит. Нашите новини по време на соца също бяха лъскави, ама реалността беше друго :)
palivecРейтинг: 395 Неутрално
Надявам се бойните му другари да му направят мечка.
socialenРейтинг: 1385 Неутрално
До коментар [#10] от "КМЕТ В СЯНКА":Бях блокиран 71 пъти: 31.07-31.08; 25-29.07; 22.06-22.07; 12-19.06; 5-6.06; 25-26.05; 10-17.04; 5 -8.04; 27-28.02; 30.1-6.2; 29.12-29.1; ... Пиша и в dnes.bg
От 28 години ни лъжат и манипулират, че севернокорейците нямало кво да ядат, пасяли трева, ядяли корени и червей ...
Ся се оказа, че имали небостъргачи, самолети, ракети таблети, компютри, атомни бомби, водородни бомби, 100% грамотност и високо образование, невероятни находища на суровини.
Неолибералните, евроатлантически, англосаксонски медии на Хилъри Клинтън са нищо друго освен fake news и подигравка, гавра с хората в САЩ и Западна Европа.
Президент Тръмп е прав.
espressoРейтинг: 983 Неутрално
Май няма да ги видиш на снимките от следващото празненство.
xaliРейтинг: 4185 Неутрално
Снимка 8
socialenРейтинг: 1385 Неутрално
До коментар [#14] от "Messerschmitt":Бях блокиран 71 пъти: 31.07-31.08; 25-29.07; 22.06-22.07; 12-19.06; 5-6.06; 25-26.05; 10-17.04; 5 -8.04; 27-28.02; 30.1-6.2; 29.12-29.1; ... Пиша и в dnes.bg
Ако падне така ще стане - като в САЩ и останалите капиталистически страни. 1% живеят луксозно в небето. Останалите в гетата. Пример Детройт
mentra65Рейтинг: 887 Любопитно
Снимки 3 и 12 са идентични.
minuva4aРейтинг: 637 Любопитно
До коментар [#19] от "socialen":
Ким говори за кръв, сълзи и жестоко затягане на колана, но на теб ти се привиждат пиршества.
На кой да вярваме последно??
wys16524047Рейтинг: 68 Неутрално
В страните със соц . управление , социалните придобивки бяха много плашещи за капитализма и за това след дълга подготовка с подкупи и т.н. бяха извършени подмените на вида / строя / управление в соц. държавите! Севернокорейското управление си знае интереса и не са предатели като нашите политици -без изключение !!!
yellow_haterРейтинг: 1517 Неутрално
Сега просто ще чака момента.
HawaiiРейтинг: 4687 Весело
Бъди сигурен, че след края на РЕКЛАМНАТА
ПОСТАНОВЪЧНА ФОТО СЕСИЯ, статистите са напъдени от салона
И са продължили храненето в некой заводски стол.....
minuva4aРейтинг: 637 Неутрално
До коментар [#25] от "wys16524047":
Да бе, за това и цялата емиграция е на Запад.
Хората гласуват с краката си избирайки по-добър живот.
Докато вие, робите по дух, прогресивно намалявате с времето.
Въпрос на възпитание и цел в живота различна от героичната смърт за благоденствието на банда разбойници.
HawaiiРейтинг: 4687 Весело
И теб ще попитам – сигурен ли си, че при този НЕДОСТИГ НА ХРАНА,
статистите от ФОТО СЕСИЯТА са оставени в луксозния салон ?!?!?!
На 100 % е сигурно, че са ги изпъдили по най-бързия начин, предвид
гнусливостта на Вожда към всичко простосмъртно,
като храненето е продължило в някой заводски стол.
socialenРейтинг: 1385 Неутрално
До коментар [#24] от "minuva4a":Бях блокиран 71 пъти: 31.07-31.08; 25-29.07; 22.06-22.07; 12-19.06; 5-6.06; 25-26.05; 10-17.04; 5 -8.04; 27-28.02; 30.1-6.2; 29.12-29.1; ... Пиша и в dnes.bg
Това са fake news, на неолибералните, евроатлантическите, англосаксонски медии, спонсорирани от Военно-промишления комплркс, които нарочно всяват паника, преследвайки собствени, користни цели
БГРейтинг: 2346 Неутрално
Били в средновековието ама направили водородна бомба...https://www.youtube.com/watch?v=6QA4aWzS6sc
_imi_Рейтинг: 494 Весело
Ким може и да е дебел, ама нашия Делян е по-дебел!
БГРейтинг: 2346 Любопитно
Явно както всяка друга пропаганда и тази за състоянието на Северна Корея е силно изкривена.https://www.youtube.com/watch?v=6QA4aWzS6sc
korcРейтинг: 760 Неутрално
Много е олабил военните си - никой не си записва. След такова отпускане при диктаторите следва масова чистка.