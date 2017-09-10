Фотогалерия: Благодаря ви за бомбата

 
Севернокорейският лидер Ким Чен-ун устрои голямо празненство в чест на своите ядрени учени и специалисти, участвали <a href="http://www.dnevnik.bg/sviat/2017/09/03/3035345_severna_koreia_potvurdi_che_e_izvurshila_nai-moshtniia/" target="_blank">в шестия и най-голям ядрен опит на Пхенян</a> преди седмица, съобщи официалната агенция на КНДР КЦТА, цитирана от "Ройтерс".

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Севернокорейският лидер Ким Чен-ун устрои голямо празненство в чест на своите ядрени учени и специалисти, участвали <a href="http://www.dnevnik.bg/sviat/2017/09/03/3035345_severna_koreia_potvurdi_che_e_izvurshila_nai-moshtniia/" target="_blank">в шестия и най-голям ядрен опит на Пхенян</a> преди седмица, съобщи официалната агенция на КНДР КЦТА, цитирана от "Ройтерс".
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За да изрази признателността си към ядрените учени и други представители на военния и партиен връх, допринесли за опита с атомна бомба миналата неделя, Ким даде банкет, включващ художествено представление и фотосесия със самия него.
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КЦТА не уточнява кога се е състояло празненството, но според анализатори това най-вероятно е станало вчера. На разпространените днес от севернокорейската агенция снимки Ким позира широко усмихнат в сградата на Народния театър в Пхенян заедно с двама видни ядрени учени: Ни Хон-соп, ръководител на севернокорейския Институт за ядрени оръжия, и Хон Сун-му, заместник-завеждащ отдела на Корейската трудова партия за военната индустрия.
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Ни и Хон изиграха ключова роля в севернокорейската ядрена програма, като по време на полеви инспекции и изпитания на оръжия стояха близо до Ким, включително на последния ядрен опит. Ни е бивш директор на Центъра за ядрени изследвания в Йонбьон, най-важния ядрен обект на Пхенян, а Хон също е работил там, като главен инженер.
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На банкета Ким е заявил по адрес на двамата специалисти, че те са "поели водещата роля в постигането на главната цел - да се доизградят държавните ядрени сили" в съответствие с политиката му на паралелно ядрено и икономическо развитие.
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"Последното изпитание на водородната бомба е голяма победа, спечелена от корейския народ с цената на кръвта му, докато затягаше коланите в трудните времена", е казал севернокорейският лидер.
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Ни и Хон са включени в черни списъци на ООН, САЩ и Южна Корея. Същевременно Ким Чен-ун разпореди да бъде увеличен потенциалът на КНДР за ядрено възпиране. "Трябва да постигаме напредък и за в бъдеще в научните разработки, за да увеличим потенциала си за ядрено възпиране, необходим за самозащита", е казал Ким на банкета.
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По думите на лидера на Северна Корея шестото ядрено изпитание е доказателство, че КНДР е ядрена държава, притежаваща междуконтинентална балистична ракета с водороден заряд.
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Междувременно "Сънди телеграф" съобщи, че Иран може да е оказал тайна помощ на Пхенян при създаването на ядрено оръжие, пише вестник. Високопоставени източници на изданието заявяват, че британското правителство не смята за достоверно севернокорейските учени самостоятелно да са осигурили напредъка на страната си в ядрените технологии.<br /><br />Във връзка с това британското министерство на външните работи разследвало коя от сегашните или бивши ядрени държави е предоставила на КНДР такива технологии и консултации.
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"Иран е начело в списъка със страни, заподозрени, че може под една или друга форма да са оказали съдействие, Русия също се е оказала в центъра на вниманието", се посочва в статията.
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Коментари (34)
  1. Подредба: Сортирай
  1. 1 Профил на Иван К
    Иван К
    Рейтинг: 3350 Неутрално

    Да благодари на умиротворителите, които го изчакаха достатъчно време за да си направи бомбата.

    тел 032 644 150
  2. 2 Профил на hamiltonf1
    hamiltonf1
    Рейтинг: 4100 Неутрално

    Сн. 9 - за първи път да се видят хора със сериозни физиономии, неизпаднали в екстаз, в непосредствена близост до вожда...

    Как 350 партизани разгромиха 20 невъоръжени германци при Жабокрек: http://bit.ly/2t5XDTM
  3. 3 Профил на Messerschmitt
    Messerschmitt
    Рейтинг: 3055 Разстроено

    Пир по време на комунистическа чума!!Евтин театър за в чест на комплексираният Фат Ким....и сигурен глад за робите!

    До истината се достига с познание!
  4. 4 Профил на КМЕТ В СЯНКА
    КМЕТ В СЯНКА
    Рейтинг: 4802 Неутрално

    Дано с тази бомба
    Да не стане хекатомба !

    ИСТИНАТА Е ПО-СИЛНА ОТ ВСЯКА ВЛАСТ !ДОБРИЯТ ДАНЪКОПЛАТЕЦ СЕ ОСИГУРЯВА 40 ГОДИНИ И СЕ ВЪЗНАСЯ 2 МЕСЕЦА ПРЕДИ ПЕНСИОНИРАНЕТО !!!
  5. 5 Профил на КМЕТ В СЯНКА
    КМЕТ В СЯНКА
    Рейтинг: 4802 Неутрално

    До коментар [#3] от "Messerschmitt":

    Викаш пировете са допустими само по време на лебертерастка чума - ПокАртителен полет на мисълта !!!

    ИСТИНАТА Е ПО-СИЛНА ОТ ВСЯКА ВЛАСТ !ДОБРИЯТ ДАНЪКОПЛАТЕЦ СЕ ОСИГУРЯВА 40 ГОДИНИ И СЕ ВЪЗНАСЯ 2 МЕСЕЦА ПРЕДИ ПЕНСИОНИРАНЕТО !!!
  6. 6 Профил на КМЕТ В СЯНКА
    КМЕТ В СЯНКА
    Рейтинг: 4802 Весело

    Забележете кой е правил снимките и си направете съответните(повече от един) Изводи.
    Разбира се ако Ви е възможно !!!

    ИСТИНАТА Е ПО-СИЛНА ОТ ВСЯКА ВЛАСТ !ДОБРИЯТ ДАНЪКОПЛАТЕЦ СЕ ОСИГУРЯВА 40 ГОДИНИ И СЕ ВЪЗНАСЯ 2 МЕСЕЦА ПРЕДИ ПЕНСИОНИРАНЕТО !!!
  7. 7 Профил на Dr_Doolittle
    Dr_Doolittle
    Рейтинг: 2163 Неутрално

    Единственият с дебели бузи в тази страна едва ли е извадил марковото шампанско, което се внася единствено специално за него. По-скоро още 50 грама дажба ориз отгоре и евтино оризово вино. Благодаря ви роби на комунизма и дано не прогледнете си мислеше Ким......

    http://www.flickr.com/photos/39768558@N04/3712408729/
  8. 8 Профил на socialen
    socialen
    Рейтинг: 1385 Неутрално

    Голямо пиршество.

    Оказа се, че нас ни лъжат и манипулират по отношение на Северна Корея.

    Fake news. Fake press.

    Бях блокиран 71 пъти: 31.07-31.08; 25-29.07; 22.06-22.07; 12-19.06; 5-6.06; 25-26.05; 10-17.04; 5 -8.04; 27-28.02; 30.1-6.2; 29.12-29.1; ... Пиша и в dnes.bg
  9. 9 Профил на Messerschmitt
    Messerschmitt
    Рейтинг: 3055 Весело

    До коментар [#6] от "КМЕТ В СЯНКА":

    Снимките другарЮ са направени от КТЦА а са ...разпространени от Ройтерс!!!Вярвам правиш разлика!!!Колкото до комунистическата демагогия.....колкото по силно викаш ,толкова по-голяма е лъжата!!Та и Фат Ким така....плаши гаргите че ако му се случи нещо-САЩ и империализЪма са виновни.Нали старшинка???

    До истината се достига с познание!
  10. 10 Профил на КМЕТ В СЯНКА
    КМЕТ В СЯНКА
    Рейтинг: 4802 Неутрално

    До коментар [#7] от "Dr_Doolittle":

    Ето ти малко гориво за злобата към един народ.
    http://btvnovinite.bg/gallery/svetut/v-phenjan-otkriha-nov-kvartal-s-nebostargachi.html

    ИСТИНАТА Е ПО-СИЛНА ОТ ВСЯКА ВЛАСТ !ДОБРИЯТ ДАНЪКОПЛАТЕЦ СЕ ОСИГУРЯВА 40 ГОДИНИ И СЕ ВЪЗНАСЯ 2 МЕСЕЦА ПРЕДИ ПЕНСИОНИРАНЕТО !!!
  11. 11 Профил на zuramode
    zuramode
    Рейтинг: 485 Неутрално

    Чудесно! Когато дойде краят на света, можем да разчитаме на Северна Корея да ни избаву по-бързо от мъките...

  12. 12 Профил на КМЕТ В СЯНКА
    КМЕТ В СЯНКА
    Рейтинг: 4802 Неутрално

    До коментар [#9] от "Messerschmitt":

    Грешиш . Виж и снимките с бомбата.

    ИСТИНАТА Е ПО-СИЛНА ОТ ВСЯКА ВЛАСТ !ДОБРИЯТ ДАНЪКОПЛАТЕЦ СЕ ОСИГУРЯВА 40 ГОДИНИ И СЕ ВЪЗНАСЯ 2 МЕСЕЦА ПРЕДИ ПЕНСИОНИРАНЕТО !!!
  13. 13 Профил на Weingro
    Weingro
    Рейтинг: 799 Неутрално

    Сн. 9 - за първи път да се видят хора със сериозни физиономии, неизпаднали в екстаз, в непосредствена близост до вожда...
    —цитат от коментар 2 на hamiltonf1


    Тези от задния ред сигурно вече са я в доживотен карцер, а някъде в подпочвеното пространство.

  14. 14 Профил на Messerschmitt
    Messerschmitt
    Рейтинг: 3055 Неутрално

    До коментар [#7] от "Dr_Doolittle":Ето ти малко гориво за злобата към един народ.http://btvnovinite.bg/gallery/svetut/v-phenjan-otkriha-nov-kvartal-s-nebostargachi.html
    —цитат от коментар 10 на КМЕТ В СЯНКА


    В който небостргачи шепа избрани ще живеят от глада на 20 милиона нещастни роби,работещи за около 4$ на ден.Агит таблото е на ниво стршинка!!Личи си соц.закалката!!!

    До истината се достига с познание!
  15. 15 Профил на penetrating
    penetrating
    Рейтинг: 10122 Неутрално

    Райето му отива на малкия дебелак. Само дето е твърде дискретно. С дебели черно бели черти повече ще изпъква :)

  16. 16 Профил на socialen
    socialen
    Рейтинг: 1385 Неутрално

    До коментар [#10] от "КМЕТ В СЯНКА":

    Много небостъргачи! Ние една колиба не мой да направим за 28 години

    Бях блокиран 71 пъти: 31.07-31.08; 25-29.07; 22.06-22.07; 12-19.06; 5-6.06; 25-26.05; 10-17.04; 5 -8.04; 27-28.02; 30.1-6.2; 29.12-29.1; ... Пиша и в dnes.bg
  17. 17 Профил на ali_ibn_isa
    ali_ibn_isa
    Рейтинг: 840 Неутрално

    Територийка съществуваща благодарение на буферното си положение между СССРасия, Китай и Северна Корея. :)
    Иначе, пропагандата и снимките са едно - реалността е друго. Знаем го от ЛИЧЕН опит. Нашите новини по време на соца също бяха лъскави, ама реалността беше друго :)

  18. 18 Профил на palivec
    palivec
    Рейтинг: 395 Неутрално

    Надявам се бойните му другари да му направят мечка.

  19. 19 Профил на socialen
    socialen
    Рейтинг: 1385 Неутрално

    До коментар [#10] от "КМЕТ В СЯНКА":

    От 28 години ни лъжат и манипулират, че севернокорейците нямало кво да ядат, пасяли трева, ядяли корени и червей ...

    Ся се оказа, че имали небостъргачи, самолети, ракети таблети, компютри, атомни бомби, водородни бомби, 100% грамотност и високо образование, невероятни находища на суровини.

    Неолибералните, евроатлантически, англосаксонски медии на Хилъри Клинтън са нищо друго освен fake news и подигравка, гавра с хората в САЩ и Западна Европа.
    Президент Тръмп е прав.

    Бях блокиран 71 пъти: 31.07-31.08; 25-29.07; 22.06-22.07; 12-19.06; 5-6.06; 25-26.05; 10-17.04; 5 -8.04; 27-28.02; 30.1-6.2; 29.12-29.1; ... Пиша и в dnes.bg
  20. 20 Профил на espresso
    espresso
    Рейтинг: 983 Неутрално

    Сн. 9 - за първи път да се видят хора със сериозни физиономии, неизпаднали в екстаз, в непосредствена близост до вожда...
    —цитат от коментар 2 на hamiltonf1


    Май няма да ги видиш на снимките от следващото празненство.

  21. 21 Профил на xali
    xali
    Рейтинг: 4185 Неутрално

    Снимка 8

  22. 22 Профил на socialen
    socialen
    Рейтинг: 1385 Неутрално

    До коментар [#14] от "Messerschmitt":
    Ако падне така ще стане - като в САЩ и останалите капиталистически страни. 1% живеят луксозно в небето. Останалите в гетата. Пример Детройт

    Бях блокиран 71 пъти: 31.07-31.08; 25-29.07; 22.06-22.07; 12-19.06; 5-6.06; 25-26.05; 10-17.04; 5 -8.04; 27-28.02; 30.1-6.2; 29.12-29.1; ... Пиша и в dnes.bg
  23. 23 Профил на mentra65
    mentra65
    Рейтинг: 887 Любопитно

    Снимки 3 и 12 са идентични.

  24. 24 Профил на minuva4a
    minuva4a
    Рейтинг: 637 Любопитно

    До коментар [#19] от "socialen":

    Ким говори за кръв, сълзи и жестоко затягане на колана, но на теб ти се привиждат пиршества.

    На кой да вярваме последно??

  25. 25 Профил на wys16524047
    wys16524047
    Рейтинг: 68 Неутрално

    В страните със соц . управление , социалните придобивки бяха много плашещи за капитализма и за това след дълга подготовка с подкупи и т.н. бяха извършени подмените на вида / строя / управление в соц. държавите! Севернокорейското управление си знае интереса и не са предатели като нашите политици -без изключение !!!

  26. 26 Профил на yellow_hater
    yellow_hater
    Рейтинг: 1517 Неутрално

    Сега просто ще чака момента.

  27. 27 Профил на Hawaii
    Hawaii
    Рейтинг: 4687 Весело

    Пир по време на комунистическа чума!!Евтин театър за в чест на комплексираният Фат Ким....и сигурен глад за робите!
    —цитат от коментар 3 на Messerschmitt


    Бъди сигурен, че след края на РЕКЛАМНАТА

    ПОСТАНОВЪЧНА ФОТО СЕСИЯ, статистите са напъдени от салона

    И са продължили храненето в некой заводски стол.....

  28. 28 Профил на minuva4a
    minuva4a
    Рейтинг: 637 Неутрално

    До коментар [#25] от "wys16524047":

    Да бе, за това и цялата емиграция е на Запад.

    Хората гласуват с краката си избирайки по-добър живот.

    Докато вие, робите по дух, прогресивно намалявате с времето.

    Въпрос на възпитание и цел в живота различна от героичната смърт за благоденствието на банда разбойници.

  29. 29 Профил на Hawaii
    Hawaii
    Рейтинг: 4687 Весело

    Единственият с дебели бузи в тази страна едва ли е извадил марковото шампанско, което се внася единствено специално за него. По-скоро още 50 грама дажба ориз отгоре и евтино оризово вино. Благодаря ви роби на комунизма и дано не прогледнете си мислеше Ким......
    —цитат от коментар 7 на Dr_Doolittle


    И теб ще попитам – сигурен ли си, че при този НЕДОСТИГ НА ХРАНА,

    статистите от ФОТО СЕСИЯТА са оставени в луксозния салон ?!?!?!

    На 100 % е сигурно, че са ги изпъдили по най-бързия начин, предвид

    гнусливостта на Вожда към всичко простосмъртно,

    като храненето е продължило в някой заводски стол.

  30. 30 Профил на socialen
    socialen
    Рейтинг: 1385 Неутрално

    До коментар [#24] от "minuva4a":

    Това са fake news, на неолибералните, евроатлантическите, англосаксонски медии, спонсорирани от Военно-промишления комплркс, които нарочно всяват паника, преследвайки собствени, користни цели

    Бях блокиран 71 пъти: 31.07-31.08; 25-29.07; 22.06-22.07; 12-19.06; 5-6.06; 25-26.05; 10-17.04; 5 -8.04; 27-28.02; 30.1-6.2; 29.12-29.1; ... Пиша и в dnes.bg
  31. 31 Профил на БГ
    БГ
    Рейтинг: 2346 Неутрално

    Били в средновековието ама направили водородна бомба...

    https://www.youtube.com/watch?v=6QA4aWzS6sc
  32. 32 Профил на _imi_
    _imi_
    Рейтинг: 494 Весело

    Ким може и да е дебел, ама нашия Делян е по-дебел!

  33. 33 Профил на БГ
    БГ
    Рейтинг: 2346 Любопитно

    Явно както всяка друга пропаганда и тази за състоянието на Северна Корея е силно изкривена.

    https://www.youtube.com/watch?v=6QA4aWzS6sc
  34. 34 Профил на korc
    korc
    Рейтинг: 760 Неутрално

    Много е олабил военните си - никой не си записва. След такова отпускане при диктаторите следва масова чистка.





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