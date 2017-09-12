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Фотогалерия: Концептуалните модели, които впечатлиха на автосалона във Франкфурт

След като представихме готовите за серийно производство модели, дебютирали на автосалона във Франкфурт, показваме и колите от бъдещето, известни като концепти или прототипи. Тук са моделите на бъдещето на "Фолксваген". На преден план е моделът Ай Ди. Отзад е познатият Ай Ди Бъз концепт.