 
След като представихме<a href="http://www.dnevnik.bg/photos/2017/09/12/3040152_fotogaleriia_seriinite_modeli_koito_vpechatliha_vuv/" target="_blank"> готовите за серийно производство модели</a>, дебютирали на автосалона във Франкфурт, показваме и колите от бъдещето, известни като концепти или прототипи. Тук са моделите на бъдещето на "Фолксваген". На преден план е моделът <a href="http://www.dnevnik.bg/skorost/2016/09/29/2834450_folksvagen_pokaza_novata_si_samolichnost/" target="_blank">Ай Ди</a>. Отзад е познатият <a href="http://www.dnevnik.bg/skorost/2017/01/17/2900859_konceptualen_mikrobus_na_folksvagen_pokaza_budeshteto/" target="_blank">Ай Ди Бъз концепт</a>.

© Reuters

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След като представихме<a href="http://www.dnevnik.bg/photos/2017/09/12/3040152_fotogaleriia_seriinite_modeli_koito_vpechatliha_vuv/" target="_blank"> готовите за серийно производство модели</a>, дебютирали на автосалона във Франкфурт, показваме и колите от бъдещето, известни като концепти или прототипи. Тук са моделите на бъдещето на "Фолксваген". На преден план е моделът <a href="http://www.dnevnik.bg/skorost/2016/09/29/2834450_folksvagen_pokaza_novata_si_samolichnost/" target="_blank">Ай Ди</a>. Отзад е познатият <a href="http://www.dnevnik.bg/skorost/2017/01/17/2900859_konceptualen_mikrobus_na_folksvagen_pokaza_budeshteto/" target="_blank">Ай Ди Бъз концепт</a>.
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"Фолксваген Ай Ди Кроз" също чертае бъдещето при "Фолксваген".
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<a href="http://www.dnevnik.bg/skorost/2017/03/10/2931960_folksvagen_pokaza_gradskiia_transport_na_budeshteto/" target="_blank">"Седрик"</a> пък е виждането на "Фолксваген" за градския транспорт на бъдещето.
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<a href="http://www.dnevnik.bg/skorost/2017/09/04/3035319_fotogaleriia_smartut_na_budeshteto_spodelen/" target="_blank">"Вижън Ай Кю Фор ту"</a> дава представа в каква посока вървят търсенията на "Даймлер" по отношение на бъдещата градска мобилност.
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Мерцедес Концепт ИКю Ей (EQA).
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Основният акцент при "Ауди" е автономното управление. От концерна представиха коли с ниво на самоуправление 3, 4 и 5. На снимката е "Ауди Илейн", което е на ниво 4 - тоест в дълги периоди от време водачът остава управлението на колата на електронните системи, но е нужно да има готовност да се намеси при нужда, а и той насочва колата по маршрута.
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С <a href="http://www.dnevnik.bg/skorost/2017/09/12/3040103_audi_predstavi_avtomobil_bez_volan_i_pedali_vuv" target="_blank">"Ейкон"</a> "Ауди" показа как вбъдеще в колите няма да има нужда от волан и педали, след като от ниво 5 на автономност.
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Концептуален модел и от "Шкода". Неговото име е "Вижън И Концепт".
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Звездата при "Мерцедес" е <a href="http://www.dnevnik.bg/sport/2017/09/12/3040344_s_project_one_mercedes_prenasia_tehnologiite_ot/" target="_blank">Проджект Уан</a>.
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"Ай вижън дайнамикс" намеква за <a href="http://www.dnevnik.bg/skorost/2017/09/12/3040282_konceptualen_model_risuva_budeshtiia_dizain_na_bmv/" target="_blank">бъдещите форми при БМВ</a>.<br /><br />Още новини от автосалона във Франкфурт можете да откриете на <a href="http://www.dnevnik.bg/skorost/2017/09/12/3040282_konceptualen_model_risuva_budeshtiia_dizain_na_bmv/" target="_blank">едноименната метатема</a>.
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Дневник

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Коментари (5)
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  1. 1 Профил на Str8 G
    Str8 G
    Рейтинг: 499 Неутрално

    Сн.10 е лудост..

  2. 2 Профил на quatro_4x3
    quatro_4x3
    Рейтинг: 1451 Неутрално

    Тия вече ги гледахме веднъж. Освен маниакалната любов на автора към немските коли, нещо различно ще видим ли в Дневник или ще предъвкваме едни 10-тина снимки до края на автосалона???

    РУСОФИЛЪТ Е СЪВРЕМЕННИЯТ АНАЛОГ НА ТУРКОФИЛА ПРЕЗ ТУРСКОТО РОБСТВО.
  3. 3 Профил на Str8 G
    Str8 G
    Рейтинг: 499 Неутрално

    До коментар [#2] от "quatro_4x3":

    Онези май са серийни,а тея "концептуални"

  4. 4 Профил на quatro_4x3
    quatro_4x3
    Рейтинг: 1451 Неутрално

    До коментар [#2] от "quatro_4x3":Онези май са серийни,а тея "концептуални"
    —цитат от коментар 3 на Str8 G


    Ето някои: http://www.dnevnik.bg/skorost/2017/09/12/3040053_avtosalonut_vuv_frankfurt_otvaria_vrati_v_otsustvieto/

    http://www.dnevnik.bg/skorost/2017/09/12/3040103_audi_predstavi_avtomobil_bez_volan_i_pedali_vuv/

    http://www.dnevnik.bg/sport/2017/09/12/3040344_s_project_one_mercedes_prenasia_tehnologiite_ot/

    http://www.dnevnik.bg/skorost/2017/09/12/3040282_konceptualen_model_risuva_budeshtiia_dizain_na_bmv/

    РУСОФИЛЪТ Е СЪВРЕМЕННИЯТ АНАЛОГ НА ТУРКОФИЛА ПРЕЗ ТУРСКОТО РОБСТВО.
  5. 5 Профил на Str8 G
    Str8 G
    Рейтинг: 499 Неутрално

    До коментар [#4] от "quatro_4x3":

    А,това ли сте имал предвид -май сте прав, хахаха





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