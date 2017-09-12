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Фотогалерия: Концептуалните модели, които впечатлиха на автосалона във Франкфурт
След като представихме готовите за серийно производство модели, дебютирали на автосалона във Франкфурт, показваме и колите от бъдещето, известни като концепти или прототипи. Тук са моделите на бъдещето на "Фолксваген". На преден план е моделът Ай Ди. Отзад е познатият Ай Ди Бъз концепт.
Str8 GРейтинг: 499 Неутрално
Сн.10 е лудост..
quatro_4x3Рейтинг: 1451 Неутрално
Тия вече ги гледахме веднъж. Освен маниакалната любов на автора към немските коли, нещо различно ще видим ли в Дневник или ще предъвкваме едни 10-тина снимки до края на автосалона???РУСОФИЛЪТ Е СЪВРЕМЕННИЯТ АНАЛОГ НА ТУРКОФИЛА ПРЕЗ ТУРСКОТО РОБСТВО.
Str8 GРейтинг: 499 Неутрално
До коментар [#2] от "quatro_4x3":
Онези май са серийни,а тея "концептуални"
quatro_4x3Рейтинг: 1451 Неутрално
Ето някои: http://www.dnevnik.bg/skorost/2017/09/12/3040053_avtosalonut_vuv_frankfurt_otvaria_vrati_v_otsustvieto/
http://www.dnevnik.bg/skorost/2017/09/12/3040103_audi_predstavi_avtomobil_bez_volan_i_pedali_vuv/
http://www.dnevnik.bg/sport/2017/09/12/3040344_s_project_one_mercedes_prenasia_tehnologiite_ot/
http://www.dnevnik.bg/skorost/2017/09/12/3040282_konceptualen_model_risuva_budeshtiia_dizain_na_bmv/ РУСОФИЛЪТ Е СЪВРЕМЕННИЯТ АНАЛОГ НА ТУРКОФИЛА ПРЕЗ ТУРСКОТО РОБСТВО.
Str8 GРейтинг: 499 Неутрално
До коментар [#4] от "quatro_4x3":
А,това ли сте имал предвид -май сте прав, хахаха