 
На руско-беларуските учения "Запад 2017" - най-мащабните от години насам, двете страни демонстрират някои от най-добрите си части и бойна техника, но на тях не са допуснати западни наблюдатели. Официално, в маневрите участват под 13 000 военни, до 70 самолета и хеликоптера, около 250 танка, 200 оръдия, системи за залпов огън и 10 бойни кораба.<br /><br />Но от началото на годината НАТО се съмнява, че реалният брой на ангажираните е в пъти по-голям и се опасява, че след края на учението част от техниката по западната граница на Русия и Беларус ще остане складирана за други цели.

© Reuters

увеличи
На руско-беларуските учения "Запад 2017" - най-мащабните от години насам, двете страни демонстрират някои от най-добрите си части и бойна техника, но на тях не са допуснати западни наблюдатели. Официално, в маневрите участват под 13 000 военни, до 70 самолета и хеликоптера, около 250 танка, 200 оръдия, системи за залпов огън и 10 бойни кораба.<br /><br />Но от началото на годината НАТО се съмнява, че реалният брой на ангажираните е в пъти по-голям и се опасява, че след края на учението част от техниката по западната граница на Русия и Беларус ще остане складирана за други цели.
виж повече
виж повече
виж повече
виж повече
виж повече
виж повече
виж повече
виж повече
виж повече
виж повече
виж повече
виж повече
виж повече
виж повече
виж повече
виж повече
виж повече
виж повече
виж повече
виж повече
виж повече
виж повече
виж повече
виж повече
, 514

Дневник

Ключови думи към статията:

Изпращане на галерия

Ако се справяте добре зад обектива, покажете какво ви е впечатлило. Изпратете снимки и текст към тях.

Последни галерии

Фотогалерия: Избрано от Седмицата на модата в Лондон

Фотогалерия: Избрано от Седмицата на модата в Лондон

виж повече
Снимка на деня: Когато Радеви срещат Тръмп

Снимка на деня: Когато Радеви срещат Тръмп

виж повече
Снимка на деня: Гигантска история за бъдещето

Снимка на деня: Гигантска история за бъдещето

виж повече

Топ галерии

Голямото панамериканско приключение в Белиз и Гватемала

Голямото панамериканско приключение в Белиз и Гватемала

виж повече
Снимка на деня: ГЕРБ гласува със знаци новите членове на съдебния съвет

Снимка на деня: ГЕРБ гласува със знаци новите членове на съдебния съвет

виж повече
Фотогалерия: Нов трус в Мексико засегна живота на милиони

Фотогалерия: Нов трус в Мексико засегна живота на милиони

виж повече
Коментари (7)
  1. Подредба: Сортирай
  1. 1 Профил на Paolo Di Canio
    Paolo Di Canio
    Рейтинг: 2447 Неутрално

    Някои държави не си саморазрушиха армиите.

    https://www.youtube.com/watch?v=IIpPBrz_f50
  2. 2 Профил на mitko11
    mitko11
    Рейтинг: 1981 Весело

    Вставай, народ Вейшнории, на смертный бой с проклятыми оккупантами!)

    Пази Боже руснак да те освобождава и грък да има да ти дава!
  3. 3 Профил на КМЕТ В СЯНКА
    КМЕТ В СЯНКА
    Рейтинг: 4504 Неутрално

    Дано НАТО не се уплашат много. Че с тези слаби сърца - мъка ми е !!!

    ИСТИНАТА Е ПО-СИЛНА ОТ ВСЯКА ВЛАСТ !ДОБРИЯТ ДАНЪКОПЛАТЕЦ СЕ ОСИГУРЯВА 40 ГОДИНИ И СЕ ВЪЗНАСЯ 2 МЕСЕЦА ПРЕДИ ПЕНСИОНИРАНЕТО !!!
  4. 4 Профил на hunt
    hunt
    Рейтинг: 636 Неутрално

    Журналистите не ги ли е страх да снимат. Гледам хеликоптерите стрелят, може пак по тях да погърмят.

  5. 5 Профил на stanislavdi
    stanislavdi
    Рейтинг: 1660 Неутрално

    Дано НАТО не се уплашат много. Че с тези слаби сърца - мъка ми е !!!
    —цитат от коментар 3 на КМЕТ В СЯНКА


    Трябва да се плащат руските граждани от собствената армия. Тя по време на учения ги изтребва, какво ли би станало по време на война

  6. 6 Профил на Hawaii
    Hawaii
    Рейтинг: 4587 Неутрално

    Някои държави не си саморазрушиха армиите.
    —цитат от коментар 1 на Paolo Di Canio


    Тези от САЩ и НАТО !!!!

    НАТО - НАЙ-МОЩНИЯТ ВОЕНЕН БЛОК НА ПЛАНЕТАТА

  7. 7 Профил на stanislavdi
    stanislavdi
    Рейтинг: 1660 Неутрално

    Някои държави не си саморазрушиха армиите.
    —цитат от коментар 1 на Paolo Di Canio



    Дано НАТО не се уплашат много. Че с тези слаби сърца - мъка ми е !!!
    —цитат от коментар 3 на КМЕТ В СЯНКА


    Подмокрихте ли се? Потекоха ли лигите?





За да коментирате, е нужно да влезете в профила си или да се регистрирате.