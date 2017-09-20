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Фотогалерия: Армиите на Русия и Беларус на учението "Запад 2017"

На руско-беларуските учения "Запад 2017" - най-мащабните от години насам, двете страни демонстрират някои от най-добрите си части и бойна техника, но на тях не са допуснати западни наблюдатели. Официално, в маневрите участват под 13 000 военни, до 70 самолета и хеликоптера, около 250 танка, 200 оръдия, системи за залпов огън и 10 бойни кораба.

Но от началото на годината НАТО се съмнява, че реалният брой на ангажираните е в пъти по-голям и се опасява, че след края на учението част от техниката по западната граница на Русия и Беларус ще остане складирана за други цели.