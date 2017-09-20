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Фотогалерия: Армиите на Русия и Беларус на учението "Запад 2017"
На руско-беларуските учения "Запад 2017" - най-мащабните от години насам, двете страни демонстрират някои от най-добрите си части и бойна техника, но на тях не са допуснати западни наблюдатели. Официално, в маневрите участват под 13 000 военни, до 70 самолета и хеликоптера, около 250 танка, 200 оръдия, системи за залпов огън и 10 бойни кораба.
Но от началото на годината НАТО се съмнява, че реалният брой на ангажираните е в пъти по-голям и се опасява, че след края на учението част от техниката по западната граница на Русия и Беларус ще остане складирана за други цели.
Paolo Di CanioРейтинг: 2447 Неутрално
Някои държави не си саморазрушиха армиите.https://www.youtube.com/watch?v=IIpPBrz_f50
mitko11Рейтинг: 1981 Весело
Вставай, народ Вейшнории, на смертный бой с проклятыми оккупантами!)Пази Боже руснак да те освобождава и грък да има да ти дава!
КМЕТ В СЯНКАРейтинг: 4504 Неутрално
Дано НАТО не се уплашат много. Че с тези слаби сърца - мъка ми е !!!ИСТИНАТА Е ПО-СИЛНА ОТ ВСЯКА ВЛАСТ !ДОБРИЯТ ДАНЪКОПЛАТЕЦ СЕ ОСИГУРЯВА 40 ГОДИНИ И СЕ ВЪЗНАСЯ 2 МЕСЕЦА ПРЕДИ ПЕНСИОНИРАНЕТО !!!
huntРейтинг: 636 Неутрално
Журналистите не ги ли е страх да снимат. Гледам хеликоптерите стрелят, може пак по тях да погърмят.
stanislavdiРейтинг: 1660 Неутрално
Трябва да се плащат руските граждани от собствената армия. Тя по време на учения ги изтребва, какво ли би станало по време на война
HawaiiРейтинг: 4587 Неутрално
Тези от САЩ и НАТО !!!!
НАТО - НАЙ-МОЩНИЯТ ВОЕНЕН БЛОК НА ПЛАНЕТАТА
stanislavdiРейтинг: 1660 Неутрално
Подмокрихте ли се? Потекоха ли лигите?