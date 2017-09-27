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Юлия Лазарова
Ключови думи към статията:
Ако се справяте добре зад обектива, покажете какво ви е впечатлило. Изпратете снимки и текст към тях.
/3/ /4/ /11/
Снимка Номер 9
Сн 11 - много хубави човекини. Малко кльощави ама хубави. Сн 12 - личи си украинският размах, не е селска работа като нашия Челопеч. Май там яко замазват следите.
Сн. 11 и видеото към нея (за ценители):http://www.etam.com/
Снимки 9, 6 и 3.
Снимки - 3 и 9
Сн. 3 и 12
gmbhРейтинг: 1939 Неутрално
/3/ /4/ /11/
bat_plamenРейтинг: 3865 Неутрално
Снимка Номер 9
koko65bgРейтинг: 982 Весело
Сн 11 - много хубави човекини. Малко кльощави ама хубави. Сн 12 - личи си украинският размах, не е селска работа като нашия Челопеч. Май там яко замазват следите.
hamiltonf1Рейтинг: 3560 Неутрално
Сн. 11 и видеото към нея (за ценители):
http://www.etam.com/
Lady ZeppelinРейтинг: 4114 Неутрално
Снимки 9, 6 и 3.Je suis Charlie. Fluctuat nec mergitur.
chicago514Рейтинг: 10466 Неутрално
Снимки - 3 и 9
neutРейтинг: 5936 Неутрално
Сн. 3 и 12In the forest all animals are equal except a few that are more equal than the rest