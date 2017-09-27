 
Моделът Карли Клос позира преди ревюто пролет/лято 2018 г. на модна къща "Диор" на Седмицата на модата в Париж.

© Reuters

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Моделът Карли Клос позира преди ревюто пролет/лято 2018 г. на модна къща "Диор" на Седмицата на модата в Париж.
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Членове на въоръжените сили заемат позиция по време на операция след сблъсъци между банди в квартал в Рио де Жанейро, Бразилия.<br /><br />В края на миналата седмица кризата със сигурността в града се изостри неимоверно. <a href="http://www.dnevnik.bg/bulgaria/2017/09/24/3047312_vunshnoto_ministerstvo_suvetva_da_ne_se_putuva_za_rio/" target="_blank">Ожесточени престрелки между организираните банди и полицията се водиха в най-голямата фавела на Рио – Росиня.</a>
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Вятърна електроцентрала, снимана край Амстердам, Холандия.
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Жена наблюдава шествието Мухарам в Ашура, Шринагар.
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Човек минава по пешеходна пътека, нарисувана под формата на каталунския флаг, в Аренис-де-Мунт, северно от Барселона, Испания.
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Работници работят по часовниковата кула Биг Бен в Уестминстър, Лондон, Великобритания.<br /><br /><a href="http://www.dnevnik.bg/photos/2017/08/18/3026727_fotogaleriia_big_ben_otblizo/" target="_blank">През следващите 4 години ще се модернизира високата 96 метра часовникова кула и механизмите в нея.</a>
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Паркинг за велосипеди край централната гара на Амстердам, Холандия.
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Спасителни работници и доброволци работят в развалините на разрушена сграда след земетресението в Мексико Сити, Мексико.
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Изглед към булевард Niemeyer близо до плажа Сао Конрадо в Рио де Жанейро, Бразилия.
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Седмица след като ураганът ''Мария'' удари Фредерикстад, Сен Кроа, САЩ улиците все още не са почистени.
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Марката Lingerie Etam представи модно ревю в Париж.
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Мощни експлозии и голям пожар в оръжеен склад предизвикаха евакуацията на поне 24 000 души в Централна Украйна.
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Албинос от Рохингия, сниман в лагера в Кокс Базар, Бангладеш.
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Юлия Лазарова

Юлия Лазарова

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Коментари (7)
  1. Подредба: Сортирай
  1. 1 Профил на gmbh
    gmbh
    Рейтинг: 1939 Неутрално

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  2. 2 Профил на bat_plamen
    bat_plamen
    Рейтинг: 3865 Неутрално

    Снимка Номер 9

  3. 3 Профил на koko65bg
    koko65bg
    Рейтинг: 982 Весело

    Сн 11 - много хубави човекини. Малко кльощави ама хубави. Сн 12 - личи си украинският размах, не е селска работа като нашия Челопеч. Май там яко замазват следите.

  4. 4 Профил на hamiltonf1
    hamiltonf1
    Рейтинг: 3560 Неутрално

    Сн. 11 и видеото към нея (за ценители):
    http://www.etam.com/

  5. 5 Профил на Lady Zeppelin
    Lady Zeppelin
    Рейтинг: 4114 Неутрално

    Снимки 9, 6 и 3.

    Je suis Charlie. Fluctuat nec mergitur.
  6. 6 Профил на chicago514
    chicago514
    Рейтинг: 10466 Неутрално

    Снимки - 3 и 9

  7. 7 Профил на neut
    neut
    Рейтинг: 5936 Неутрално

    Сн. 3 и 12

    In the forest all animals are equal except a few that are more equal than the rest




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