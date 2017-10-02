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Фотогалерия: Ремонтът около НДК е на финалната права
От повече от 3 месеца площад "България" пред Националния дворец на културата е в ремонт. Дейностите включват подмяна на гранитните плочи, поставяне на хидроизолация и дренажна система на зелените площи, нови бордюри, стъпала, изграждане на нови парапети около фонтана и стълбищата към подлеза.
КМЕТ В СЯНКАРейтинг: 4164 Гневно
тези площи за кой път ги ремонтират само по времето на ГЕРБ ???ИСТИНАТА Е ПО-СИЛНА ОТ ВСЯКА ВЛАСТ !ДОБРИЯТ ДАНЪКОПЛАТЕЦ СЕ ОСИГУРЯВА 40 ГОДИНИ И СЕ ВЪЗНАСЯ 2 МЕСЕЦА ПРЕДИ ПЕНСИОНИРАНЕТО !!!
И за колко ПАРИ!?!?!?
ivan_ko9Рейтинг: 513 Неутрално
Много добре, дано да стане хубаво.
spiegelРейтинг: 1599 Неутрално
Ами, повече от 3 месеца! Всъщност е в ремонт от 2012, когато бяха дадени около 5 млн. лв. След това 2014-2016 - още към 17 млн. лв. Поне три пъти сме го платили този ремонт и сме го изтърпели около 5 години - златна кокошка.
stefРейтинг: 876 Гневно
Явно Баце хич не го бива на белот - постоянно губи от правешкия и трябва да плаща борчовете си с обществени поръчки, въпреки клетвите му, че Джи Пи не била негова...Stef
КМЕТ В СЯНКАРейтинг: 4164 Гневно
До коментар [#2] от "ivan_ko9":ИСТИНАТА Е ПО-СИЛНА ОТ ВСЯКА ВЛАСТ !ДОБРИЯТ ДАНЪКОПЛАТЕЦ СЕ ОСИГУРЯВА 40 ГОДИНИ И СЕ ВЪЗНАСЯ 2 МЕСЕЦА ПРЕДИ ПЕНСИОНИРАНЕТО !!!
с тази СМЕШНА дебелина на плочите при този растер нищо добро няма да се получи !!!
Ще се напукат като самоковска Юфка за по-малко от година !!!
КМЕТ В СЯНКАРейтинг: 4164 Неутрално
До коментар [#3] от "spiegel":ИСТИНАТА Е ПО-СИЛНА ОТ ВСЯКА ВЛАСТ !ДОБРИЯТ ДАНЪКОПЛАТЕЦ СЕ ОСИГУРЯВА 40 ГОДИНИ И СЕ ВЪЗНАСЯ 2 МЕСЕЦА ПРЕДИ ПЕНСИОНИРАНЕТО !!!
факт.