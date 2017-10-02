1/18

Фотогалерия: Ремонтът около НДК е на финалната права

От повече от 3 месеца площад "България" пред Националния дворец на културата е в ремонт. Дейностите включват подмяна на гранитните плочи, поставяне на хидроизолация и дренажна система на зелените площи, нови бордюри, стъпала, изграждане на нови парапети около фонтана и стълбищата към подлеза.