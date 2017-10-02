 
От повече от 3 месеца площад "България" <a href="http://www.dnevnik.bg/gradska_sreda/2017/06/20/2992712_ot_utre_ploshtadut_pred_ndk_otnovo_shte_bude_v_remont/" target="_blank">пред Националния дворец на културата е в ремонт</a>. Дейностите включват подмяна на гранитните плочи, поставяне на хидроизолация и дренажна система на зелените площи, нови бордюри, стъпала, изграждане на нови парапети около фонтана и стълбищата към подлеза.

© Анелия Николова

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От повече от 3 месеца площад "България" <a href="http://www.dnevnik.bg/gradska_sreda/2017/06/20/2992712_ot_utre_ploshtadut_pred_ndk_otnovo_shte_bude_v_remont/" target="_blank">пред Националния дворец на културата е в ремонт</a>. Дейностите включват подмяна на гранитните плочи, поставяне на хидроизолация и дренажна система на зелените площи, нови бордюри, стъпала, изграждане на нови парапети около фонтана и стълбищата към подлеза.
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Възложилтел на ремонта е Столичната община, а изпълнител е фирмата <a href="http://www.dnevnik.bg/biznes/2016/10/27/2851825_dji_pi_grup_e_predlojila_nai-niska_cena_za_nov_remont/" target="_blank">"Джи Пи груп", която спечели обществената поръчка на стойност 5 млн. лева.</a><br /><br />Половината от тази сума е за предвидените разходи по ремонтните дейности, а останалите 2.5 млн. лв. ще бъдат изплатени на строителната компания, ако в следващите три години е необходимо повторение на ремонта.
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Пространството пред НДК беше ремонтирано преди 2 години, като струваше около 12 млн. лева. Тогава бяха подменени осветителните тела, счупените гранитни плочи, растителността, беше направен ремонт на фонтана и поставена напоителна система.
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По време на тези дейности е била <a href="http://www.dnevnik.bg/bulgaria/2015/11/04/2642885_remontut_okolo_ndk_se_ochakva_da_prikljuchi_izcialo_v/" target="_blank">установена липсата на хидроилозация под настилките на площад "България"</a>. По тази причина се наложи поставянето й да бъде предвидено в друг ремонт, който се изпълнява днес.
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Дейностите би трябвало да приключат до края на тази година, но ако климатичните условия са благоприятни, ремонтът може да приключи до края на ноември, казаха за "Дневник" от пресцентъра на Столичната община.
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В обществената поръчка за ремонта участваха осем строителни фими, но четири бяха отстранени от комисията. "Джи Пи груп" спечели търга с 98.88 точки от възможните 100.
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Процедурата беше обжалвана пред Комисията за защита на конкуренцията, което забави сключването на договора между строителната фирма и Столичната община с около 6 месеца.
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Анелия Николова

Анелия Николова

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Коментари (6)
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  1. 1 Профил на КМЕТ В СЯНКА
    КМЕТ В СЯНКА
    Рейтинг: 4164 Гневно

    тези площи за кой път ги ремонтират само по времето на ГЕРБ ???
    И за колко ПАРИ!?!?!?

    ИСТИНАТА Е ПО-СИЛНА ОТ ВСЯКА ВЛАСТ !ДОБРИЯТ ДАНЪКОПЛАТЕЦ СЕ ОСИГУРЯВА 40 ГОДИНИ И СЕ ВЪЗНАСЯ 2 МЕСЕЦА ПРЕДИ ПЕНСИОНИРАНЕТО !!!
  2. 2 Профил на ivan_ko9
    ivan_ko9
    Рейтинг: 513 Неутрално

    Много добре, дано да стане хубаво.

  3. 3 Профил на spiegel
    spiegel
    Рейтинг: 1599 Неутрално

    Ами, повече от 3 месеца! Всъщност е в ремонт от 2012, когато бяха дадени около 5 млн. лв. След това 2014-2016 - още към 17 млн. лв. Поне три пъти сме го платили този ремонт и сме го изтърпели около 5 години - златна кокошка.

  4. 4 Профил на stef
    stef
    Рейтинг: 876 Гневно

    Явно Баце хич не го бива на белот - постоянно губи от правешкия и трябва да плаща борчовете си с обществени поръчки, въпреки клетвите му, че Джи Пи не била негова...

    Stef
  5. 5 Профил на КМЕТ В СЯНКА
    КМЕТ В СЯНКА
    Рейтинг: 4164 Гневно

    До коментар [#2] от "ivan_ko9":

    с тази СМЕШНА дебелина на плочите при този растер нищо добро няма да се получи !!!
    Ще се напукат като самоковска Юфка за по-малко от година !!!

    ИСТИНАТА Е ПО-СИЛНА ОТ ВСЯКА ВЛАСТ !ДОБРИЯТ ДАНЪКОПЛАТЕЦ СЕ ОСИГУРЯВА 40 ГОДИНИ И СЕ ВЪЗНАСЯ 2 МЕСЕЦА ПРЕДИ ПЕНСИОНИРАНЕТО !!!
  6. 6 Профил на КМЕТ В СЯНКА
    КМЕТ В СЯНКА
    Рейтинг: 4164 Неутрално

    До коментар [#3] от "spiegel":

    факт.

    ИСТИНАТА Е ПО-СИЛНА ОТ ВСЯКА ВЛАСТ !ДОБРИЯТ ДАНЪКОПЛАТЕЦ СЕ ОСИГУРЯВА 40 ГОДИНИ И СЕ ВЪЗНАСЯ 2 МЕСЕЦА ПРЕДИ ПЕНСИОНИРАНЕТО !!!




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