Снимка на деня: Индонезийските военни игри

Еврокомисията предложи най-голямата реформа на ДДС за последните 25 години 16:09, 04 окт 17 / Свят 70
Дедо ЛибенРейтинг: 1817 Любопитно
Тези мязат на нинджи, пази Боже да им паднеш в ръцете!!!
Там пистолети, автомати, танкове, самальоти и ракети не играят!
Иван КРейтинг: 3202 Весело
И там имало зелени човечетател 032 644 150
grayeagleРейтинг: 1278 Неутрално
До коментар [#1] от "Дедо Либен":
Да, и са почти 250 милиона.
comandante vs либерални ентусиасти&корпократиРейтинг: 3060 Неутрално
МНого са войнствени а на всичкото от горе не уважават гейовете в Индонезия !
Libertarianism is just anarchy for rich people