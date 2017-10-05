Снимка на деня: Индонезийските военни игри

 
Индонезийски военни с изрисувани лица участват в тържествата в Силегон за честването на 72-годишнината на военните сили на страната.
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Дневник

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Коментари (4)
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  1. 1 Профил на Дедо Либен
    Дедо Либен
    Рейтинг: 1817 Любопитно

    Тези мязат на нинджи, пази Боже да им паднеш в ръцете!!!
    Там пистолети, автомати, танкове, самальоти и ракети не играят!

  2. 2 Профил на Иван К
    Иван К
    Рейтинг: 3202 Весело

    И там имало зелени човечета

    тел 032 644 150
  3. 3 Профил на grayeagle
    grayeagle
    Рейтинг: 1278 Неутрално

    До коментар [#1] от "Дедо Либен":

    Да, и са почти 250 милиона.

  4. 4 Профил на comandante vs либерални ентусиасти&корпократи
    comandante vs либерални ентусиасти&корпократи
    Рейтинг: 3060 Неутрално

    Тези мязат на нинджи, пази Боже да им паднеш в ръцете!!!Там пистолети, автомати, танкове, самальоти и ракети не играят!
    —цитат от коментар 1 на Дедо Либен

    МНого са войнствени а на всичкото от горе не уважават гейовете в Индонезия !

    Libertarianism is just anarchy for rich people




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