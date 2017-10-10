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Фотогалерия: Опустошенията от пожарите в Калифорния
Пожарите, които бушуват в Северна Калифорния са обхванали над 160 кв. км, унищожавайки най-малко 1500 жилищни и бизнес сгради. Най-малко десет души загинаха, а около 20 хил. души са евакуирани от домовете си.
hamiltonf1Рейтинг: 3450 Разстроено
Потресаващо...
ivan_ko9Рейтинг: 670 Неутрално
Борбата с пожара е доста сериозна!
patsisРейтинг: 1962 Разстроено
Дървени бараки в страна със сух субтропичен климат наесен....
pet_fireРейтинг: 4537 Неутрално
Големи бедствия ги сполетяха в САЩ
comandante vs либерални ентусиасти&корпократиРейтинг: 2988 Неутрално
сн.1 и 2 Цял квартал е изгорял до основи,потресаващо!Libertarianism is just anarchy for rich people