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Фотогалерия: Опустошенията от пожарите в Калифорния

Пожарите, които бушуват в Северна Калифорния са обхванали над 160 кв. км, унищожавайки най-малко 1500 жилищни и бизнес сгради. Най-малко десет души загинаха, а около 20 хил. души са евакуирани от домовете си.