Фотогалерия: Опустошенията от пожарите в Калифорния

 
Пожарите, <a href="http://www.dnevnik.bg/sviat/2017/10/10/3056811_poveche_ot_deset_sa_jertvite_na_pojarite_v_kaliforniia/" target="_blank">които бушуват в Северна Калифорния</a> са обхванали над 160 кв. км, унищожавайки най-малко 1500 жилищни и бизнес сгради. Най-малко десет души загинаха, а около 20 хил. души са евакуирани от домовете си.<br />

© Reuters

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Пожарите, <a href="http://www.dnevnik.bg/sviat/2017/10/10/3056811_poveche_ot_deset_sa_jertvite_na_pojarite_v_kaliforniia/" target="_blank">които бушуват в Северна Калифорния</a> са обхванали над 160 кв. км, унищожавайки най-малко 1500 жилищни и бизнес сгради. Най-малко десет души загинаха, а около 20 хил. души са евакуирани от домовете си.<br />
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Общо 14 големи пожара горят в район северно от Сан Франциско, между Напа и Рединг. В осем окръга е обявено извънредно положение.<br />
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Коментари (5)
  1. Подредба: Сортирай
  1. 1 Профил на hamiltonf1
    hamiltonf1
    Рейтинг: 3450 Разстроено

    Потресаващо...

  2. 2 Профил на ivan_ko9
    ivan_ko9
    Рейтинг: 670 Неутрално

    Борбата с пожара е доста сериозна!

  3. 3 Профил на patsis
    patsis
    Рейтинг: 1962 Разстроено

    Дървени бараки в страна със сух субтропичен климат наесен....

  4. 4 Профил на pet_fire
    pet_fire
    Рейтинг: 4537 Неутрално

    Големи бедствия ги сполетяха в САЩ

  5. 5 Профил на comandante vs либерални ентусиасти&корпократи
    comandante vs либерални ентусиасти&корпократи
    Рейтинг: 2988 Неутрално

    сн.1 и 2 Цял квартал е изгорял до основи,потресаващо!

    Libertarianism is just anarchy for rich people




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