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Дневник
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Страхотни ентусиасти!
Е те това чисто статистически е доста опасно.
Луда работ:)
Веднъж спрях на една от естакадите на "Витиня" и погледнах надолу! Страшно си и е! Не е толкова лесно да се скочи с бънджи както някои може би си мислят.
Не бих рискувал живота си по подобен начин, не е ли доста опасно!?
"Колко души могат да скочат едновременно от мост"Ааа, ама то с бънджи ли бее...
glavatarРейтинг: 480 Неутрално
Страхотни ентусиасти!
niakoi_siРейтинг: 1343 Неутрално
Е те това чисто статистически е доста опасно.
ivan_Рейтинг: 3967 Весело
Луда работ:)
deafРейтинг: 1605 Весело
Веднъж спрях на една от естакадите на "Витиня" и погледнах надолу! Страшно си и е! Не е толкова лесно да се скочи с бънджи както някои може би си мислят.
zahariyРейтинг: 1084 Неутрално
Не бих рискувал живота си по подобен начин, не е ли доста опасно!?
Бай БлагойРейтинг: 752 Неутрално
"Колко души могат да скочат едновременно от мост"
Ааа, ама то с бънджи ли бее...