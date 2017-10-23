 
В Бразилия 245 души опитаха да поставят нов световен рекорд по бънджи скокове, като се хвърлиха едновременно от висок 30 метра мост в Хортоландия.

© Reuters

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В Бразилия 245 души опитаха да поставят нов световен рекорд по бънджи скокове, като се хвърлиха едновременно от висок 30 метра мост в Хортоландия.
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Участниците се изкачват по въжетата си след скока.
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Дневник

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Коментари (6)
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  1. 1 Профил на glavatar
    glavatar
    Рейтинг: 480 Неутрално

    Страхотни ентусиасти!

  2. 2 Профил на niakoi_si
    niakoi_si
    Рейтинг: 1343 Неутрално

    Е те това чисто статистически е доста опасно.

  3. 3 Профил на ivan_
    ivan_
    Рейтинг: 3967 Весело

    Луда работ:)

  4. 4 Профил на deaf
    deaf
    Рейтинг: 1605 Весело

    Веднъж спрях на една от естакадите на "Витиня" и погледнах надолу! Страшно си и е! Не е толкова лесно да се скочи с бънджи както някои може би си мислят.

  5. 5 Профил на zahariy
    zahariy
    Рейтинг: 1084 Неутрално

    Не бих рискувал живота си по подобен начин, не е ли доста опасно!?

  6. 6 Профил на Бай Благой
    Бай Благой
    Рейтинг: 752 Неутрално

    "Колко души могат да скочат едновременно от мост"


    Ааа, ама то с бънджи ли бее...





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