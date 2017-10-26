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Дневник
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Сладки котенца.
Три тигърчета...Де и българите да бяха толкова плодовити...Ама мъжете, вместо да стават бащи, предпочитат да не поемат отговорност и да си гледат кефа!
А, те били даже 4.Ех.....
Прекрасно!
До коментар [#2] от "Боян Таксиров":"Де и българите да бяха толкова плодовити...Ама мъжете, вместо да стават бащи, предпочитат да не поемат отговорност и да си гледат кефа!"То ако плодовитостта беше мерило за отговорност, от ромите в България по-отговорни бащи няма.....
До коментар [#5] от "agile":Имах предвид цивилизационна, патриотична, националноотговорна плодовитост!Да се плодят българчетата, да пребъде българското семе!Ама от днешните мъже къде такава духовност, такъв морал, такива принципи!Само за кефа и оная си работа мислят!
До коментар [#6] от "Боян Таксиров":Пълни, тотални, завършени егоисти!
До коментар [#7] от "Боян Таксиров":Дотам води либерализма и криворазбраната демокрация!
Леле колко са красиви само!
Peni NikolРейтинг: 9655 Неутрално
Сладки котенца.
Боян ТаксировРейтинг: 833 Неутрално
Три тигърчета...mutricata.blogspot.bg deinstall.blogspot.bg
Де и българите да бяха толкова плодовити...
Ама мъжете, вместо да стават бащи, предпочитат да не поемат отговорност и да си гледат кефа!
Боян ТаксировРейтинг: 833 Неутрално
А, те били даже 4.mutricata.blogspot.bg deinstall.blogspot.bg
Ех.....
deymusРейтинг: 1924 Неутрално
Прекрасно!
agileРейтинг: 1747 Неутрално
До коментар [#2] от "Боян Таксиров":
"Де и българите да бяха толкова плодовити...Ама мъжете, вместо да стават бащи, предпочитат да не поемат отговорност и да си гледат кефа!"
То ако плодовитостта беше мерило за отговорност, от ромите в България по-отговорни бащи няма.....
Боян ТаксировРейтинг: 833 Неутрално
До коментар [#5] от "agile":mutricata.blogspot.bg deinstall.blogspot.bg
Имах предвид цивилизационна, патриотична, националноотговорна плодовитост!
Да се плодят българчетата, да пребъде българското семе!
Ама от днешните мъже къде такава духовност, такъв морал, такива принципи!
Само за кефа и оная си работа мислят!
Боян ТаксировРейтинг: 833 Неутрално
До коментар [#6] от "Боян Таксиров":mutricata.blogspot.bg deinstall.blogspot.bg
Пълни, тотални, завършени егоисти!
Боян ТаксировРейтинг: 833 Неутрално
До коментар [#7] от "Боян Таксиров":mutricata.blogspot.bg deinstall.blogspot.bg
Дотам води либерализма и криворазбраната демокрация!
ValeriaРейтинг: 1109 Неутрално
Леле колко са красиви само!