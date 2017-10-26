 
Четирите тигърчета на Марушка се запознават с баща си Яша в зоопарка в Хамбург, Германия.

© Reuters

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Четирите тигърчета на Марушка се запознават с баща си Яша в зоопарка в Хамбург, Германия.
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Дневник

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Коментари (9)
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  1. 1 Профил на Peni Nikol
    Peni Nikol
    Рейтинг: 9655 Неутрално

    Сладки котенца.

  2. 2 Профил на Боян Таксиров
    Боян Таксиров
    Рейтинг: 833 Неутрално

    Три тигърчета...
    Де и българите да бяха толкова плодовити...
    Ама мъжете, вместо да стават бащи, предпочитат да не поемат отговорност и да си гледат кефа!

    mutricata.blogspot.bg deinstall.blogspot.bg
  3. 3 Профил на Боян Таксиров
    Боян Таксиров
    Рейтинг: 833 Неутрално

    А, те били даже 4.
    Ех.....

    mutricata.blogspot.bg deinstall.blogspot.bg
  4. 4 Профил на deymus
    deymus
    Рейтинг: 1924 Неутрално

    Прекрасно!

  5. 5 Профил на agile
    agile
    Рейтинг: 1747 Неутрално

    До коментар [#2] от "Боян Таксиров":

    "Де и българите да бяха толкова плодовити...Ама мъжете, вместо да стават бащи, предпочитат да не поемат отговорност и да си гледат кефа!"

    То ако плодовитостта беше мерило за отговорност, от ромите в България по-отговорни бащи няма.....

  6. 6 Профил на Боян Таксиров
    Боян Таксиров
    Рейтинг: 833 Неутрално

    До коментар [#5] от "agile":

    Имах предвид цивилизационна, патриотична, националноотговорна плодовитост!
    Да се плодят българчетата, да пребъде българското семе!

    Ама от днешните мъже къде такава духовност, такъв морал, такива принципи!
    Само за кефа и оная си работа мислят!

    mutricata.blogspot.bg deinstall.blogspot.bg
  7. 7 Профил на Боян Таксиров
    Боян Таксиров
    Рейтинг: 833 Неутрално

    До коментар [#6] от "Боян Таксиров":

    Пълни, тотални, завършени егоисти!

    mutricata.blogspot.bg deinstall.blogspot.bg
  8. 8 Профил на Боян Таксиров
    Боян Таксиров
    Рейтинг: 833 Неутрално

    До коментар [#7] от "Боян Таксиров":

    Дотам води либерализма и криворазбраната демокрация!

    mutricata.blogspot.bg deinstall.blogspot.bg
  9. 9 Профил на Valeria
    Valeria
    Рейтинг: 1109 Неутрално

    Леле колко са красиви само!





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