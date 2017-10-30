 
Точно 120 кучета се включиха в нетрадиционното състезание в перуанската столица Лима, на което трябваше да бъдат избрани най-хубавите костюми за Хелоуин, носени от четириноги. Най-предпочитани бяха костюмите на пирати, скелети и сладоледи.

© Reuters

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Точно 120 кучета се включиха в нетрадиционното състезание в перуанската столица Лима, на което трябваше да бъдат избрани най-хубавите костюми за Хелоуин, носени от четириноги. Най-предпочитани бяха костюмите на пирати, скелети и сладоледи.
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"Много сме щастливи, защото това събитие позволява на хората да се забавляват с техните домашни любимци. Те също така изпращат послание към другите собственици на кучета за по-голяма отговорност към животните им", заяви организаторът на събитието Мигел Сапата.
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По време на състезанието част от кучетата получиха безплатен антипаразитен преглед. Бяха предлагани и бездомни кучета за осиновяване.
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Специален уред измерваше реакцията на публиката при дефилирането на четириногите. Чрез него бяха определени и победителите в конкурса за най-креативен костюм.
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А победителите си тръгнаха с огромни кошници с кучешка храна.
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По-малки награди имаше и за другите кучета.
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Дневник

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Коментари (5)
  1. Подредба: Сортирай
  1. 1 Профил на bajhuj_2010
    bajhuj_2010
    Рейтинг: 2081 Весело

    Е хубу, де. http://www.dnevnik.bg/photos/2017/10/22/3063786_fotogaleriia_i_kuchetata_praznuvat_helouin/?ref=id

    Всю свою историю эта Россия барахтается в дерьме и при этом желает потопить в нем весь мир.
  2. 2 Профил на Judjuk
    Judjuk
    Рейтинг: 3092 Неутрално

    А котките защо не?

  3. 3 Профил на ivan_ko9
    ivan_ko9
    Рейтинг: 804 Неутрално

    Не знам доколко им е забавно на животните да ги маскират и обличат.

  4. 4 Профил на Незнайко в Слънчевия град
    Незнайко в Слънчевия град
    Рейтинг: 5124 Неутрално

    Сн. 5

    "Свестните у нас считат за луди, глупецът вредом всеки почита" Хр. Ботев
  5. 5 Профил на comandante vs либерални ентусиасти&корпократи
    comandante vs либерални ентусиасти&корпократи
    Рейтинг: 2838 Неутрално

    кучетата за Хелоуин
    ________
    Тези хора с кучетата се отнасят по-лошо от колкото ромите с танцуващите мечки!

    Libertarianism is just anarchy for rich people




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