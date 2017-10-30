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Фотогалерия: Как се обличат кучетата за Хелоуин
Точно 120 кучета се включиха в нетрадиционното състезание в перуанската столица Лима, на което трябваше да бъдат избрани най-хубавите костюми за Хелоуин, носени от четириноги. Най-предпочитани бяха костюмите на пирати, скелети и сладоледи.
bajhuj_2010Рейтинг: 2081 Весело
Е хубу, де. http://www.dnevnik.bg/photos/2017/10/22/3063786_fotogaleriia_i_kuchetata_praznuvat_helouin/?ref=idВсю свою историю эта Россия барахтается в дерьме и при этом желает потопить в нем весь мир.
JudjukРейтинг: 3092 Неутрално
А котките защо не?
ivan_ko9Рейтинг: 804 Неутрално
Не знам доколко им е забавно на животните да ги маскират и обличат.
Незнайко в Слънчевия градРейтинг: 5124 Неутрално
Сн. 5"Свестните у нас считат за луди, глупецът вредом всеки почита" Хр. Ботев
comandante vs либерални ентусиасти&корпократиРейтинг: 2838 Неутрално
кучетата за ХелоуинLibertarianism is just anarchy for rich people
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Тези хора с кучетата се отнасят по-лошо от колкото ромите с танцуващите мечки!