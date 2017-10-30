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Фотогалерия: Как се обличат кучетата за Хелоуин

Точно 120 кучета се включиха в нетрадиционното състезание в перуанската столица Лима, на което трябваше да бъдат избрани най-хубавите костюми за Хелоуин, носени от четириноги. Най-предпочитани бяха костюмите на пирати, скелети и сладоледи.