Нападател с пикап уби 8 души на велоалея в Ню Йорк, ФБР разследва тероризъм 23:02, 31 окт 17 / Свят 94
КМЕТ В СЯНКАРейтинг: 3601 Весело
коя ли турбокака отива на работа в МС ?ИСТИНАТА Е ПО-СИЛНА ОТ ВСЯКА ВЛАСТ !ДОБРИЯТ ДАНЪКОПЛАТЕЦ СЕ ОСИГУРЯВА 40 ГОДИНИ И СЕ ВЪЗНАСЯ 2 МЕСЕЦА ПРЕДИ ПЕНСИОНИРАНЕТО !!!
lone_wolfРейтинг: 2641 Весело
До коментар [#1] от "КМЕТ В СЯНКА":Журналистите са като куче на верига! Колко и по кого ще лаят, зависи от дължината на веригата, отпусната му от Собственика на медията!
Не я ли позна? Внимавай да не ти сготви гъби!
5ar8Рейтинг: 271 Разстроено
Защо възприемаме толкова лесно само глупостите?5ar8
КМЕТ В СЯНКАРейтинг: 3601 Весело
До коментар [#2] от "lone_wolf":ИСТИНАТА Е ПО-СИЛНА ОТ ВСЯКА ВЛАСТ !ДОБРИЯТ ДАНЪКОПЛАТЕЦ СЕ ОСИГУРЯВА 40 ГОДИНИ И СЕ ВЪЗНАСЯ 2 МЕСЕЦА ПРЕДИ ПЕНСИОНИРАНЕТО !!!
В мойта къща САМО аз сервирам гъби - заповядай за едно последно хапване.