 
Дистанционно задвижвана кукла-вещица полетя на метла в небето над Енсинитас, Калифорния, по залез слънце на Хелоуин.

© Reuters

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Дневник

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Коментари (4)
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  1. 1 Профил на КМЕТ В СЯНКА
    КМЕТ В СЯНКА
    Рейтинг: 3601 Весело

    коя ли турбокака отива на работа в МС ?

    ИСТИНАТА Е ПО-СИЛНА ОТ ВСЯКА ВЛАСТ !ДОБРИЯТ ДАНЪКОПЛАТЕЦ СЕ ОСИГУРЯВА 40 ГОДИНИ И СЕ ВЪЗНАСЯ 2 МЕСЕЦА ПРЕДИ ПЕНСИОНИРАНЕТО !!!
  2. 2 Профил на lone_wolf
    lone_wolf
    Рейтинг: 2641 Весело

    До коментар [#1] от "КМЕТ В СЯНКА":

    Не я ли позна? Внимавай да не ти сготви гъби!

    Журналистите са като куче на верига! Колко и по кого ще лаят, зависи от дължината на веригата, отпусната му от Собственика на медията!
  3. 3 Профил на 5ar8
    5ar8
    Рейтинг: 271 Разстроено

    Защо възприемаме толкова лесно само глупостите?

    5ar8
  4. 4 Профил на КМЕТ В СЯНКА
    КМЕТ В СЯНКА
    Рейтинг: 3601 Весело

    До коментар [#2] от "lone_wolf":

    В мойта къща САМО аз сервирам гъби - заповядай за едно последно хапване.

    ИСТИНАТА Е ПО-СИЛНА ОТ ВСЯКА ВЛАСТ !ДОБРИЯТ ДАНЪКОПЛАТЕЦ СЕ ОСИГУРЯВА 40 ГОДИНИ И СЕ ВЪЗНАСЯ 2 МЕСЕЦА ПРЕДИ ПЕНСИОНИРАНЕТО !!!




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