 
В Санкт Петербург, Русия се състоя светлинно шоу върху крайцера Аврора, посветено на сто години от болшевишката Октомврийска революция.<br /><br />

© Reuters

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В Санкт Петербург, Русия се състоя светлинно шоу върху крайцера Аврора, посветено на сто години от болшевишката Октомврийска революция.<br /><br />
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На 11 май се навършиха 117 години от пускането на кораба на вода, който от 1956 година е музей
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На 7 ноември 1917 година по тази радиостанция на кораба "Аврора" е предадено написаното от Ленин възвание "Към гражданите на Русия!".
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Носовото оръдие на кораба пък дава знакът за щурм на Зимния дворец в Санкт Петербург.
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Коментари (2)
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  1. 1 Профил на КМЕТ В СЯНКА
    КМЕТ В СЯНКА
    Рейтинг: 3638 Неутрално

    ние можем повече.

    ИСТИНАТА Е ПО-СИЛНА ОТ ВСЯКА ВЛАСТ !ДОБРИЯТ ДАНЪКОПЛАТЕЦ СЕ ОСИГУРЯВА 40 ГОДИНИ И СЕ ВЪЗНАСЯ 2 МЕСЕЦА ПРЕДИ ПЕНСИОНИРАНЕТО !!!
  2. 2 Профил на Messerschmitt
    Messerschmitt
    Рейтинг: 3148 Весело

    Едно-две ракетни попадения в Аврора ,биха били по-сполучлив завършек на "празника"!

    До истината се достига с познание!




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