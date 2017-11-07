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Дневник
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ние можем повече.
Едно-две ракетни попадения в Аврора ,биха били по-сполучлив завършек на "празника"!
КМЕТ В СЯНКАРейтинг: 3638 Неутрално
ние можем повече.ИСТИНАТА Е ПО-СИЛНА ОТ ВСЯКА ВЛАСТ !ДОБРИЯТ ДАНЪКОПЛАТЕЦ СЕ ОСИГУРЯВА 40 ГОДИНИ И СЕ ВЪЗНАСЯ 2 МЕСЕЦА ПРЕДИ ПЕНСИОНИРАНЕТО !!!
MesserschmittРейтинг: 3148 Весело
Едно-две ракетни попадения в Аврора ,биха били по-сполучлив завършек на "празника"!До истината се достига с познание!