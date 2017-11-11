Фотогалерия: Най-голямото кучешко шоу в света събира 31 хил. кучета в Лайпциг

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Дневник
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Сн. 1 - Исусе, ти ли си?
Бойко ще участва ли ?
Незнайко в Слънчевия градРейтинг: 5721 Весело
Сн. 1 - Исусе, ти ли си?"Свестните у нас считат за луди, глупецът вредом всеки почита" Хр. Ботев
КМЕТ В СЯНКАРейтинг: 4018 Неутрално
Бойко ще участва ли ?ИСТИНАТА Е ПО-СИЛНА ОТ ВСЯКА ВЛАСТ !ДОБРИЯТ ДАНЪКОПЛАТЕЦ СЕ ОСИГУРЯВА 40 ГОДИНИ И СЕ ВЪЗНАСЯ 2 МЕСЕЦА ПРЕДИ ПЕНСИОНИРАНЕТО !!!