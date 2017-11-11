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Фотогалерия: Най-голямото кучешко шоу в света събира 31 хил. кучета в Лайпциг

Над 31 000 кучета от 73 страни ще се съберат от 8 до 12 ноември 2017 г. в германския град Лайпциг за най-голямото кучешко шоу в света.