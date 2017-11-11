Фотогалерия: Най-голямото кучешко шоу в света събира 31 хил. кучета в Лайпциг

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© Reuters

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Над 31 000 кучета от 73 страни ще се съберат от 8 до 12 ноември 2017 г. в германския град Лайпциг за най-голямото кучешко шоу в света.
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Любителите на кучета ще могат да посетят различни спортни събития създадени специално за домашните любимци.
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По време на шоуто ще се проведе световното първенство по танцуване на кучета, както и европейското първенство по гмуркане за кучета.
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На над 185 щанда за домашни любимци, ще бъдат представени нови кучешки храни.
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Огромна гама от консумативи и принадлежности за кучета също ще се предлагат на търговския панаир в Лайпциг.
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Коментари (2)
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  1. 1 Профил на Незнайко в Слънчевия град
    Незнайко в Слънчевия град
    Рейтинг: 5721 Весело

    Сн. 1 - Исусе, ти ли си?

    "Свестните у нас считат за луди, глупецът вредом всеки почита" Хр. Ботев
  2. 2 Профил на КМЕТ В СЯНКА
    КМЕТ В СЯНКА
    Рейтинг: 4018 Неутрално

    Бойко ще участва ли ?

    ИСТИНАТА Е ПО-СИЛНА ОТ ВСЯКА ВЛАСТ !ДОБРИЯТ ДАНЪКОПЛАТЕЦ СЕ ОСИГУРЯВА 40 ГОДИНИ И СЕ ВЪЗНАСЯ 2 МЕСЕЦА ПРЕДИ ПЕНСИОНИРАНЕТО !!!




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