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Снимка на деня: Футболен синхрон по аржентински
Звездите на националния тим на Аржентина и добри приятели извън терена Лионел Меси и Серхио Агуеро показват завиден синхрон дори в загрявката преди тренировка. "Гаучосите" проведоха тренировка в Москва, където в събота ще се изправят срещу Русия в приятелски мач на стадион "Лужники".
КМЕТ В СЯНКАРейтинг: 3638 Неутрално
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Mia san Bayern!Рейтинг: 3156 Неутрално
Залагам на Аржентина срещу руснаците.МУ Пловдив Факултет по дентална медицина 4 курс