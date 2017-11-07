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Снимка на деня: Футболен синхрон по аржентински

Звездите на националния тим на Аржентина и добри приятели извън терена Лионел Меси и Серхио Агуеро показват завиден синхрон дори в загрявката преди тренировка. "Гаучосите" проведоха тренировка в Москва, където в събота ще се изправят срещу Русия в приятелски мач на стадион "Лужники".