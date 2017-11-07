 
Звездите на националния тим на Аржентина и добри приятели извън терена <a href="http://www.dnevnik.bg/sport/2017/11/04/3072131_barselona_pobedi_sevilia_no_mesi_ne_vkara_v_svoia_mach/" target="_blank">Лионел Меси</a> и <a href="http://www.dnevnik.bg/sport/2017/11/02/3070478_aguero_stana_nai-rezultatniiat_futbolist_v_istoriiata/" target="_blank">Серхио Агуеро</a> показват завиден синхрон дори в загрявката преди тренировка. "Гаучосите" проведоха тренировка в Москва, където в събота ще се изправят срещу Русия в приятелски мач на стадион "Лужники".<br /><br />

© Reuters

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Дневник

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Коментари (2)
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  1. 1 Профил на КМЕТ В СЯНКА
    КМЕТ В СЯНКА
    Рейтинг: 3638 Неутрално

    Просто се забавляват.

    ИСТИНАТА Е ПО-СИЛНА ОТ ВСЯКА ВЛАСТ !ДОБРИЯТ ДАНЪКОПЛАТЕЦ СЕ ОСИГУРЯВА 40 ГОДИНИ И СЕ ВЪЗНАСЯ 2 МЕСЕЦА ПРЕДИ ПЕНСИОНИРАНЕТО !!!
  2. 2 Профил на Mia san Bayern!
    Mia san Bayern!
    Рейтинг: 3156 Неутрално

    Залагам на Аржентина срещу руснаците.

    МУ Пловдив Факултет по дентална медицина 4 курс




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