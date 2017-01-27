Графика: Колко бе харесван Бойко Борисов през втория му мандат

Фотограф: Юлия Лазарова

Бойко Борисов приключва втория си мандат като министър-председател с одобрение от 33% (по последните данни на "Алфа Рисърч" от септември 2016 г.), като е на първото място по доверие сред българските политици. В последните месеци на управлението му обаче поляризацията на мненията за него се увеличи -

За двете години начело на правителството Борисов е имал най-висок рейтинг в края на 2015 г. През ноември 2015 г. подкрепата за него е 38%, като за пръв път от три години положителните оценки са повече от отрицателните. Социолозите тогава коментираха, че роля за това изигра д





Оценките за дейността на 43-ото Народно събрание през мандата му може да видите Ето какви са оценките за дейността на Бойко Борисов през втория му мандат. Данните са от изследванията на обществените нагласи, провеждани от социологическата агенция "Алфа Рисърч".Оценките за дейността на 43-ото Народно събрание през мандата му може да видите тук

нараснаха и позитивните и негативните оценки.оброто представяне на партиите от управляващото мнозинство на местните избори.