Този сайт използва бисквитки (cookies). Ако желаете можете да научите повече тук. Разбрах
Регистрация
Варна вече е изхарчила 2 млн. лв. за младежката "вълна от иновации"

Варна вече е изхарчила 2 млн. лв. за младежката "вълна от иновации"

Число на деня: 7% одобрение за главния прокурор

Число на деня: 7% одобрение за главния прокурор

Китай вече е №5 в света в трансферите на футболисти

Китай вече е №5 в света в трансферите на футболисти

НА ЖИВО: Григор Димитров срещу Рафаел Надал

Още от "Мачовете на Григор Димитров"
Всички новини от "Мачовете на Григор Димитров"
27 яну 2017, 08:13
Тази статия е част от темата "Вторият кабинет "Борисов".

Графика: Колко бе харесван Бойко Борисов през втория му мандат

От Дневник
Последна промяна в 08:13 на 27 яну 2017, 1621 прочитания, 29 коментара
версия за печат
уголемяване на текст
смаляване на текст
По темата

"Алфа Рисърч": Борисов остава с най-висок рейтинг, набралият инерция Каракачанов го приближава - 27 яну

Съставът на новия служебен кабинет (обновена) - 25 яну

Всички партии харесват Огнян Герджиков за служебен премиер - 25 яну

Графика: Одобрението към президента Плевнелиев през мандата му - 22 яну

Бойко Борисов приключва втория си мандат като министър-председател с одобрение от 33% (по последните данни на "Алфа Рисърч" от септември 2016 г.), като е на първото място по доверие сред българските политици. В последните месеци на управлението му обаче поляризацията на мненията за него се увеличи - нараснаха и позитивните и негативните оценки.

За двете години начело на правителството Борисов е имал най-висок рейтинг в края на 2015 г. През ноември 2015 г. подкрепата за него е 38%, като за пръв път от три години положителните оценки са повече от отрицателните. Социолозите тогава коментираха, че роля за това изигра доброто представяне на партиите от управляващото мнозинство на местните избори.

Ето какви са оценките за дейността на Бойко Борисов през втория му мандат. Данните са от изследванията на обществените нагласи, провеждани от социологическата агенция "Алфа Рисърч".

Оценките за дейността на 43-ото Народно събрание през мандата му може да видите тук.

  • Зарче
Етикети
Търсене по избраните ключови думиТърсене
Реклама
Обяви за работа от Кариери
Какво е RSS?
RSS емисия за статиите от Политика Емисия за статиите от Политика
RSS емисия за коментари на статии от Политика Емисия за коментари на статии от Политика
Реклама
Към началотоКъм началото

Бизнес: КапиталКариериБизнесРегалГрадът.bgОдитFoton.bg

Новини: ДневникЕвропа

IT: IDG.BGComputerworldPC WorldCIONetworkworld

Развлечение: БакхусLIGHT

На английски: KQuarterly

Дневник спазва етичния кодекс на българските медии.
© 2001 – 2017 Икономедиа АД съгласно Общи условия ново за ползване. Политика за бисквитките ново . Уеб разработка на Икономедиа + дизайн на Cog Graphics. Някои снимки © 2017 Associated Press и Reuters. Всички права запазени.
Действителни собственици на настоящото издание са Иво Георгиев Прокопиев и Теодор Иванов Захов.