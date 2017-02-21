Този сайт използва бисквитки (cookies). Ако желаете можете да научите повече тук. Разбрах
Регистрация
Холандия опитва да узакони отглеждането на марихуана

Холандия опитва да узакони отглеждането на марихуана

Редно ли е деца да стоят на караул пред паметници?

Редно ли е деца да стоят на караул пред паметници?

Стоичков: Ще е трудно, но не и невъзможно "Барселона" да отстрани ПСЖ

Стоичков: Ще е трудно, но не и невъзможно "Барселона" да отстрани ПСЖ

Тема на деня: Избори 2017

Петър Москов и Божидар Лукарски ще водят листи на Реформаторите в София

Показване

Избори 2017

Всички статии
Лукарски: Светослав Витков ще бие Корнелия Нинова в София

Лукарски: Светослав Витков ще бие Корнелия Нинова в София

20:07 днес
Евгений Михайлов и Георги Боздуганов влизат в листите на ДОСТ

Евгений Михайлов и Георги Боздуганов влизат в листите на ДОСТ

18:26 днес
Борисов предрече избори на всеки 5-6 месеца

Борисов предрече избори на всеки 5-6 месеца

13:12 днес
ДПС залага на Слави Бинев и бивш депутат от "Атака" в София

ДПС залага на Слави Бинев и бивш депутат от "Атака" в София

12:24 днес
Стефан Тафров, проф. Александър Кьосев и Тома Белев влизат в листите на "Да, България"

Стефан Тафров, проф. Александър Кьосев и Тома Белев влизат в листите на "Да, България"

14:53 днес
Цитат на деня: ГЕРБ и БСП гладят чаршафите за политическото легло

Цитат на деня: ГЕРБ и БСП гладят чаршафите за политическото легло

14:35 днес
Татяна Дончева, Румен Петков, Константин Проданов и още водачи на листи на "АБВ - Движение 21"

Татяна Дончева, Румен Петков, Константин Проданов и още водачи на листи на "АБВ - Движение 21"

16:52 днес
Още малко за машинното гласуване, или как може една работа да не стане

Още малко за машинното гласуване, или как може една работа да не стане

07:14 днес
Борисов покани Нинова на дебат за НАТО, СЕТА и санирането

Борисов покани Нинова на дебат за НАТО, СЕТА и санирането

16:45 днес
БСП ще сезира прокуратурата заради програмата за саниране

БСП ще сезира прокуратурата заради програмата за саниране

15:42 днес
Цитат на деня: Ястребът Борисов се опитва да се превърне във врабче

Цитат на деня: Ястребът Борисов се опитва да се превърне във врабче

15:13 днес
Министри, депутати и общински съветници водят листите на ГЕРБ

Министри, депутати и общински съветници водят листите на ГЕРБ

16:45 вчера
Веселин Марешки се зарече да излезе от политиката, ако партията му не е поне трета сила на изборите

Веселин Марешки се зарече да излезе от политиката, ако партията му не е поне трета сила на изборите

11:38 вчера
"Глас народен" изчезваше, ако не се беше коалирал с Реформаторския блок, обяви Светльо Витков

"Глас народен" изчезваше, ако не се беше коалирал с Реформаторския блок, обяви Светльо Витков

08:20 вчера
Цитат на деня: 20 г. не се е правило нищо, всички вини се концентрират в последните седем

Цитат на деня: 20 г. не се е правило нищо, всички вини се концентрират в последните седем

14:22 вчера
Нинова не се чувства бламирана, след избора на нови членове на Изпълнителния съвет

Нинова не се чувства бламирана, след избора на нови членове на Изпълнителния съвет

16:24 19 фев
БСП се похвали с професори, лекари, учители и спортисти кандидати за депутати

БСП се похвали с професори, лекари, учители и спортисти кандидати за депутати

13:44 19 фев
Пеевски официално е водач на листата на ДПС в Пазарджик

Пеевски официално е водач на листата на ДПС в Пазарджик

12:45 19 фев
"Да, България": 6 % растеж на икономиката, пари за наука, електронни услуги (видео)

"Да, България": 6 % растеж на икономиката, пари за наука, електронни услуги (видео)

15:11 18 фев
Станишев: ГЕРБ реагират панически, защото ще изгубят изборите

Станишев: ГЕРБ реагират панически, защото ще изгубят изборите

12:31 19 фев
"Нова република" искат от Герджиков да извади Овчаров от "Лукойл"

"Нова република" искат от Герджиков да извади Овчаров от "Лукойл"

13:36 17 фев
Задава ли се данъчна коалиция

Задава ли се данъчна коалиция

10:45 18 фев
Одитът на Герджиков е поредната хумореска за деца, обяви лидерът на "Да, България"

Одитът на Герджиков е поредната хумореска за деца, обяви лидерът на "Да, България"

12:07 18 фев
Системните партии саботират машинното гласуване, смята Петър Славов

Системните партии саботират машинното гласуване, смята Петър Славов

14:00 19 фев
Намаляване на ДДС и безплатни учебници до 12 клас, предвижда програмата на "Реформаторския блок"

Намаляване на ДДС и безплатни учебници до 12 клас, предвижда програмата на "Реформаторския блок"

17:35 18 фев
21 фев 2017, 21:40
Тази статия е част от темата "Избори 2017".

Петър Москов и Божидар Лукарски ще водят листи на Реформаторите в София

От Дневник
Последна промяна в 21:40 на 21 фев 2017, 423 прочитания, 12 коментара
версия за печат
уголемяване на текст
смаляване на текст
По темата

Лукарски: Светослав Витков ще бие Корнелия Нинова в София - 21 фев

"Глас народен" се коалира с Реформаторския блок, Витков ще води в София - 17 фев

Претендентите за новия парламент: нещо ново, нещо старо и нещо зелено - 11 фев

Председателят на предизборния щаб на Реформаторския блок Петър Москов, който доскоро бе част от ДСБ, ще води листата на коалицията в 24 многомандатен избирателен район (МИР) в София. В 23 МИР водач е лидерът на СДС Божидар Лукарски, а вече стана известно, че фронтменът на група "Хиподил" и лидер на "Глас народен" Светослав Витков ще поведе в 25 МИР. Лукарски ще води и листата в Пловдив - област.
Зам.-председателят на "Движение "България на гражданите" Найден Зеленогорски също ще води две листи - във Варна и в Плевен. Лидерът на БЗНС и бивш министър на отбраната Николай Ненчев ще води листата в Пловдив.

В Ямбол водач на листата ще бъде Съби Събев, който бе кандидат за вицепрезидент с Трайчо Трайков (сега политически говорител на "Нова република") на вота през ноември. Водачи на листи са и бившите депутати от Блока Борислав Великов, Борислав Миланов, Димитър Делчев, Настимит Ананиев, Бойка Маринска, Румен Христов, Костадин Марков и др.

Ето пълния списък с водачите на листи на коалиция "Реформаторски блок-Глас народен"

1 МИР Благоевград - Димитър Делчев
2 МИР Бургас - Костадин Марков
3 МИР Варна - Найден Зеленогорски
4 МИР Велико Търново - Станислав Благов
5 МИР Видин - Момчил Станков
6 МИР Враца - Явор Хайтов
7 МИР Габрово - Жаклин Толева
8 МИР Добрич - Настимир Ананиев
9 МИР Кърджали - Денислав Генчев
10 МИР Кюстендил - Вергил Кацов
11 МИР Ловеч - Георги Митев
12 МИР Монтана - Борислав Великов
13 МИР Пазарджик - Бойка Маринска
14 МИР Перник - Валентин Павлов
15 МИР Плевен - Найден Зеленогорски
16 МИР Пловдив - Николай Ненчев
17 МИР Пловдив област - Божидар Лукарски
18 МИР Разград - Теодор Ролев
19 МИР Русе - Румен Христов
20 МИР Силистра - Никола Хаджийски
21 МИР Сливен - Борислав Миланов
22 МИР Смолян - Костадин Василев
23 МИР София - Божидар Лукарски
24 МИР София - Петър Москов
25 МИР София - Светослав Витков
26 МИР София област - Филип Кирев
27 МИР Стара Загора - Димитър Танев
28 МИР Търговище - Георги Ковачев
29 МИР Хасково - Стефан Димитров
30 МИР Шумен - Даниела Русева
31 МИР Ямбол - Съби Събев
  • Зарче
Етикети
Търсене по избраните ключови думиТърсене
Реклама
Обяви за работа от Кариери
Какво е RSS?
RSS емисия за статиите от Политика Емисия за статиите от Политика
RSS емисия за коментари на статии от Политика Емисия за коментари на статии от Политика
Реклама
Към началотоКъм началото

Бизнес: КапиталКариериБизнесРегалГрадът.bgОдитFoton.bg

Новини: ДневникЕвропа

IT: IDG.BGComputerworldPC WorldCIONetworkworld

Развлечение: БакхусLIGHT

На английски: KQuarterly

Дневник спазва етичния кодекс на българските медии.
© 2001 – 2017 Икономедиа АД съгласно Общи условия ново за ползване. Политика за бисквитките ново . Уеб разработка на Икономедиа + дизайн на Cog Graphics. Някои снимки © 2017 Associated Press и Reuters. Всички права запазени.
Действителни собственици на настоящото издание са Иво Георгиев Прокопиев и Теодор Иванов Захов.