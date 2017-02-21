Петър Москов и Божидар Лукарски ще водят листи на Реформаторите в София

Председателят на предизборния щаб на Реформаторския блок Петър Москов, който доскоро бе част от ДСБ, ще води листата на коалицията в 24 многомандатен избирателен район (МИР) в София. В 23 МИР водач е лидерът на СДС Божидар Лукарски, а вече стана известно, че фронтменът на група "Хиподил" и лидер на "Глас народен" Светослав Витков ще поведе в 25 МИР
. Лукарски ще води и листата в Пловдив - област.
Зам.-председателят на "Движение "България на гражданите" Найден Зеленогорски също ще води две листи - във Варна и в Плевен. Лидерът на БЗНС и бивш министър на отбраната Николай Ненчев ще води листата в Пловдив.
В Ямбол водач на листата ще бъде Съби Събев, който бе кандидат за вицепрезидент с Трайчо Трайков (сега политически говорител на "Нова република") на вота през ноември. Водачи на листи са и бившите депутати от Блока Борислав Великов, Борислав Миланов, Димитър Делчев, Настимит Ананиев, Бойка Маринска, Румен Христов, Костадин Марков и др.Ето пълния списък с водачите на листи на коалиция "Реформаторски блок-Глас народен"
1 МИР Благоевград - Димитър Делчев
2 МИР Бургас - Костадин Марков
3 МИР Варна - Найден Зеленогорски
4 МИР Велико Търново - Станислав Благов
5 МИР Видин - Момчил Станков
6 МИР Враца - Явор Хайтов
7 МИР Габрово - Жаклин Толева
8 МИР Добрич - Настимир Ананиев
9 МИР Кърджали - Денислав Генчев
10 МИР Кюстендил - Вергил Кацов
11 МИР Ловеч - Георги Митев
12 МИР Монтана - Борислав Великов
13 МИР Пазарджик - Бойка Маринска
14 МИР Перник - Валентин Павлов
15 МИР Плевен - Найден Зеленогорски
16 МИР Пловдив - Николай Ненчев
17 МИР Пловдив област - Божидар Лукарски
18 МИР Разград - Теодор Ролев
19 МИР Русе - Румен Христов
20 МИР Силистра - Никола Хаджийски
21 МИР Сливен - Борислав Миланов
22 МИР Смолян - Костадин Василев
23 МИР София - Божидар Лукарски
24 МИР София - Петър Москов
25 МИР София - Светослав Витков
26 МИР София област - Филип Кирев
27 МИР Стара Загора - Димитър Танев
28 МИР Търговище - Георги Ковачев
29 МИР Хасково - Стефан Димитров
30 МИР Шумен - Даниела Русева
31 МИР Ямбол - Съби Събев