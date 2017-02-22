Кои са кандидатите за депутати в 23 МИР в София

АБВ-Движение 21

Партия на Зелените

Линковете от имената на политическите сили водят към пълния списък с имена от всяка листа:Томислав ДончевДимитър ГлавчевАлександър НенковМилена ДамяноваДанаил КириловТеодора ГеоргиеваВалентин НиколовАлександър ИвановМария ИлиеваЕмануела СпасоваЗорница РусиноваКръстьо КривовПламен ЦърноречкиЛиляна РадеваАтанас БояджиевПавел СавовАнтоний КръстевГеорги ГеоргиевГеорги НиколовДимитър РусеновЛилия БорисоваВеселин КовачевБорислав ПеловДеян ПетковДимо ВасилевХристо ПаскалевАнна Манчева-ДимоваДимитър ХаджикотевСветослав КазаковДиана ЦековаПолина ПетроваВасил МиховЖельо БойчевХристо ПродановГеорги МихайловРумен ГечевИрена АнастасоваРумен ГеоргиевДаниел ТунчевЛюбомир КовачевМарин ПенковДесислава МарковаВаня ДобреваОрлин ВаташкиЕньо СавовСветлана ШаренковаХристо МоновДеян БорисовДимитър ГенчевПетър АпостоловМария НедялковаНиколай БериевскиРадина БалабановаНиколай ЯръмовДесислава Терзиева-ИвановаПламен ПувковАлександър ПетровАнтоанета ГеоргиеваНиколай ГърневИвайло МариновПетя ШерденоваИван ИвановВладимир ИлковИвайло ПавловВалери СимеоновМиглена АлександроваПетър ХаралампиевМария ЦветковаКристиян ДимитровМихаил ПетровВенера ТодороваДесислав ЧуколовВладимир ТодоровМанол СтанковСтанил СтаниловСтефан ЛаловКрасимир ЗаревИван ДимитровМарина ПродановаБорислав НеделковСлавчо БиневЕрман ЗанковЕдиз - Ханиф СаидовМюжгян КамбероваЮлияна ЙончовскаПавлина ИлиеваАхмед ДаудовГлория-Никол НайденоваКрасимир ПашалиевХакан РюстемовАнелия ПетлешковаВалери СавовДимчо ШолиновХристо ЦеновАлбена НайденоваБоряна ГеоргиеваМартина КулеваВалентина БанчеваСтелияна ИвановаКалинка СлавоваВеселин ВеликовНевена ГанчеваМария КараниколоваДимитър ДимитровСимеон НайденовПавлина ПоповаИван БанчевЦветелина ЛучковаИрена ГеоргиеваВихрен БуховБожидар ЛукарскиАнтони ТренчевИвайло ЙонковНиколай НиколовПламен АнтовВалентин ПавловСтефан ВълковВитали ХамбарджиевВиктор ГусевАлександра СлавчеваГеорги КолевТодор ТокинДимитър КеремидчиевБоян ЧобановСтанислав БлагоевСтоян СтояновАлександър ЙоцевТодор ГроздановХито ХитовДимитър КолевСтоян ЖелевТрайчо ТрайковАтанас АтанасовПетър СлавовЛюбомир ГеоргиевВенелина НиколоваВасил БошнаковДимитър БожиловБоряна НейковаВиолетка ПанайотоваКристина ПетковаДимитър БончевЛилия БелчеваХристина ДимитроваСветлан ГеоргиевЕлка КъневаТаня НехризоваНиколай ДунчевАнтоанета ЦоневаАлександър КьосевНадежда ЙордановаВиктор СтояновВера АсеноваСвилен НоевБорислав СандовЕмил ДжасимИва БоневаАнелия ДиноваСтоян МихайловАдриан ИлиевТеодор ЛулчевТатяна ИвановаВасил ГюровБорис ВунчевЗдравка ЙордановаВладислав ПаневАлександра СосковаАлександър ПетровЧавдар АрсовАлександър ПелевКонстантин ПродановМарин ДимовДимитър ВеселиновВаска ГорановаБорис ПанкинДимитър ДимитровМехмед МехмедТаня ИвановаЕмил ТарасовВеселка ВачеваСнежинка СтойковаМарияна ГеоргиеваВасил ГеоргиевМетоди АнгеловГеорги СотировСтанислав СтринскиВалерия БончеваГлория СтояноваВладислав ЙончевАсен МладеновМиглена ГаневаМарин РусевДеница СимеоноваАнтоанета ДръндоваЯвор СтояновМирослав МариновАтанас ВасилковТраян КерановМарина ПейчеваСтоян ДжапановКорман ИсмаиловНиколина ДаскаловаМария ВасеваВладимир НиколовМилена ИвановаВладимир АпостоловСветослава ГорановаСимон СимеоновЛюбомир КьосевЦвета ФилиповаЛюбка ВенковаПетър ДрагоевМарио СтефановПетър КитевНиколай ДренчевОгнян ИвановБоян Захариев(БСД-Евролевица, Българска Социалдемократическа партия, Християн-Социален Съюз)Емил АтанасовЦветанка ВълчеваДобринка Димитрова - ПантазиеваВасил МладеновНиколай КъркелановБорис КъркелановБорислав АтанасовДимитър ГаневМартин МилановЦветанка КостадиноваХристо СтаневЕвгений ПеевДимитър МариновПетър КобаковДиана МариноваАлександър ЛазаровАлександър БахчевановЛюдмил ВелиновИван БочковВасил МладеновЛЪЧЕЗАР АВРАМОВВЕНЦЕСЛАВ ВАСИЛЕВНИКОЛАЙ ТРЕНЕВЕВЛОГИ МИЛАНОВРОЗАЛИЯ ТРАЯНОВАВЕСЕЛИНА СТЕФАНОВАЕВГЕНИЯ КОЛЕВАВАСИЛ ИЛИЕВСТАНИСЛАВА ИВАНОВА - ГОРОСТАНОВАЯнко ЙончевВасил ПетевГанчо НиколовСтоян БуколскиСветослав ПенчевСветослав ГавриловКрасимира БойчеваМилена ВъчинскаГригор МанчевДаниел ЙордановВалентин НиколовАлександър ГончаровБоян ЦоневПламен НейковСалваторе БанковЛидия ХаджиеваМарияна МаджарскаПетър КолевНиколай КоевБранимир АсланскиИвайло ИлиевЯвор АтанасовНиколай ЯневМаргарита МилеваВаско ИвановПанталей КочораповКатя МоневаПетър ЕвтимовМаксим ВелковПетър СтаноевСветла РазмоваГалина ДимитроваБорис РашковЛюбен ТомовТатяна СпасоваВиктор ПетровИвайло МиновЦветан АнгеловГеорги Кадиев