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Тема на деня: Избори 2017

Кои са кандидатите за депутати в 24 МИР в София

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Избори 2017

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Тази статия е част от темата "Избори 2017".

Кои са кандидатите за депутати в 23 МИР в София

От Дневник
Последна промяна в 14:35 на 22 фев 2017, 1503 прочитания, 18 коментара
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Многомандатен избирателен район 23 в София обхваща районите "Витоша", "Изгрев", "Красно село", "Лозенец", "Младост", "Панчарево", "Студентски" и "Триадица". От района влизат 16 депутати.

Линковете от имената на политическите сили водят към пълния списък с имена от всяка листа:

ГЕРБ
БСП
Обединени патриоти
Воля
ДПС
Реформаторски блок и "Глас народен"
Нова република
Да, България
АБВ и Движение 21
ДОСТ
Партия на Зелените
Партия "Възраждане"
Коалиция на недоволните (БСД-Евролевица, Българска Социалдемократическа партия, Християн-Социален Съюз)
Движение за радикална промяна Българската пролет
Българско национално обединение
Национална Републиканска Партия
КОЙ-Българската левица и Зелена партия
Движение "Напред България"
БДЦ
Движение за равноправен обществен модел
Независими

ГЕРБ

Томислав Дончев
Димитър Главчев
Александър Ненков
Милена Дамянова
Данаил Кирилов
Теодора Георгиева
Валентин Николов
Александър Иванов
Мария Илиева
Емануела Спасова
Зорница Русинова
Кръстьо Кривов
Пламен Църноречки
Лиляна Радева
Атанас Бояджиев
Павел Савов
Антоний Кръстев
Георги Георгиев
Георги Николов
Димитър Русенов
Лилия Борисова
Веселин Ковачев
Борислав Пелов
Деян Петков
Димо Василев
Христо Паскалев
Анна Манчева-Димова
Димитър Хаджикотев
Светослав Казаков
Диана Цекова
Полина Петрова
Васил Михов

БСП

Жельо Бойчев
Христо Проданов
Георги Михайлов
Румен Гечев
Ирена Анастасова
Румен Георгиев
Даниел Тунчев
Любомир Ковачев
Марин Пенков
Десислава Маркова
Ваня Добрева
Орлин Ваташки
Еньо Савов
Светлана Шаренкова
Христо Монов
Деян Борисов
Димитър Генчев
Петър Апостолов
Мария Недялкова
Николай Бериевски
Радина Балабанова
Николай Яръмов
Десислава Терзиева-Иванова
Пламен Пувков
Александър Петров
Антоанета Георгиева
Николай Гърнев
Ивайло Маринов
Петя Шерденова
Иван Иванов
Владимир Илков
Ивайло Павлов

Обединени патриоти

Валери Симеонов
Миглена Александрова
Петър Харалампиев
Мария Цветкова
Кристиян Димитров
Михаил Петров
Венера Тодорова
Десислав Чуколов
Владимир Тодоров
Манол Станков
Станил Станилов
Стефан Лалов
Красимир Зарев
Иван Димитров
Марина Проданова
Борислав Неделков

ДПС

Славчо Бинев
Ерман Занков
Едиз - Ханиф Саидов
Мюжгян Камберова
Юлияна Йончовска
Павлина Илиева
Ахмед Даудов
Глория-Никол Найденова
Красимир Пашалиев
Хакан Рюстемов
Анелия Петлешкова
Валери Савов
Димчо Шолинов
Христо Ценов

Воля

Албена Найденова
Боряна Георгиева
Мартина Кулева
Валентина Банчева
Стелияна Иванова
Калинка Славова
Веселин Великов
Невена Ганчева
Мария Караниколова
Димитър Димитров
Симеон Найденов
Павлина Попова
Иван Банчев
Цветелина Лучкова
Ирена Георгиева
Вихрен Бухов

Реформаторски блок и "Глас народен"

Божидар Лукарски
Антони Тренчев
Ивайло Йонков
Николай Николов
Пламен Антов
Валентин Павлов
Стефан Вълков
Витали Хамбарджиев
Виктор Гусев
Александра Славчева
Георги Колев
Тодор Токин
Димитър Керемидчиев
Боян Чобанов
Станислав Благоев
Стоян Стоянов
Александър Йоцев
Тодор Грозданов
Хито Хитов
Димитър Колев
Стоян Желев

Нова република
Трайчо Трайков
Атанас Атанасов
Петър Славов
Любомир Георгиев
Венелина Николова
Васил Бошнаков
Димитър Божилов
Боряна Нейкова
Виолетка Панайотова
Кристина Петкова
Димитър Бончев
Лилия Белчева
Христина Димитрова
Светлан Георгиев
Елка Кънева
Таня Нехризова
Николай Дунчев

Да, България

Антоанета Цонева
Александър Кьосев
Надежда Йорданова
Виктор Стоянов
Вера Асенова
Свилен Ноев
Борислав Сандов
Емил Джасим
Ива Бонева
Анелия Динова
Стоян Михайлов
Адриан Илиев
Теодор Лулчев
Татяна Иванова
Васил Гюров
Борис Вунчев
Здравка Йорданова
Владислав Панев
Александра Соскова
Александър Петров
Чавдар Арсов
Александър Пелев

АБВ-Движение 21
Константин Проданов
Марин Димов
Димитър Веселинов
Васка Горанова
Борис Панкин
Димитър Димитров
Мехмед Мехмед
Таня Иванова
Емил Тарасов
Веселка Вачева
Снежинка Стойкова
Марияна Георгиева
Васил Георгиев
Методи Ангелов
Георги Сотиров
Станислав Стрински
Валерия Бончева
Глория Стоянова
Владислав Йончев
Асен Младенов
Миглена Ганева
Марин Русев
Деница Симеонова
Антоанета Дръндова
Явор Стоянов
Мирослав Маринов
Атанас Василков
Траян Керанов
Марина Пейчева
Стоян Джапанов

ДОСТ

Корман Исмаилов
Николина Даскалова
Мария Васева

Партия на Зелените

Владимир Николов
Милена Иванова
Владимир Апостолов
Светослава Горанова
Симон Симеонов
Любомир Кьосев
Цвета Филипова
Любка Венкова
Петър Драгоев
Марио Стефанов
Петър Китев

Партия "Възраждане"

Николай Дренчев
Огнян Иванов
Боян Захариев

Коалиция на недоволните (БСД-Евролевица, Българска Социалдемократическа партия, Християн-Социален Съюз)

Емил Атанасов
Цветанка Вълчева
Добринка Димитрова - Пантазиева
Васил Младенов
Николай Къркеланов
Борис Къркеланов
Борислав Атанасов
Димитър Ганев
Мартин Миланов
Цветанка Костадинова
Христо Станев
Евгений Пеев
Димитър Маринов
Петър Кобаков
Диана Маринова
Александър Лазаров
Александър Бахчеванов
Людмил Велинов
Иван Бочков
Васил Младенов

Движение за радикална промяна "Българската пролет"

ЛЪЧЕЗАР АВРАМОВ
ВЕНЦЕСЛАВ ВАСИЛЕВ
НИКОЛАЙ ТРЕНЕВ
ЕВЛОГИ МИЛАНОВ
РОЗАЛИЯ ТРАЯНОВА
ВЕСЕЛИНА СТЕФАНОВА
ЕВГЕНИЯ КОЛЕВА
ВАСИЛ ИЛИЕВ
СТАНИСЛАВА ИВАНОВА - ГОРОСТАНОВА

Българско национално обединение

Янко Йончев
Васил Петев
Ганчо Николов
Стоян Буколски
Светослав Пенчев
Светослав Гаврилов
Красимира Бойчева
Милена Въчинска
Григор Манчев
Даниел Йорданов
Валентин Николов
Александър Гончаров
Боян Цонев
Пламен Нейков
Салваторе Банков

Национална Републиканска Партия

Лидия Хаджиева
Марияна Маджарска
Петър Колев
Николай Коев
Бранимир Аслански
Ивайло Илиев
Явор Атанасов
Николай Янев

КОЙ-Българската левица и Зелена партия

Маргарита Милева
Васко Иванов
Панталей Кочорапов
Катя Монева
Петър Евтимов
Максим Велков
Петър Станоев
Светла Размова
Галина Димитрова

Движение "Напред България"

Борис Рашков
Любен Томов
Татяна Спасова

БДЦ

Виктор Петров

Движение за равноправен обществен модел

Ивайло Минов
Цветан Ангелов

Независими

Георги Кадиев

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