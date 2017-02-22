Кои са кандидатите за депутати в Пловдив (16 МИР)

Многомандатен избирателен район 16 обхваща всички райони на Пловдив-град. От района влизат общо 11 депутати.Линковете от имената на политическите сили водят към пълния списък с имена от всяка листа:ГЕРББСПОбединени патриотиВоляДПСРеформаторски блок и Глас народен Нова република Да, България АБВ и Движение 21 ДОСТ Партия на ЗеленитеПартия ВъзражданеКоалиция на недоволните
(БСД-Евролевица, Българска Социалдемократическа партия, Християн-Социален Съюз)Движение за радикална промяна Българската пролетБългарско национално обединениеНационална Републиканска ПартияКОЙ-Българската левица и Зелена партияДвижение Напред БългарияБДЦДвижение за равноправен обществен моделНезависимиГЕРБ
Бойко Борисов
Менда Стоянова
Вежди Рашидов
Атанас Ташков
Димитър Лазаров
Александър Държиков
Ясен Михайлов
Атанас Узунов
Петър Зехтински
Пенчо Малинов
Спас Гърневски
Елена Тотолакова
Стефан Дедев
Петър Петров
Иван Вичков
Тошо Пашов
Боряна Узунова
Мирослав Тенев
Аргир Аргиров
Дончо Кацарев
Деян Захов
Атанас ЧилингировБСП
Иво Христов
Георги Йорданов
Теодора Халачева
Донка Александрова-Бубняк
Любомир Паунов
Тодор Стоилов
Захари Георгиев
Атанас Баташки
Красимир Карамфилов
Минка Сърнешка
Калин Милчев
Кирчо Атанасов
Георги Тотков
Ангелина Божилова
Ангел Петров
Борис Янчев
Таня Мачанова
Веселин Димитров
Милена Колева
Екатерина Делинова
Добромира Тошева
Валентин ДеневОбединени патриоти
Славчо Атанасов
Александър Сиди
Димитър Керин
Костадин Гаров
Александър Пецов
Михаил Казанджиев
Илко Илиев
Павел Милушев
Даниела Кинова
Слави Георгиев
Камен ХристовВоля
Нина Миткова
Елена Аксиева
Стефан Августинов
Николай Почеканов
Владимир Александров
Цветелина Лучкова
Борис Славейков
Петър Георгиев
Йонка Велковска-Георгиева
Калоян Петров
Грета МинчеваДПС
Петя Раева
Али Байрам
Асен Методиев
Анани Ангелов
Асен Карагьозов
Ерол Садъков
Румен Недялков
Жана Папазова
Асан Ракип
Юзгюр ДъздановРеформаторски блок и Глас народен
Николай Ненчев
Румяна Толова
Велизар Дюлгеров
Никола Хаджийски
Пенка Деведжиева
Красимир Куцаров
Тодор Бозев
Божидар Савов
Светлозар Чичиков
Серафим Александров
Тодор Радев
Светослав Желязков
Людмил Попов
Атанас Бояджиев
Марин Велков
Яна ДимитроваНова Република
Дани Каназирева
Кирил Янкулов
Владимир Кисьов
Явор Беров
Веселин Чавдаров
Росица Попова
Николай Георгиев
Иво Тошев
Гергана Стоянова
Владимир Славенски
Георги Петров
Евелин ПарасковДа, България
Христо Иванов
Никола Вълчанов
Петкана Бакалова
Донка Дойчева-Попова
Веселина Александрова
Михаил Косев
Милена Найденова
Георги Стойчев
Добромира Григорова
Веселка Христамян
Петър Пейчинов
Манол ПейковАБВ и Движение 21
Михо Михов
Лидия Чорбанова
Радослав Ралчев
Тодор Василев
Васил Атанасов
Георги Илчев
Мария Витанова
Райна Пелева
Вяра Зафирова
Ралица Филипова
Светла Илиева
Георги Славов
Николай Узунов
Пламен Киров
Таня Запрянова
Недялка Митева
Милена КърмазлийскаДОСТ
Кемал Тинев
Венцислав Каймаканов
Петър Георгиев
Анелия Явашева
Сергей Маринов
Александър Камбов
Емил Бакърджиев
Андон Салтъков
Гюлезар Садък
Сергей Маджаров
Ангел Атанасов
Тунджай Паша
Мехмед Пастърмаджиев
Осман Юсеинов
Милко Шолов
Траян Узунов
Осман Алиев
Танер Камберов
Владимир Рангелов
Ангел Тодоров
Райчо Маринов
Киро ВелиновПартия на Зелените
Цветозар Балабанов
Петър Баротов
Ташо АрабистановПартия Възраждане
Минчо Куминев
Анна Пенкова
Боян ВълкановКоалиция на недоволните (БСД-Евролевица, Българска Социалдемократическа партия, Християн-Социален Съюз)
Жорж Ганчев
Светозар Нейков
Анелия Кирова
Румен Петров
Васил Бутев
Стоян Джаков
Красимира Таскова
Рангел Димитров
Йордан Узунов
Валентин Чанков
Маргарита Тодорова
Илиян МитевДвижение за радикална промяна Българската пролет
Петко Ганчев
Валентина Николова
Димитър КараивановБългарско национално обединение
Георги Тодоров
Димитър Славин
Рада Дишкелева
Йорданка Стоянова
Лина Болчинова
Илия РанчевНационална Републиканска Партия
Живко Делчев
Детелина Делчева
Цветелина Стоянова
Ивайло Тодоров
Миглена Стоянова
Пламен Тодоров
Свилен МомчиловКОЙ-Българската левица и Зелена партия
Александър Благоев
Боряна Тричкова
Ермак Димов
Мария Герина
Тенчо Узунов
Георги Боршуков
Катя ГеоргиеваДвижение Напред България
Мария Бонева
Марияна ТабаковаБДЦ
Владислав ХаралампиевДвижение за равноправен обществен модел
Яшар Асан
Атанас Янев
Георги Ангелов
Орхан Иванов
Николай Михайлов
Красимир АрнаудовНезависими
Никола Йотов