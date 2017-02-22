Кои са кандидатите за депутати в 25 МИР в София

Линковете от имената на политическите сили водят към пълния списък с имена от всяка листа:Бойко БорисовТеменужка ПетковаСтанислав ИвановЛъчезар ИвановАнтон ТодоровСнежана ДуковаРумяна БъчвароваАнна АлександроваЕвгени БудиновКрасимир ЦиповХристо ГаджевИвайло ПетковСилвия СелимоваКостадин КостадиновАнтония ПетроваЛидия БучуковаДимитър УзуновСтефан ЦеровскиБойко ВълковНайден МановМериан КонярскаВаско МиховскиБоян АлександровТодор ТодоровЛилия ТирковаЛюбомир ВангеловДеян НиновКристиян ЕнчевКорнелия НиноваМихаил ХристовАнтон КутевПетър ВитановАнна СлавоваЕмил ГеоргиевСтанислав МладеновПламен ФердовНадя ДинчеваНиколай ЦонковЗефир НиколовКоста ИвановСлавка ПетроваМетоди КостадиновСветлана ЙордановаВиолина ВасоваЮлиан ИвановОгнян ИвановПоля ХристоваЕкатерина ДимитроваХари ХараламбовТома ТрайковМирослав ТодоровЦветина МитроваВладимир ИлиевскиАглика ВиденоваБорислав КръстевИван АтанасовДЕСИСЛАВ ЧУКОЛОВГЕОРГИ КОЛЕВВЛАДИМИР МИТОВПЕТЪР НИКОЛОВНИКОЛАЙ БОЖКОВОГНЯН КРОНЕВЯВОР НОТЕВНИКОЛАЙ МАРКОВБРАНИМИРА ВЕЛЧЕВАКРИСТИЯН ДИМИТРОВЯНИЦА ЯНКОВАЦВЕТАН АЛЕКСАНДРОВРАДИ СТОЯНОВРУМЕН СОКОЛОВВеселин МарешкиДеян ВелевНаталия Иванова-ПапазянСтелияна ИвановаВеселин КунчевИво ТодоровГалина НиколоваДияна ДимитроваНивяна ПетковаВеселин КараниколовРалица СергееваАтанас ПешевНаталия ПетроваКалоян ДимитровЦВЕТАН ЕНЧЕВКАМЕН ПЕТКОВВАСИЛ НИКОЛОВДЕСИСЛАВА ХРИСТОВАРОСЕН ДИМИТРОВЖИВКО ХРИСТОВКИРИЛ ЦАНОВЦЕНО ТОДОРОВСТОЯН ДИМИТРОВДЕНИС СИНЕКОВВЕСЕЛИН ХРИСТОВФИЛИПА ВОДЕНИЧАРОВАЕРТАН БИЛЯЛАНА КРЪСТАНОВАДАНИЕЛА ДАНЕВАМИХАЕЛ ЛЕЩАНСКИСветослав ВитковИлко СтояновФилип КиревКрасимир ГълъбовЕлеонора АнтоноваНиколай НиколовРайко РайковВаньо ШарковСвилен МилушевПеню ПеневЙордан ГосподиновГеорги ГеоревДимитър ДимитровИвайло РулевАндрей ПетковРадан КъневВили ЛилковСветослав МалиновВенцислав МихайловАрсени ВълчиновСнежина КаленджиеваМинко ТаневГергана ГерговаРуслан БаждековДиана КалоянчеваРумен КалчевСветлин СтанковСнежина Никева-ЗеруалХристо ИвановЗарица ДинковаБоряна МусеваЛюбомир АвджийскиАлександър ДунчевМихаил ПарговБорил ГуриновИван Велков ВелковМомчил ЯкимовИвайло ПоповПетър КърджиловГеорги НяголовИван МатовНиколай-Емил ШоповЕлка БожковаВиктор ЛиловМариана ТодороваПламен РалчевНевена СтояноваДиляна МичеваИлиян МарковЦветомир ЦветановМарина ВасилеваМагдалена АнгеловаБоряна ПетковаХристо КолевПетя СтояноваДесислава КънчеваДимитър ПетровСтефан СтайковИван ВацевИванка ТончеваДимитър ДечевАнтон ПостоловДобромир МиндовТатяна Мишева-ТаневаГеорги ГълъбовСтанка ВасинаНиколай ГеоргиевОрлин ПървановТатяна ЧеканьоваМАРИАНА ГЕОРГИЕВА-БЕНЧЕВАЛЕВЕН ЛАТИНОВАтанас ИлиевМомчил СтефановГеорги МаноловХристо ДунчевРайна МилеваИван ГеоргиевЦветомир НачевМариана ВасилеваКалин НиколовМинчо КуминевБойко МладеновТрифон ДимитровАлександър ТомовСилвия ГеоргиеваКремена БудиноваАлександър ТодоровЙордана ТодороваНикола НожаровКрасимир МилевСоня УрумоваЛюбомир НецовЛюдмил ВелиновИвайло НиновМария Площакова-ТаковаЕвгений ПеевКристина ЙордановаМихаил МаневЕли-Даяна ПанчеваСтоян ДжаковИрина КръстеваДимитър ДимитровВЛАДИМИР БРЕЗОЕВСПАС БЛАГОВГАБРИЕЛ ГЕРАСИМОВВАЛЕНТИН ХАРАЛАМБИЕВДИМИТЪР ВЪРБАКОВМЕТОДИ ХРИСТОВМАРТИН ГЕОРГИЕВВИКТОР КАРАИВАНОВВАЛЕНТИНА НИКОЛОВАЛИДИЯ СТОЯНОВАБОЙКО ГАДЕВХристо ХристовАнгел МариновНиколай ГоведаровВладимир ИвановБорислав ВенковОрлин ДенчевМартин КехайовПетко КотовТеодора АтанасоваМарио ВоденичаровСтанислава Стаменкова-ВладимироваМладен МладеновКлимент ШоповДиана ДимитроваТеодор НиколовФилип ФилиповПетър КоновАлександър ГуневДобри БожиловПенка ХаризановаЗахари КилевМартин ИвановХристиан ДойчевАтанаска ГеоргиеваЛюбена Начева–ГригороваВеселка СтефановаИрина АлексоваЕлена ВасилеваАнгелина МитеваТодор СлавковНиколай МаксимовДиана ТасеваАна ВилфаАлександрина ВладоваЕмил АсеновДимитър БайрактаровВенцислав КенановГергана Денева