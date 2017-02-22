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Избори 2017

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Тази статия е част от темата "Избори 2017".

Кои са кандидатите за депутати в 25 МИР в София

От Дневник
Последна промяна в 16:00 на 22 фев 2017, 876 прочитания, 14 коментара
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Линковете от имената на политическите сили водят към пълния списък с имена от всяка листа:

ГЕРБ

БСП

Обединени патриоти

Воля

ДПС

Реформаторски блок и "Глас народен"

Нова република

Да, България

АБВ и Движение 21

ДОСТ

Партия на Зелените

Партия "Възраждане"

Коалиция на недоволните (БСД-Евролевица, Българска Социалдемократическа партия, Християн-Социален Съюз)

Движение за радикална промяна Българската пролет

Българско национално обединение

Национална Републиканска Партия

КОЙ-Българската левица и Зелена партия

Движение "Напред България"

БДЦ

Движение за равноправен обществен модел

Независими

ГЕРБ

Бойко Борисов
Теменужка Петкова
Станислав Иванов
Лъчезар Иванов
Антон Тодоров
Снежана Дукова
Румяна Бъчварова
Анна Александрова
Евгени Будинов
Красимир Ципов
Христо Гаджев
Ивайло Петков
Силвия Селимова
Костадин Костадинов
Антония Петрова
Лидия Бучукова
Димитър Узунов
Стефан Церовски
Бойко Вълков
Найден Манов
Мериан Конярска
Васко Миховски
Боян Александров
Тодор Тодоров
Лилия Тиркова
Любомир Вангелов
Деян Нинов
Кристиян Енчев

БСП

Корнелия Нинова
Михаил Христов
Антон Кутев
Петър Витанов
Анна Славова
Емил Георгиев
Станислав Младенов
Пламен Фердов
Надя Динчева
Николай Цонков
Зефир Николов
Коста Иванов
Славка Петрова
Методи Костадинов
Светлана Йорданова
Виолина Васова
Юлиан Иванов
Огнян Иванов
Поля Христова
Екатерина Димитрова
Хари Хараламбов
Тома Трайков
Мирослав Тодоров
Цветина Митрова
Владимир Илиевски
Аглика Виденова
Борислав Кръстев
Иван Атанасов

Обединени патриоти

ДЕСИСЛАВ ЧУКОЛОВ
ГЕОРГИ КОЛЕВ
ВЛАДИМИР МИТОВ
ПЕТЪР НИКОЛОВ
НИКОЛАЙ БОЖКОВ
ОГНЯН КРОНЕВ
ЯВОР НОТЕВ
НИКОЛАЙ МАРКОВ
БРАНИМИРА ВЕЛЧЕВА
КРИСТИЯН ДИМИТРОВ
ЯНИЦА ЯНКОВА
ЦВЕТАН АЛЕКСАНДРОВ
РАДИ СТОЯНОВ
РУМЕН СОКОЛОВ

Воля

Веселин Марешки
Деян Велев
Наталия Иванова-Папазян
Стелияна Иванова
Веселин Кунчев
Иво Тодоров
Галина Николова
Дияна Димитрова
Нивяна Петкова
Веселин Караниколов
Ралица Сергеева
Атанас Пешев
Наталия Петрова
Калоян Димитров

ДПС

ЦВЕТАН ЕНЧЕВ
КАМЕН ПЕТКОВ
ВАСИЛ НИКОЛОВ
ДЕСИСЛАВА ХРИСТОВА
РОСЕН ДИМИТРОВ
ЖИВКО ХРИСТОВ
КИРИЛ ЦАНОВ
ЦЕНО ТОДОРОВ
СТОЯН ДИМИТРОВ
ДЕНИС СИНЕКОВ
ВЕСЕЛИН ХРИСТОВ
ФИЛИПА ВОДЕНИЧАРОВА
ЕРТАН БИЛЯЛ
АНА КРЪСТАНОВА
ДАНИЕЛА ДАНЕВА
МИХАЕЛ ЛЕЩАНСКИ

Реформаторски блок и Глас народен

Светослав Витков
Илко Стоянов
Филип Кирев
Красимир Гълъбов
Елеонора Антонова
Николай Николов
Райко Райков
Ваньо Шарков
Свилен Милушев
Пеню Пенев
Йордан Господинов
Георги Георев
Димитър Димитров
Ивайло Рулев
Андрей Петков

Нова република

Радан Кънев
Вили Лилков
Светослав Малинов
Венцислав Михайлов
Арсени Вълчинов
Снежина Календжиева
Минко Танев
Гергана Гергова
Руслан Баждеков
Диана Калоянчева
Румен Калчев
Светлин Станков
Снежина Никева-Зеруал

Да, България

Христо Иванов
Зарица Динкова
Боряна Мусева
Любомир Авджийски
Александър Дунчев
Михаил Паргов
Борил Гуринов
Иван Велков Велков
Момчил Якимов
Ивайло Попов
Петър Кърджилов
Георги Няголов
Иван Матов
Николай-Емил Шопов
Елка Божкова
Виктор Лилов

АБВ и Движение 21

Мариана Тодорова
Пламен Ралчев
Невена Стоянова
Диляна Мичева
Илиян Марков
Цветомир Цветанов
Марина Василева
Магдалена Ангелова
Боряна Петкова
Христо Колев
Петя Стоянова
Десислава Кънчева
Димитър Петров
Стефан Стайков
Иван Вацев
Иванка Тончева
Димитър Дечев
Антон Постолов
Добромир Миндов
Татяна Мишева-Танева
Георги Гълъбов
Станка Васина
Николай Георгиев
Орлин Първанов
Татяна Чеканьова

ДОСТ

МАРИАНА ГЕОРГИЕВА-БЕНЧЕВА
ЛЕВЕН ЛАТИНОВ
Атанас Илиев
Момчил Стефанов
Георги Манолов

Партия на Зелените

Христо Дунчев
Райна Милева
Иван Георгиев
Цветомир Начев
Мариана Василева
Калин Николов

Партия Възраждане

Минчо Куминев
Бойко Младенов
Трифон Димитров

Коалиция на недоволните (БСД-Евролевица, Българска Социалдемократическа партия, Християн-Социален Съюз)

Александър Томов
Силвия Георгиева
Кремена Будинова
Александър Тодоров
Йордана Тодорова
Никола Ножаров
Красимир Милев
Соня Урумова
Любомир Нецов
Людмил Велинов
Ивайло Нинов
Мария Площакова-Такова
Евгений Пеев
Кристина Йорданова
Михаил Манев
Ели-Даяна Панчева
Стоян Джаков
Ирина Кръстева
Димитър Димитров

Движение за радикална промяна Българската пролет

ВЛАДИМИР БРЕЗОЕВ
СПАС БЛАГОВ
ГАБРИЕЛ ГЕРАСИМОВ
ВАЛЕНТИН ХАРАЛАМБИЕВ
ДИМИТЪР ВЪРБАКОВ
МЕТОДИ ХРИСТОВ
МАРТИН ГЕОРГИЕВ
ВИКТОР КАРАИВАНОВ
ВАЛЕНТИНА НИКОЛОВА
ЛИДИЯ СТОЯНОВА
БОЙКО ГАДЕВ

Българско национално обединение

Христо Христов
Ангел Маринов
Николай Говедаров
Владимир Иванов
Борислав Венков
Орлин Денчев
Мартин Кехайов
Петко Котов
Теодора Атанасова
Марио Воденичаров
Станислава Стаменкова-Владимирова

Национална Републиканска Партия

Младен Младенов
Климент Шопов
Диана Димитрова
Теодор Николов
Филип Филипов
Петър Конов
Александър Гунев

КОЙ-Българската левица и Зелена партия

Добри Божилов
Пенка Харизанова
Захари Килев
Мартин Иванов
Христиан Дойчев
Атанаска Георгиева
Любена Начева–Григорова
Веселка Стефанова
Ирина Алексова
Елена Василева
Ангелина Митева

Движение Напред България

Тодор Славков
Николай Максимов
Диана Тасева

БДЦ

Ана Вилфа

Движение за равноправен обществен модел

Александрина Владова
Емил Асенов

Независими

Димитър Байрактаров
Венцислав Кенанов
Гергана Денева
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