Кои са кандидатите за депутати в 25 МИР в София

Многомандатен избирателен район 25 в София обхваща районите "Банкя", "Връбница", "Илинден", "Красна поляна", "Люлин", "Надежда", "Нови Искър" и "Овча купел". От района влизат 14 депутати.Линковете от имената на политическите сили водят към пълния списък с имена от всяка листа:ГЕРББСПОбединени патриотиВоляДПСРеформаторски блок и "Глас народен"Нова републикаДа, БългарияАБВ и Движение 21ДОСТПартия на ЗеленитеПартия "Възраждане"Коалиция на недоволните (БСД-Евролевица, Българска Социалдемократическа партия, Християн-Социален Съюз)Движение за радикална промяна Българската пролетБългарско национално обединениеНационална Републиканска ПартияКОЙ-Българската левица и Зелена партияДвижение "Напред България"БДЦДвижение за равноправен обществен моделНезависимиГЕРБ
Бойко Борисов
Теменужка Петкова
Станислав Иванов
Лъчезар Иванов
Антон Тодоров
Снежана Дукова
Румяна Бъчварова
Анна Александрова
Евгени Будинов
Красимир Ципов
Христо Гаджев
Ивайло Петков
Силвия Селимова
Костадин Костадинов
Антония Петрова
Лидия Бучукова
Димитър Узунов
Стефан Церовски
Бойко Вълков
Найден Манов
Мериан Конярска
Васко Миховски
Боян Александров
Тодор Тодоров
Лилия Тиркова
Любомир Вангелов
Деян Нинов
Кристиян ЕнчевБСП
Корнелия Нинова
Михаил Христов
Антон Кутев
Петър Витанов
Анна Славова
Емил Георгиев
Станислав Младенов
Пламен Фердов
Надя Динчева
Николай Цонков
Зефир Николов
Коста Иванов
Славка Петрова
Методи Костадинов
Светлана Йорданова
Виолина Васова
Юлиан Иванов
Огнян Иванов
Поля Христова
Екатерина Димитрова
Хари Хараламбов
Тома Трайков
Мирослав Тодоров
Цветина Митрова
Владимир Илиевски
Аглика Виденова
Борислав Кръстев
Иван АтанасовОбединени патриоти
ДЕСИСЛАВ ЧУКОЛОВ
ГЕОРГИ КОЛЕВ
ВЛАДИМИР МИТОВ
ПЕТЪР НИКОЛОВ
НИКОЛАЙ БОЖКОВ
ОГНЯН КРОНЕВ
ЯВОР НОТЕВ
НИКОЛАЙ МАРКОВ
БРАНИМИРА ВЕЛЧЕВА
КРИСТИЯН ДИМИТРОВ
ЯНИЦА ЯНКОВА
ЦВЕТАН АЛЕКСАНДРОВ
РАДИ СТОЯНОВ
РУМЕН СОКОЛОВВоля
Веселин Марешки
Деян Велев
Наталия Иванова-Папазян
Стелияна Иванова
Веселин Кунчев
Иво Тодоров
Галина Николова
Дияна Димитрова
Нивяна Петкова
Веселин Караниколов
Ралица Сергеева
Атанас Пешев
Наталия Петрова
Калоян ДимитровДПС
ЦВЕТАН ЕНЧЕВ
КАМЕН ПЕТКОВ
ВАСИЛ НИКОЛОВ
ДЕСИСЛАВА ХРИСТОВА
РОСЕН ДИМИТРОВ
ЖИВКО ХРИСТОВ
КИРИЛ ЦАНОВ
ЦЕНО ТОДОРОВ
СТОЯН ДИМИТРОВ
ДЕНИС СИНЕКОВ
ВЕСЕЛИН ХРИСТОВ
ФИЛИПА ВОДЕНИЧАРОВА
ЕРТАН БИЛЯЛ
АНА КРЪСТАНОВА
ДАНИЕЛА ДАНЕВА
МИХАЕЛ ЛЕЩАНСКИРеформаторски блок и Глас народен
Светослав Витков
Илко Стоянов
Филип Кирев
Красимир Гълъбов
Елеонора Антонова
Николай Николов
Райко Райков
Ваньо Шарков
Свилен Милушев
Пеню Пенев
Йордан Господинов
Георги Георев
Димитър Димитров
Ивайло Рулев
Андрей ПетковНова република
Радан Кънев
Вили Лилков
Светослав Малинов
Венцислав Михайлов
Арсени Вълчинов
Снежина Календжиева
Минко Танев
Гергана Гергова
Руслан Баждеков
Диана Калоянчева
Румен Калчев
Светлин Станков
Снежина Никева-ЗеруалДа, България
Христо Иванов
Зарица Динкова
Боряна Мусева
Любомир Авджийски
Александър Дунчев
Михаил Паргов
Борил Гуринов
Иван Велков Велков
Момчил Якимов
Ивайло Попов
Петър Кърджилов
Георги Няголов
Иван Матов
Николай-Емил Шопов
Елка Божкова
Виктор ЛиловАБВ и Движение 21
Мариана Тодорова
Пламен Ралчев
Невена Стоянова
Диляна Мичева
Илиян Марков
Цветомир Цветанов
Марина Василева
Магдалена Ангелова
Боряна Петкова
Христо Колев
Петя Стоянова
Десислава Кънчева
Димитър Петров
Стефан Стайков
Иван Вацев
Иванка Тончева
Димитър Дечев
Антон Постолов
Добромир Миндов
Татяна Мишева-Танева
Георги Гълъбов
Станка Васина
Николай Георгиев
Орлин Първанов
Татяна ЧеканьоваДОСТ
МАРИАНА ГЕОРГИЕВА-БЕНЧЕВА
ЛЕВЕН ЛАТИНОВ
Атанас Илиев
Момчил Стефанов
Георги МаноловПартия на Зелените
Христо Дунчев
Райна Милева
Иван Георгиев
Цветомир Начев
Мариана Василева
Калин НиколовПартия Възраждане
Минчо Куминев
Бойко Младенов
Трифон ДимитровКоалиция на недоволните (БСД-Евролевица, Българска Социалдемократическа партия, Християн-Социален Съюз)
Александър Томов
Силвия Георгиева
Кремена Будинова
Александър Тодоров
Йордана Тодорова
Никола Ножаров
Красимир Милев
Соня Урумова
Любомир Нецов
Людмил Велинов
Ивайло Нинов
Мария Площакова-Такова
Евгений Пеев
Кристина Йорданова
Михаил Манев
Ели-Даяна Панчева
Стоян Джаков
Ирина Кръстева
Димитър ДимитровДвижение за радикална промяна Българската пролет
ВЛАДИМИР БРЕЗОЕВ
СПАС БЛАГОВ
ГАБРИЕЛ ГЕРАСИМОВ
ВАЛЕНТИН ХАРАЛАМБИЕВ
ДИМИТЪР ВЪРБАКОВ
МЕТОДИ ХРИСТОВ
МАРТИН ГЕОРГИЕВ
ВИКТОР КАРАИВАНОВ
ВАЛЕНТИНА НИКОЛОВА
ЛИДИЯ СТОЯНОВА
БОЙКО ГАДЕВБългарско национално обединение
Христо Христов
Ангел Маринов
Николай Говедаров
Владимир Иванов
Борислав Венков
Орлин Денчев
Мартин Кехайов
Петко Котов
Теодора Атанасова
Марио Воденичаров
Станислава Стаменкова-ВладимироваНационална Републиканска Партия
Младен Младенов
Климент Шопов
Диана Димитрова
Теодор Николов
Филип Филипов
Петър Конов
Александър ГуневКОЙ-Българската левица и Зелена партия
Добри Божилов
Пенка Харизанова
Захари Килев
Мартин Иванов
Христиан Дойчев
Атанаска Георгиева
Любена Начева–Григорова
Веселка Стефанова
Ирина Алексова
Елена Василева
Ангелина МитеваДвижение Напред България
Тодор Славков
Николай Максимов
Диана ТасеваБДЦ
Ана ВилфаДвижение за равноправен обществен модел
Александрина Владова
Емил АсеновНезависими
Димитър Байрактаров
Венцислав Кенанов
Гергана Денева