Кои са кандидатите за депутати в 26 МИР София-област

Многомандатен избирателен район 26 обхваща всички населени места от София - област. От района влизат общо 8 депутати.Линковете от имената на политическите сили водят към пълния списък с имена от всяка листа:ГЕРББСПОбединени патриотиВоляДПСРеформаторски блок и Глас народен Нова република Да, България АБВ и Движение 21 ДОСТ Партия на ЗеленитеПартия ВъзражданеКоалиция на недоволните
(БСД-Евролевица, Българска Социалдемократическа партия, Християн-Социален Съюз)Движение за радикална промяна Българската пролетБългарско национално обединениеНационална Републиканска ПартияКОЙ-Българската левица и Зелена партияДвижение Напред БългарияБДЦДвижение за равноправен обществен моделНезависимиГЕРБ
Николина Ангелкова
Галя Георгиева
Мартин Тинчев
Валентин Милушев
Жоро Цветков
Росица Тодорова
Петър Беков
Росица Итова
Георги Чобанов
Николай Николов
Васил Цветков
Христо Андреев
Радослав Костадинов
Иван Стойнов
Калин Иванов
Цвятко НиколовБСП
Иван Ченчев
Владимир Александров
Радослав Стойчев
Боян Ставрев
Веселка Георгиева
Стоянка Балова
Игнат Гюров
Емил Найденов
Маргарита Петкова
Лало Кирилов
Асен Георгиев
Андон Чулев
Станислав Димитров
Борислав Георгиев
Весела Иванова
Андрей АндреевОбединени патриоти
Явор Нотев
Павлин Цветков
Богомил Бранков
Боян Боянов
Анелия Велева
Николай Борисов
Цеца Боцова
Димитър МариновВоля
Албена Найденова
Никола Николов
Геновева Нецова
Биляна Маринова
Наталия Петрова
Борис Славейков
Елизабет Зайончовска
Красимир СтанковДПС
Руслан Коларов
Александър Методиев
Емил Иванов
Милена Александрова
Тони Иванов
Звезделин Данчев
Димитър Григоров
Росица Стефанова
Цветан Найденов
Павлин Марков
Халит Сарач
Яко Банчев
Стоян Стоянов
Муси СтояновРеформаторски блок и Глас народен
Филип Кирев
Велислава Костова
Александър Христов
Георги Стоев
Николай Тодоров
Наталия Владова-Йорданова
Цветанка Йотина
Иван Гудев
Радослав Орловски
Костадин Николов
Таня Шолева
Младен Медаров
Весела Николова
Запрян Краешки
Борислав Виларов
Марио ПетровНова Република
Веселин Николов
Георги Поповянски
Христин Савов
Васил Зашкев
Ева Маринова
Красимир Арнаутски
Йонко Димитров
Росен Тодоров
Велислав Йотов
Григор Григоров
Ангел МариновДа, България
Борислав Сандов
Миряна Захариева
Павел Николов
Здравка Йорданова
Бойко Недялков
Александър Тодоров
Наталия Цекова
Аглика Крушовенска
Здравко Лесичков
Петър Василев
Ивайло Йосифов
Варужан АпелянАБВ и Движение 21
Пламен Ралчев
Иван Станков
Емил Атанасов
Надежда Чорбанова
Георги Кощров
Цветан Мингьовски
Гани Ганев
Георги Георгиев
Венцислав Николов
Биляна Геринска
Веселин Василев
Анелия Такева
Димитър Веселинов
Лъчезар Лазов
Георги Сотиров
Емилян ИвановДОСТ
Мехмед Хафъз-Сюлейман
Омуртаг Караханов
Янко АфъзовПартия на Зелените
Васко Йотов
Асен Караманчев
Теодора Симова
Цветелина ЙотоваПартия Възраждане
Анна Пенкова
Димо Дренчев
Александър АрангеловКоалиция на недоволните (БСД-Евролевица, Българска Социалдемократическа партия, Християн-Социален Съюз)
Никола Вучев
Силвия Георгиева
Димитър Димитров
Йордан Узунов
Асен Симеонов
Рангел Димитров
Константин Киров
Леонид Петров
Ивайло ПеновскиДвижение за радикална промяна Българската пролет
Иван Калоянов
Мартин Трифонов
Борис Колев
Пенка Захариева
Васко Велчев
Георги ГеоргиевБългарско национално обединение
Георги Георгиев
Деница Сеферинова
Йордан Гаврилов
Валентин Христов
Ганчо Николов
Сара Ароу
Здравко Манчев
Георги Милкин
Валентин Стоянов
Кристиян Александров
Йонка Величкова-Георгиева
Мартин Кехайов
Лора Пейчева
Марио Воденичаров
Станислава Стаменкова-ВладимироваНационална Републиканска Партия
Станислав Косаков
Велислава Петкова
Наталия Владова-Йорданова
Полина Декова
Дария Захариева
Радослав АндоновКОЙ-Българската левица и Зелена партия
Тошко Тодоров
Георги Боршуков
Божидар Александров
Георги Желязков
Маргарита Живкова
Ирина Петрова
Стоян Миланов
Тодорка Герова
Нонка ВълковаДвижение Напред България
Зорница Тодорова
Николай Максимов
Елица Илиева
Борис РашковБДЦ
Анета ИвановаДвижение за равноправен обществен модел
Янко Славчев
Светла ГеоргиеваНезависими
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