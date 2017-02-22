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22 фев 2017, 16:29
Тази статия е част от темата "Избори 2017".

Кои са кандидатите за депутати в 26 МИР София-област

От Дневник
Последна промяна в 16:29 на 22 фев 2017, 407 прочитания, 0 коментара
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Многомандатен избирателен район 26 обхваща всички населени места от София - област. От района влизат общо 8 депутати.

Линковете от имената на политическите сили водят към пълния списък с имена от всяка листа:

ГЕРБ
БСП
Обединени патриоти
Воля
ДПС
Реформаторски блок и Глас народен
Нова република
Да, България
АБВ и Движение 21
ДОСТ
Партия на Зелените
Партия Възраждане
Коалиция на недоволните (БСД-Евролевица, Българска Социалдемократическа партия, Християн-Социален Съюз)
Движение за радикална промяна Българската пролет
Българско национално обединение
Национална Републиканска Партия
КОЙ-Българската левица и Зелена партия
Движение Напред България
БДЦ
Движение за равноправен обществен модел
Независими

ГЕРБ

Николина Ангелкова
Галя Георгиева
Мартин Тинчев
Валентин Милушев
Жоро Цветков
Росица Тодорова
Петър Беков
Росица Итова
Георги Чобанов
Николай Николов
Васил Цветков
Христо Андреев
Радослав Костадинов
Иван Стойнов
Калин Иванов
Цвятко Николов

БСП

Иван Ченчев
Владимир Александров
Радослав Стойчев
Боян Ставрев
Веселка Георгиева
Стоянка Балова
Игнат Гюров
Емил Найденов
Маргарита Петкова
Лало Кирилов
Асен Георгиев
Андон Чулев
Станислав Димитров
Борислав Георгиев
Весела Иванова
Андрей Андреев

Обединени патриоти

Явор Нотев
Павлин Цветков
Богомил Бранков
Боян Боянов
Анелия Велева
Николай Борисов
Цеца Боцова
Димитър Маринов

Воля

Албена Найденова
Никола Николов
Геновева Нецова
Биляна Маринова
Наталия Петрова
Борис Славейков
Елизабет Зайончовска
Красимир Станков

ДПС

Руслан Коларов
Александър Методиев
Емил Иванов
Милена Александрова
Тони Иванов
Звезделин Данчев
Димитър Григоров
Росица Стефанова
Цветан Найденов
Павлин Марков
Халит Сарач
Яко Банчев
Стоян Стоянов
Муси Стоянов

Реформаторски блок и Глас народен

Филип Кирев
Велислава Костова
Александър Христов
Георги Стоев
Николай Тодоров
Наталия Владова-Йорданова
Цветанка Йотина
Иван Гудев
Радослав Орловски
Костадин Николов
Таня Шолева
Младен Медаров
Весела Николова
Запрян Краешки
Борислав Виларов
Марио Петров

Нова Република

Веселин Николов
Георги Поповянски
Христин Савов
Васил Зашкев
Ева Маринова
Красимир Арнаутски
Йонко Димитров
Росен Тодоров
Велислав Йотов
Григор Григоров
Ангел Маринов

Да, България

Борислав Сандов
Миряна Захариева
Павел Николов
Здравка Йорданова
Бойко Недялков
Александър Тодоров
Наталия Цекова
Аглика Крушовенска
Здравко Лесичков
Петър Василев
Ивайло Йосифов
Варужан Апелян

АБВ и Движение 21

Пламен Ралчев
Иван Станков
Емил Атанасов
Надежда Чорбанова
Георги Кощров
Цветан Мингьовски
Гани Ганев
Георги Георгиев
Венцислав Николов
Биляна Геринска
Веселин Василев
Анелия Такева
Димитър Веселинов
Лъчезар Лазов
Георги Сотиров
Емилян Иванов

ДОСТ

Мехмед Хафъз-Сюлейман
Омуртаг Караханов
Янко Афъзов

Партия на Зелените

Васко Йотов
Асен Караманчев
Теодора Симова
Цветелина Йотова

Партия Възраждане

Анна Пенкова
Димо Дренчев
Александър Арангелов

Коалиция на недоволните (БСД-Евролевица, Българска Социалдемократическа партия, Християн-Социален Съюз)

Никола Вучев
Силвия Георгиева
Димитър Димитров
Йордан Узунов
Асен Симеонов
Рангел Димитров
Константин Киров
Леонид Петров
Ивайло Пеновски

Движение за радикална промяна Българската пролет

Иван Калоянов
Мартин Трифонов
Борис Колев
Пенка Захариева
Васко Велчев
Георги Георгиев

Българско национално обединение

Георги Георгиев
Деница Сеферинова
Йордан Гаврилов
Валентин Христов
Ганчо Николов
Сара Ароу
Здравко Манчев
Георги Милкин
Валентин Стоянов
Кристиян Александров
Йонка Величкова-Георгиева
Мартин Кехайов
Лора Пейчева
Марио Воденичаров
Станислава Стаменкова-Владимирова

Национална Републиканска Партия

Станислав Косаков
Велислава Петкова
Наталия Владова-Йорданова
Полина Декова
Дария Захариева
Радослав Андонов

КОЙ-Българската левица и Зелена партия

Тошко Тодоров
Георги Боршуков
Божидар Александров
Георги Желязков
Маргарита Живкова
Ирина Петрова
Стоян Миланов
Тодорка Герова
Нонка Вълкова

Движение Напред България

Зорница Тодорова
Николай Максимов
Елица Илиева
Борис Рашков

БДЦ

Анета Иванова

Движение за равноправен обществен модел

Янко Славчев
Светла Георгиева

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