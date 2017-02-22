Кои са кандидатите за депутати в Шумен (30 МИР)

От района влизат 6 депутата.
Линковете от имената на политическите сили водят към пълния списък с имена от всяка листа:ГЕРББСПОбединени патриотиВоляДПСРеформаторски блок и "Глас народен"Нова републикаДа, БългарияАБВ и Движение 21ДОСТПартия на ЗеленитеПартия "Възраждане"Коалиция на недоволните (БСД-Евролевица, Българска Социалдемократическа партия, Християн-Социален Съюз)Движение за радикална промяна Българската пролетБългарско национално обединениеНационална Републиканска ПартияКОЙ-Българската левица и Зелена партияДвижение "Напред България"БДЦГЕРБ
Румен Петров Генов
Стефан Стайнов Желев
Ширин Шефкъ Вели
Галина Атанасова Петкова
Хамди Сами Авджъ
Димитър Крумов Александров
Евгений Цанков Цанков
Светлозар Начев Николов
Петко Грудов Шаренков
Владислав Григоров Григоров
Стела Христова Илиева
Станислава Северинова АкерскаБСП
Иван Валентинов Иванов
Георги Сашев Георгиев
Валентин Асенов Петров
Петранка Василева Димитрова
Александър Красенов Александров
Лили Василева Петрова
Аспарух Юлиянов Рангелов
Галина Каменова Абаджиева
Патриция Борисова Маринова
Ваня Георгиева Димитрова
Ивайло Петров Иванов
Иван Митев ЙонковОбединени патриоти
Емил Димитров Симеонов
Наталия Петрова Стефанова
Добрин Райков Чайлев
Деан Стоянов Станчев
Румен Стоянов Русев
Борис Велчев НиколовВОЛЯ
Росица Веселинова Божкова
Наталия Велева Тодорова
Искра Цветомирова Трифонова
Теодор Минчев Кулев
Анита Любенова Копоева
Антоан Димитров ХристовДПС
Нигяр Сахлим Джафер
Хамид Бари Хамид
Бюнямин Хюсеин Хасан
Сали Бейхан Ибрахим
Мустаджан Мустафа Шабан
Мелин Рамис Осман
Красимир Горанов Георгиев
Мюзеям Салим Али
Бирсен Еюбов Елманов
Фатма Раим Хюсеин
Асен Мартинов Асенов
Зюхре Камбер МерданРеформаторски блок и "Глас народен"
Даниела Кирилова Русева
Юлиян Руженов Асланов
Милен Русев Чолаков
Борислав Николаев Маринов
Милко Георгиев Милков
Бисерка Бончева Йовчева
Христофор Крумов Крумов
Пламен Янков Василев
Димитър Бонев Димитров
Гергана Пламенова Савова
Христо Петров Нанков
Росен Симеонов СтанчевНова република
Анета Цетанова Георгиева
Димитър Янев Милчев
Николай Живков Железов
Кръстю Иванов Баев
Петър Емилов Петров
Росен Панайотов Стефанов
Васил Гочев ТодоровДа, България
Филип Иванов Трифонов
Георги Стефанов Касчиев
Ивайло Огнянов Ганчев
Илиян Иванов Илиев
Благой Бойчев Бойчев
Младелин Сашев ДимитровАБВ и Движение 21
Марин Киров Димов
Магдалена Боянова Боева-Тодорова
Юлия Димитрова Илиева
Яница Ивайлова Йорданова
Кирил Филчев Кирилов
Милена Димитрова Добрева
Деян Димитров Михнев
Христо Николаев ЙордановДОСТ
Орхан Ахмедов Исмаилов
Нурай Ахмед Зърън
Юксел Ахмедов Хасанов
Назъм Басри Сали
Атидже Цанкова Молова
Невин Неджиб Ахмед
Севинч Джафер Керим
Зия Рефкъ Мехмед
Нуртен Ремзи Хамид
Нурал Фикрет Садък
Еркан Зия Чобан
Аляйдин Хасан СалиПартия на Зелените
Светослава Иванова Горанова
Любомир Димитров КьосевПартия "Възраждане"
Мирослав Драгнев Тодоров
Ивалина Веселинова Денева
Красен Георгиев КалчевКоалиция на недоволните (БСД-Евролевица, Българска Социалдемократическа партия, Християн-Социален Съюз)
Любомир Андреев Нецов
Димитър Александров Митев
Антония Тенева Койчева
Силвестър Стефчов ГьолскиДвижение за радикална промяна Българската пролет
Олга Руменова Сакеларова-Христова
Емилия Стелиянова Данева
Елисавета Иванова Николова
Дамян Рачев КичуковБългарско национално обединение
Йорданка Пенева Стоянова
Славка Тодорова АтанасоваНационална Републиканска Партия
Тенчо Койчев Димов
Александър Славчев Захариев
Юлиян Иванов Николов
Валентина Живкова ПеневаКОЙ-Българската левица и Зелена партия
Александър Панайотов Каракачанов
Димитринка Йорданова Томова
Вергиния Василева Костадинова
Теменужка Любенова УручеваДвижение "Напред България"
Красен Методиев Якимов
Филчо Стилиянов СтавревБДЦ
Ева Станкова Иванова