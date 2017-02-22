Кои са кандидатите за депутати в Шумен (30 МИР)

От района влизат 6 депутата.Линковете от имената на политическите сили водят към пълния списък с имена от всяка листа:Румен Петров ГеновСтефан Стайнов ЖелевШирин Шефкъ ВелиГалина Атанасова ПетковаХамди Сами АвджъДимитър Крумов АлександровЕвгений Цанков ЦанковСветлозар Начев НиколовПетко Грудов ШаренковВладислав Григоров ГригоровСтела Христова ИлиеваСтанислава Северинова АкерскаИван Валентинов ИвановГеорги Сашев ГеоргиевВалентин Асенов ПетровПетранка Василева ДимитроваАлександър Красенов АлександровЛили Василева ПетроваАспарух Юлиянов РангеловГалина Каменова АбаджиеваПатриция Борисова МариноваВаня Георгиева ДимитроваИвайло Петров ИвановИван Митев ЙонковЕмил Димитров СимеоновНаталия Петрова СтефановаДобрин Райков ЧайлевДеан Стоянов СтанчевРумен Стоянов РусевБорис Велчев НиколовРосица Веселинова БожковаНаталия Велева ТодороваИскра Цветомирова ТрифоноваТеодор Минчев КулевАнита Любенова КопоеваАнтоан Димитров ХристовНигяр Сахлим ДжаферХамид Бари ХамидБюнямин Хюсеин ХасанСали Бейхан ИбрахимМустаджан Мустафа ШабанМелин Рамис ОсманКрасимир Горанов ГеоргиевМюзеям Салим АлиБирсен Еюбов ЕлмановФатма Раим ХюсеинАсен Мартинов АсеновЗюхре Камбер МерданДаниела Кирилова РусеваЮлиян Руженов АслановМилен Русев ЧолаковБорислав Николаев МариновМилко Георгиев МилковБисерка Бончева ЙовчеваХристофор Крумов КрумовПламен Янков ВасилевДимитър Бонев ДимитровГергана Пламенова СавоваХристо Петров НанковРосен Симеонов СтанчевАнета Цетанова ГеоргиеваДимитър Янев МилчевНиколай Живков ЖелезовКръстю Иванов БаевПетър Емилов ПетровРосен Панайотов СтефановВасил Гочев ТодоровФилип Иванов ТрифоновГеорги Стефанов КасчиевИвайло Огнянов ГанчевИлиян Иванов ИлиевБлагой Бойчев БойчевМладелин Сашев ДимитровМарин Киров ДимовМагдалена Боянова Боева-ТодороваЮлия Димитрова ИлиеваЯница Ивайлова ЙордановаКирил Филчев КириловМилена Димитрова ДобреваДеян Димитров МихневХристо Николаев ЙордановОрхан Ахмедов ИсмаиловНурай Ахмед ЗърънЮксел Ахмедов ХасановНазъм Басри СалиАтидже Цанкова МоловаНевин Неджиб АхмедСевинч Джафер КеримЗия Рефкъ МехмедНуртен Ремзи ХамидНурал Фикрет СадъкЕркан Зия ЧобанАляйдин Хасан СалиСветослава Иванова ГорановаЛюбомир Димитров КьосевМирослав Драгнев ТодоровИвалина Веселинова ДеневаКрасен Георгиев КалчевЛюбомир Андреев НецовДимитър Александров МитевАнтония Тенева КойчеваСилвестър Стефчов ГьолскиОлга Руменова Сакеларова-ХристоваЕмилия Стелиянова ДаневаЕлисавета Иванова НиколоваДамян Рачев КичуковЙорданка Пенева СтояноваСлавка Тодорова АтанасоваТенчо Койчев ДимовАлександър Славчев ЗахариевЮлиян Иванов НиколовВалентина Живкова ПеневаАлександър Панайотов КаракачановДимитринка Йорданова ТомоваВергиния Василева КостадиноваТеменужка Любенова УручеваКрасен Методиев ЯкимовФилчо Стилиянов СтавревЕва Станкова Иванова