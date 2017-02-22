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Тема на деня: Избори 2017

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Избори 2017

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Тази статия е част от темата "Избори 2017".

Кои са кандидатите за депутати в Шумен (30 МИР)

От Дневник
Последна промяна в 18:12 на 22 фев 2017, 351 прочитания, 0 коментара
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Линковете от имената на политическите сили водят към пълния списък с имена от всяка листа:

ГЕРБ
БСП
Обединени патриоти
Воля
ДПС
Реформаторски блок и "Глас народен"
Нова република
Да, България
АБВ и Движение 21
ДОСТ
Партия на Зелените
Партия "Възраждане"
Коалиция на недоволните (БСД-Евролевица, Българска Социалдемократическа партия, Християн-Социален Съюз)
Движение за радикална промяна Българската пролет
Българско национално обединение
Национална Републиканска Партия
КОЙ-Българската левица и Зелена партия
Движение "Напред България"
БДЦ

ГЕРБ

Румен Петров Генов
Стефан Стайнов Желев
Ширин Шефкъ Вели
Галина Атанасова Петкова
Хамди Сами Авджъ
Димитър Крумов Александров
Евгений Цанков Цанков
Светлозар Начев Николов
Петко Грудов Шаренков
Владислав Григоров Григоров
Стела Христова Илиева
Станислава Северинова Акерска

БСП

Иван Валентинов Иванов
Георги Сашев Георгиев
Валентин Асенов Петров
Петранка Василева Димитрова
Александър Красенов Александров
Лили Василева Петрова
Аспарух Юлиянов Рангелов
Галина Каменова Абаджиева
Патриция Борисова Маринова
Ваня Георгиева Димитрова
Ивайло Петров Иванов
Иван Митев Йонков

Обединени патриоти

Емил Димитров Симеонов
Наталия Петрова Стефанова
Добрин Райков Чайлев
Деан Стоянов Станчев
Румен Стоянов Русев
Борис Велчев Николов

ВОЛЯ

Росица Веселинова Божкова
Наталия Велева Тодорова
Искра Цветомирова Трифонова
Теодор Минчев Кулев
Анита Любенова Копоева
Антоан Димитров Христов

ДПС

Нигяр Сахлим Джафер
Хамид Бари Хамид
Бюнямин Хюсеин Хасан
Сали Бейхан Ибрахим
Мустаджан Мустафа Шабан
Мелин Рамис Осман
Красимир Горанов Георгиев
Мюзеям Салим Али
Бирсен Еюбов Елманов
Фатма Раим Хюсеин
Асен Мартинов Асенов
Зюхре Камбер Мердан

Реформаторски блок и "Глас народен"

Даниела Кирилова Русева
Юлиян Руженов Асланов
Милен Русев Чолаков
Борислав Николаев Маринов
Милко Георгиев Милков
Бисерка Бончева Йовчева
Христофор Крумов Крумов
Пламен Янков Василев
Димитър Бонев Димитров
Гергана Пламенова Савова
Христо Петров Нанков
Росен Симеонов Станчев

Нова република

Анета Цетанова Георгиева
Димитър Янев Милчев
Николай Живков Железов
Кръстю Иванов Баев
Петър Емилов Петров
Росен Панайотов Стефанов
Васил Гочев Тодоров

Да, България

Филип Иванов Трифонов
Георги Стефанов Касчиев
Ивайло Огнянов Ганчев
Илиян Иванов Илиев
Благой Бойчев Бойчев
Младелин Сашев Димитров

АБВ и Движение 21

Марин Киров Димов
Магдалена Боянова Боева-Тодорова
Юлия Димитрова Илиева
Яница Ивайлова Йорданова
Кирил Филчев Кирилов
Милена Димитрова Добрева
Деян Димитров Михнев
Христо Николаев Йорданов

ДОСТ

Орхан Ахмедов Исмаилов
Нурай Ахмед Зърън
Юксел Ахмедов Хасанов
Назъм Басри Сали
Атидже Цанкова Молова
Невин Неджиб Ахмед
Севинч Джафер Керим
Зия Рефкъ Мехмед
Нуртен Ремзи Хамид
Нурал Фикрет Садък
Еркан Зия Чобан
Аляйдин Хасан Сали

Партия на Зелените

Светослава Иванова Горанова
Любомир Димитров Кьосев

Партия "Възраждане"

Мирослав Драгнев Тодоров
Ивалина Веселинова Денева
Красен Георгиев Калчев

Коалиция на недоволните (БСД-Евролевица, Българска Социалдемократическа партия, Християн-Социален Съюз)

Любомир Андреев Нецов
Димитър Александров Митев
Антония Тенева Койчева
Силвестър Стефчов Гьолски

Движение за радикална промяна Българската пролет

Олга Руменова Сакеларова-Христова
Емилия Стелиянова Данева
Елисавета Иванова Николова
Дамян Рачев Кичуков

Българско национално обединение

Йорданка Пенева Стоянова
Славка Тодорова Атанасова

Национална Републиканска Партия

Тенчо Койчев Димов
Александър Славчев Захариев
Юлиян Иванов Николов
Валентина Живкова Пенева

КОЙ-Българската левица и Зелена партия

Александър Панайотов Каракачанов
Димитринка Йорданова Томова
Вергиния Василева Костадинова
Теменужка Любенова Уручева

Движение "Напред България"

Красен Методиев Якимов
Филчо Стилиянов Ставрев

БДЦ

Ева Станкова Иванова
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