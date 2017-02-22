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Избори 2017

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Тази статия е част от темата "Избори 2017".

Кои са кандидатите за депутати в област Кюстендил (10 МИР)

От Дневник
Последна промяна в 16:01 на 22 фев 2017, 599 прочитания, 2 коментара
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Многомандатен избирателен район 10 в Кюстендил, от който влизат общо 4 депутати.

Линковете от имената на политическите сили водят към пълния списък с имена от всяка листа:

ГЕРБ
БСП
Обединени патриоти
Воля
ДПС
Реформаторски блок и Глас народен
Нова република
Да, България
АБВ и Движение 21
ДОСТ
Партия на Зелените
Партия "Възраждане"
Коалиция на недоволните (БСД-Евролевица, Българска Социалдемократическа партия, Християн-Социален Съюз)
Движение за радикална промяна Българската пролет
Българско национално обединение
Национална Републиканска Партия
КОЙ-Българската левица и Зелена партия
Движение "Напред България"
БДЦ
Движение за равноправен обществен модел
Независими

ГЕРБ

Кирил Калфин
Ивайло Константинов
Виктор Янев
Радослава Чеканска
Михаела Крумова
Мая Спасова
Марта Желязкова-Копанарска
Даниела Стоянова

БСП

Валери Жаблянов
Иван Ибришимов
Мая Шишкова
Иван Каракашки
Борко Исаков
Василка Ламбрева
Явор Дамянов
Мирослава Костадинова

Обединени патриоти

Илиан Тодоров
Георги Петров
Николай Чачов
Райчо Цветин
Мартин Габровски

Воля

Теменуга Върбанова
Деян Великов
Христо Гуцалски
Петър Атанасов

ДПС

Анна Благоева
Тодор Александров
Камен Пейчев
Надежда Илиева
Тошко Йосифов
Николай Кръстев
Георги Димов
Емил Атанасов

Реформаторски блок и Глас народен

Вергил Кацов
Георги Георгиев
Стоян Стоянов
Ани Караджинова
Евгени Точев
Стефан Тачев
Владислав Чанев
Александър Иванов

Нова Република

Николай Табаков
Крум Павлов
Васил Миладинов
Адриан Савов

Да, България

Любомир Авджийски
Иво Ников
Кирил Русев
Валери Леков
Славейка Христова
Любомир Иванов
Димитър Нешев
Градимир Йовчев

АБВ и Движение 21

Юрий Хранов
Пламен Марков
Владимир Ангелов
Йордан Стоймиров
Венцислав Кодузов
Ивана Тасева
Иван Костов
Красимир Руев

ДОСТ

Здравка Емилова
Мариян Костадинов
Денис Димитров
Емил Рангелов

Партия на Зелените

Йонко Гергов
Венцислав Цупарски
Сашо Лазаров
Валери Здравков

Партия Възраждане

Бойко Никифоров
Иво Русчев

Коалиция на недоволните (БСД-Евролевица, Българска Социалдемократическа партия, Християн-Социален Съюз)

Радослав Радославов
Иван Сергеев
Дацо Дацов
Георги Костадинов

Движение за радикална промяна Българската пролет

Станислава Аврамова
Павел Паунов
Иван Югов

Българско национално обединение

Георги Георгиев
Йонка Величкова
Теодора Атанасова

Национална Републиканска Партия

Коста Костов
Иво Ангелов

КОЙ-Българската левица и Зелена партия

Емил Димитров
Атанас Тодоров
Нонка Вълкова

Движение Напред България

Мариела Предоева
Татяна Андонова

БДЦ

Владислав Харалампиев

Движение за равноправен обществен модел

Янко Славчев
Орлин Мирчев
Илиан Василев
Боряна Аначкова
Ангел Борисов

Независими

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