Кои са кандидатите за депутати в област Кюстендил (10 МИР)

(БСД-Евролевица, Българска Социалдемократическа партия, Християн-Социален Съюз)

Линковете от имената на политическите сили водят към пълния списък с имена от всяка листа:Кирил КалфинИвайло КонстантиновВиктор ЯневРадослава ЧеканскаМихаела КрумоваМая СпасоваМарта Желязкова-КопанарскаДаниела СтояноваВалери ЖабляновИван ИбришимовМая ШишковаИван КаракашкиБорко ИсаковВасилка ЛамбреваЯвор ДамяновМирослава КостадиноваИлиан ТодоровГеорги ПетровНиколай ЧачовРайчо ЦветинМартин ГабровскиТеменуга ВърбановаДеян ВеликовХристо ГуцалскиПетър АтанасовАнна БлагоеваТодор АлександровКамен ПейчевНадежда ИлиеваТошко ЙосифовНиколай КръстевГеорги ДимовЕмил АтанасовВергил КацовГеорги ГеоргиевСтоян СтояновАни КараджиноваЕвгени ТочевСтефан ТачевВладислав ЧаневАлександър ИвановНиколай ТабаковКрум ПавловВасил МиладиновАдриан СавовЛюбомир АвджийскиИво НиковКирил РусевВалери ЛековСлавейка ХристоваЛюбомир ИвановДимитър НешевГрадимир ЙовчевЮрий ХрановПламен МарковВладимир АнгеловЙордан СтоймировВенцислав КодузовИвана ТасеваИван КостовКрасимир РуевЗдравка ЕмиловаМариян КостадиновДенис ДимитровЕмил РангеловЙонко ГерговВенцислав ЦупарскиСашо ЛазаровВалери ЗдравковБойко НикифоровИво Русчев(БСД-Евролевица, Българска Социалдемократическа партия, Християн-Социален Съюз)Радослав РадославовИван СергеевДацо ДацовГеорги КостадиновСтанислава АврамоваПавел ПауновИван ЮговГеорги ГеоргиевЙонка ВеличковаТеодора АтанасоваКоста КостовИво АнгеловЕмил ДимитровАтанас ТодоровНонка ВълковаМариела ПредоеваТатяна АндоноваВладислав ХаралампиевЯнко СлавчевОрлин МирчевИлиан ВасилевБоряна АначковаАнгел Борисовняма