Кои са кандидатите за депутати в област Кюстендил (10 МИР)

Многомандатен избирателен район 10 в Кюстендил, от който влизат общо 4 депутати.Линковете от имената на политическите сили водят към пълния списък с имена от всяка листа:ГЕРББСПОбединени патриотиВоляДПСРеформаторски блок и Глас народен Нова република Да, България АБВ и Движение 21 ДОСТ Партия на ЗеленитеПартия "Възраждане"Коалиция на недоволните (БСД-Евролевица, Българска Социалдемократическа партия, Християн-Социален Съюз)Движение за радикална промяна Българската пролетБългарско национално обединениеНационална Републиканска ПартияКОЙ-Българската левица и Зелена партияДвижение "Напред България"БДЦДвижение за равноправен обществен моделНезависимиГЕРБ
Кирил Калфин
Ивайло Константинов
Виктор Янев
Радослава Чеканска
Михаела Крумова
Мая Спасова
Марта Желязкова-Копанарска
Даниела СтояноваБСП
Валери Жаблянов
Иван Ибришимов
Мая Шишкова
Иван Каракашки
Борко Исаков
Василка Ламбрева
Явор Дамянов
Мирослава КостадиноваОбединени патриоти
Илиан Тодоров
Георги Петров
Николай Чачов
Райчо Цветин
Мартин ГабровскиВоля
Теменуга Върбанова
Деян Великов
Христо Гуцалски
Петър АтанасовДПС
Анна Благоева
Тодор Александров
Камен Пейчев
Надежда Илиева
Тошко Йосифов
Николай Кръстев
Георги Димов
Емил АтанасовРеформаторски блок и Глас народен
Вергил Кацов
Георги Георгиев
Стоян Стоянов
Ани Караджинова
Евгени Точев
Стефан Тачев
Владислав Чанев
Александър ИвановНова Република
Николай Табаков
Крум Павлов
Васил Миладинов
Адриан СавовДа, България
Любомир Авджийски
Иво Ников
Кирил Русев
Валери Леков
Славейка Христова
Любомир Иванов
Димитър Нешев
Градимир ЙовчевАБВ и Движение 21
Юрий Хранов
Пламен Марков
Владимир Ангелов
Йордан Стоймиров
Венцислав Кодузов
Ивана Тасева
Иван Костов
Красимир РуевДОСТ
Здравка Емилова
Мариян Костадинов
Денис Димитров
Емил РангеловПартия на Зелените
Йонко Гергов
Венцислав Цупарски
Сашо Лазаров
Валери ЗдравковПартия Възраждане
Бойко Никифоров
Иво РусчевКоалиция на недоволните (БСД-Евролевица, Българска Социалдемократическа партия, Християн-Социален Съюз)
Радослав Радославов
Иван Сергеев
Дацо Дацов
Георги КостадиновДвижение за радикална промяна Българската пролет
Станислава Аврамова
Павел Паунов
Иван ЮговБългарско национално обединение
Георги Георгиев
Йонка Величкова
Теодора АтанасоваНационална Републиканска Партия
Коста Костов
Иво АнгеловКОЙ-Българската левица и Зелена партия
Емил Димитров
Атанас Тодоров
Нонка ВълковаДвижение Напред България
Мариела Предоева
Татяна АндоноваБДЦ
Владислав ХаралампиевДвижение за равноправен обществен модел
Янко Славчев
Орлин Мирчев
Илиан Василев
Боряна Аначкова
Ангел БорисовНезависими
няма