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Тема на деня: Избори 2017

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Избори 2017

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22 фев 2017, 16:55
Тази статия е част от темата "Избори 2017".

Кои са кандидатите за депутати в Благоевград (1 МИР)

От Дневник
Последна промяна в 17:03 на 22 фев 2017, 213 прочитания, 1 коментар
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От района влизат 11 депутати
Линковете от имената на политическите сили водят към пълния списък с имена от всяка листа:

ГЕРБ
БСП
Обединени патриоти
Воля
ДПС
Реформаторски блок и Глас народен
Нова република
Да, България
АБВ и Движение 21
ДОСТ
Партия на Зелените
Партия Възраждане
Коалиция на недоволните (БСД-Евролевица, Българска Социалдемократическа партия, Християн-Социален Съюз)
Движение за радикална промяна Българската пролет
Българско национално обединение
Национална Републиканска Партия
КОЙ-Българската левица и Зелена партия
Движение Напред България
БДЦ
Движение за равноправен обществен модел
Независими

ГЕРБ

Цветан Цветанов
Даниела Савеклиева
Александър Мацурев
Бисер Михайлов
Александър Манолев
Георги Динев
Димитър Гамишев
Емил Тончев
Венцислав Хросинков
Пламен Поюков
Адриана Мелниклийска
Иванка Харизанова
Ирен Арнаудова
Лазар Папазов
Вили Вучева
Кирил Укев
Анастасия Попова
Красимир Чакъров
Ваня Гатдерова
Юрий Воев
Кирил Стамболиев
Стефан Апостолов

БСП

Тома Томов
Николай Бошкилов
Богдан Боцев
Ивайло Бакърджиев
Йорданка Атанасова
Николай Дундалов
Костадин Дурчов
Петър Петров
Снежана Стоянова
Гергана Бечванова - Янчева
Валентин Стойков
Георги Алексиев
Елина Кумбарова
Валери Миленков
Ваня Маникатева
Бойко Юзекчиев
Борислав Михайлов
Юсуф Чаушев
Антон Асиски
Васил Новоселски
Мартин Бориков
Борис Цомпов
Обединени патриоти

Атанас Стоянов
Петко Събев
Илиан Тодоров
Стоян Божинов
Илия Янев
Георги Ковачки
Георги Васев
Георги Цветанов
Николай Щерев
Теодора Мичева
Васил Христов

Воля

Теменуга Върбанова
Иван Стефанов
Веселин Великов
Деница Нешева
Максим Митков
Елена Ангелинина
Атанас Пешев
Деян Великов
Кирил Лозанов
Красимира Първева
Петър Петров
ДПС

Делян Пеевски
Елхан Кълков
Сабрие Сапунджиева
Джалил Бошнак
Ибраим Зайденов
Ружди Мазъл
Мехмед Вакльов
Бекир Бекир
Али Авдиков
Фатма Мезин
Реджеп Черкез
Орхан Гавазов
Нефиз Туталъ
Искрен Шишков
Реформаторски блок и Глас народен

Димитър Делчев
Вельо Илиев
Анна Бистричка
Ивайло Христов
Катерина Влахова
Андрей Радонов
Стоян Стоянов
Гергана Петкова
Костадин Стоянов
Георги Колчагов
Мариян Трунгов
Елена Елчина
Василка Драчева
Иван Докторов
Петков Цонев
Нова Република

Трайчо Трайков
Калоян Ханджийски
Спас Тетимов
Иван Димитров
Виктория Каракостова – Нешева
Борис Джолев
Елена Димитрова
Ерхан Шериф
Катя Симеонова – Гошева
Любомир Лазаров

Да, България

Веселин Калановски
Александър Кьосев
Наталия Димитрова
Александър Кръстев
Андрей Ковачев
Иван Иванов
Красимир Спириев
Янко Неделчев
АБВ и Движение 21

Владимир Елезов
Антоанета Баракова
Петър Москов
Велко Великов
Мария Кондова
Иво Ташев
Валери Байрактарски
Владислав Качериев
Валери Ашминов
Георги Костов
Димитър Димитров
Мустафа Кьос
Росица Пашалиева
Емил Георгиев
Радослав Христов
ДОСТ

Хюсеин Хафъзов
Мехмед Хаджи
Наазим Мусанков
Адем Зърбаш
Мехмед Газинов
Мехмедалия Удев
Нурвед Ел Хусеин
Ахмед Вранчев
Юсеин Каран
Владимир Караилиев
Мехмед Клечов
Фикрет Байрямов

Партия на Зелените

Цветозар Балабанов
Десислава Кирова
Янка Шейтанска
Росица Пирнарева
Павел Докузов
Анка Гърменова
Методи Топалски

Партия Възраждане

Симеон Костадинов
Владимир Симеонов

Коалиция на недоволните (БСД-Евролевица, Българска Социалдемократическа партия, Християн-Социален Съюз)

Емил Атанасов
Дацо Дацов
Йордан Чипев
Цветомир Цветков
Георги Костадинов
Стефан Урумов
Йордана Тодорова
Тодор Славчев
Борислав Атанасов
Иван Сергеев

Движение за радикална промяна Българската пролет

Кирил Пецев
Борис Колев
Ваньо Костов
Иван Атанасов

Българско национално обединение

Владимир Живков
Тинка Цуцуманова
Милен Киранчев
Цветанка Коева
Владимир Георгиев
Теодор Георгиев
Христо Бачев

Национална Републиканска Партия

Коста Костов
Иво Ангелов

КОЙ-Българската левица и Зелена партия

Иван Петрински
Атанас Манушкин
Татяна Ваклинова
Димитринка Томова
Димитрина Боева

Движение Напред България

Зорница Тодорова
Лили Грънчарова
Райна Прошина
Страхил Богоев
Стойко Найденов
БДЦ

Мария Глушкова

Движение за равноправен обществен модел

Младен Петров
Юлия Илиева
Димчов Димитров
Андрей Славов

Независими

Соня Маркова
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