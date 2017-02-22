Кои са кандидатите за депутати в Благоевград (1 МИР)

От района влизат 11 депутатиЛинковете от имената на политическите сили водят към пълния списък с имена от всяка листа:ГЕРББСПОбединени патриотиВоляДПСРеформаторски блок и Глас народен Нова република Да, България АБВ и Движение 21 ДОСТ Партия на ЗеленитеПартия ВъзражданеКоалиция на недоволните
(БСД-Евролевица, Българска Социалдемократическа партия, Християн-Социален Съюз)Движение за радикална промяна Българската пролетБългарско национално обединениеНационална Републиканска ПартияКОЙ-Българската левица и Зелена партияДвижение Напред БългарияБДЦДвижение за равноправен обществен моделНезависимиГЕРБЦветан ЦветановДаниела СавеклиеваАлександър МацуревБисер МихайловАлександър МанолевГеорги ДиневДимитър ГамишевЕмил ТончевВенцислав ХросинковПламен ПоюковАдриана МелниклийскаИванка ХаризановаИрен АрнаудоваЛазар ПапазовВили ВучеваКирил УкевАнастасия ПоповаКрасимир ЧакъровВаня ГатдероваЮрий ВоевКирил СтамболиевСтефан Апостолов
БСПТома ТомовНиколай БошкиловБогдан БоцевИвайло БакърджиевЙорданка АтанасоваНиколай ДундаловКостадин ДурчовПетър ПетровСнежана СтояноваГергана Бечванова - ЯнчеваВалентин СтойковГеорги АлексиевЕлина КумбароваВалери МиленковВаня МаникатеваБойко ЮзекчиевБорислав МихайловЮсуф ЧаушевАнтон АсискиВасил НовоселскиМартин БориковБорис Цомпов
Обединени патриотиАтанас СтояновПетко СъбевИлиан ТодоровСтоян БожиновИлия ЯневГеорги КовачкиГеорги ВасевГеорги ЦветановНиколай ЩеревТеодора МичеваВасил Христов
ВоляТеменуга ВърбановаИван СтефановВеселин ВеликовДеница НешеваМаксим МитковЕлена АнгелининаАтанас ПешевДеян ВеликовКирил ЛозановКрасимира ПървеваПетър Петров
ДПСДелян ПеевскиЕлхан КълковСабрие СапунджиеваДжалил БошнакИбраим ЗайденовРужди МазълМехмед ВакльовБекир БекирАли АвдиковФатма МезинРеджеп ЧеркезОрхан ГавазовНефиз ТуталъИскрен Шишков
Реформаторски блок и Глас народенДимитър ДелчевВельо ИлиевАнна БистричкаИвайло ХристовКатерина ВлаховаАндрей РадоновСтоян СтояновГергана ПетковаКостадин СтояновГеорги КолчаговМариян ТрунговЕлена ЕлчинаВасилка ДрачеваИван ДокторовПетков Цонев
Нова РепубликаТрайчо ТрайковКалоян ХанджийскиСпас ТетимовИван ДимитровВиктория Каракостова – НешеваБорис ДжолевЕлена ДимитроваЕрхан ШерифКатя Симеонова – ГошеваЛюбомир ЛазаровДа, БългарияВеселин КалановскиАлександър КьосевНаталия ДимитроваАлександър КръстевАндрей КовачевИван ИвановКрасимир СпириевЯнко Неделчев
АБВ и Движение 21Владимир ЕлезовАнтоанета БараковаПетър МосковВелко ВеликовМария КондоваИво ТашевВалери БайрактарскиВладислав КачериевВалери АшминовГеорги КостовДимитър ДимитровМустафа КьосРосица ПашалиеваЕмил ГеоргиевРадослав Христов
ДОСТХюсеин ХафъзовМехмед ХаджиНаазим МусанковАдем ЗърбашМехмед ГазиновМехмедалия УдевНурвед Ел ХусеинАхмед ВранчевЮсеин КаранВладимир КараилиевМехмед КлечовФикрет Байрямов
Партия на ЗеленитеЦветозар БалабановДесислава КироваЯнка ШейтанскаРосица ПирнареваПавел ДокузовАнка ГърменоваМетоди Топалски
Партия ВъзражданеСимеон КостадиновВладимир Симеонов Коалиция на недоволните (БСД-Евролевица, Българска Социалдемократическа партия, Християн-Социален Съюз)Емил АтанасовДацо ДацовЙордан ЧипевЦветомир ЦветковГеорги КостадиновСтефан УрумовЙордана ТодороваТодор СлавчевБорислав АтанасовИван СергеевДвижение за радикална промяна Българската пролетКирил ПецевБорис КолевВаньо КостовИван Атанасов
Българско национално обединениеВладимир ЖивковТинка ЦуцумановаМилен КиранчевЦветанка КоеваВладимир ГеоргиевТеодор ГеоргиевХристо БачевНационална Републиканска ПартияКоста КостовИво АнгеловКОЙ-Българската левица и Зелена партияИван ПетринскиАтанас МанушкинТатяна ВаклиноваДимитринка ТомоваДимитрина Боева
Движение Напред БългарияЗорница ТодороваЛили ГрънчароваРайна ПрошинаСтрахил БогоевСтойко Найденов
БДЦМария ГлушковаДвижение за равноправен обществен моделМладен ПетровЮлия ИлиеваДимчов ДимитровАндрей Славов
Независими
Соня Маркова