Кои са кандидатите за депутати в Пазарджик (13 МИР)

Многомандатен избирателен район 13 обхваща всички населени места от област Пазарджик. От района влизат общо 9 депутати.Линковете от имената на политическите сили водят към пълния списък с имена от всяка листа:ГЕРББСПОбединени патриотиВоляДПСРеформаторски блок и Глас народен Нова република Да, България АБВ и Движение 21 ДОСТ Партия на ЗеленитеПартия ВъзражданеКоалиция на недоволните
(БСД-Евролевица, Българска Социалдемократическа партия, Християн-Социален Съюз)Движение за радикална промяна Българската пролетБългарско национално обединениеНационална Републиканска ПартияКОЙ-Българската левица и Зелена партияДвижение Напред БългарияБДЦДвижение за равноправен обществен моделНезависимиГЕРБ
Екатерина Гечева-Захариева
Димитър Гечев
Десислава Костадинова-Гушева
Христо Калоянов
Даниела Малешкова
Лозана Василева
Гинче Караминова
Стоян Вълков
Павлина Дамянова
Димитър Балабанов
Дечо Спасов
Лъчезар Илинов
Надежда Терзиева
Николай Ангелов
Десислава Тодорова
Катя Гацева
Атанас Качаков
Стоил АпостоловБСП
Славчо Велков
Йордан Младенов
Гурко Митев
Полина Шишкова
Георги Янчев
Петя Цанкова
Никола Манев
Нина Димова
Таня Благова
Надя Клисурска-Жекова
Диана Варникова-Милчева
Стойко Стефанов
Илко Савов
Маргарита Григорова
Васил Котев
Димитър Жилков
Атанас Павлов
Георги ВергиевОбединени патриоти
Станислав Станилов
Стефан Балабанов
Благо Петров
Красимир Първанов
Александър Гагов
Петър Горчев
Георги Сенгалевич
Георги Коприщенов
Иван АндровВоля
Мариела Ненова
Милка Трифонова
Росица Атанасова
Силвия Костадинова
Светлана Лесидренска
Димитър Трампов
Красимира Първева
Младен Богданов
Антоан ХристовДПС
Делян Пеевски
Искра Михайлова-Копарова
Сергей Кичиков
Зехра Алиш
Иван Морозов
Осман Мурадов
Цанко Молов
Марин Янков
Фатма Исаева
Ивайло Личев
Ахмед Гаваз
Венета ИлиеваРеформаторски блок и Глас народен
Бойка Маринска
Димитър Петков
Тодор Джамбов
Чавдар Чавдаров
Веселин Попов
Габриела Попова
Красимира Паунова
Борис Станков
Пею Търпоманов
Николина Ангелова
Нур Капланова
Исмет Трампов
Христиан Тосков
Лука Делийски
Любен Тигалонов
Димитър Герасимов
Нели Серафимова
Малина Консулова-ЗлатеваНова Република
Атанас Атанасов
Недeлко Немски
Христо Стефанов
Йорданка Спасова
Спас Сеферинкин
Ангел Ишев
Михаил Ангелов
Николай Василев
Бранимир МанушовДа, България
Венцислав Трифонов
Иван Велов
Александър Пелев
Пламен Даракчиев
Иглика Иванова
Мария Карвър
Емилиян Живков
Здравко МинчевАБВ и Движение 21
Трендафил Величков
Красимира Радева-Делева
Димитър Хаджидимитров
Сергей Темелков
Нина Змийчарова-Димова
Венко Балтаджиев
Гергана Таслакова
Ангел Минков
Константин Канджаров
Гергана Комитска
Димитър Паунов
Катерина Стойчева
Антон Мулетаров
Мустафа Еджевид
Цветомир Цветанов
Иван Вацев
Георги Илиев
Атанас ШоповДОСТ
Стоян Динков
Виктор Хавальов
Радослав Радев
Наим Садъков
Ерол Шишеков
Мустафа ШукриПартия на Зелените
Христо Дунчев
Иван Проданов
Пенко РусевПартия Възраждане
Бойко Младенов
Христо КуфовКоалиция на недоволните (БСД-Евролевица, Българска Социалдемократическа партия, Християн-Социален Съюз)
Цветанка Вълчева
Климентина Хаджипавлова-Припърженска
Румен ВелиновДвижение за радикална промяна Българската пролет
Александър Динков
Георги Маев
Ангел Благов
Костадин Тодоров
Стойка Стефанова
Спас Благов
Иван ВачевБългарско национално обединение
Александър Атанасов
Андрей Георгиев
Димитър ТодориновНационална Републиканска Партия
Пламен Тодоров
Свилен Момчилов
Стефан Стоянов
Станой Станчев
Стефан Русчуков
Вили ГеоргиеваКОЙ-Българската левица и Зелена партия
Стамен Стаменов
Любена Начева–Григорова
Иван Петрински
Боряна ТричковаДвижение Напред България
Даниела Никодимова
Мария БоневаБДЦ
Тодор МихайловДвижение за равноправен обществен модел
-Независими
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