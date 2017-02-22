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Тази статия е част от темата "Избори 2017".

Кои са кандидатите за депутати в Пазарджик (13 МИР)

От Дневник
Последна промяна в 17:57 на 22 фев 2017, 373 прочитания, 1 коментар
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Многомандатен избирателен район 13 обхваща всички населени места от област Пазарджик. От района влизат общо 9 депутати.

Линковете от имената на политическите сили водят към пълния списък с имена от всяка листа:

ГЕРБ
БСП
Обединени патриоти
Воля
ДПС
Реформаторски блок и Глас народен
Нова република
Да, България
АБВ и Движение 21
ДОСТ
Партия на Зелените
Партия Възраждане
Коалиция на недоволните (БСД-Евролевица, Българска Социалдемократическа партия, Християн-Социален Съюз)
Движение за радикална промяна Българската пролет
Българско национално обединение
Национална Републиканска Партия
КОЙ-Българската левица и Зелена партия
Движение Напред България
БДЦ
Движение за равноправен обществен модел
Независими

ГЕРБ

Екатерина Гечева-Захариева
Димитър Гечев
Десислава Костадинова-Гушева
Христо Калоянов
Даниела Малешкова
Лозана Василева
Гинче Караминова
Стоян Вълков
Павлина Дамянова
Димитър Балабанов
Дечо Спасов
Лъчезар Илинов
Надежда Терзиева
Николай Ангелов
Десислава Тодорова
Катя Гацева
Атанас Качаков
Стоил Апостолов

БСП

Славчо Велков
Йордан Младенов
Гурко Митев
Полина Шишкова
Георги Янчев
Петя Цанкова
Никола Манев
Нина Димова
Таня Благова
Надя Клисурска-Жекова
Диана Варникова-Милчева
Стойко Стефанов
Илко Савов
Маргарита Григорова
Васил Котев
Димитър Жилков
Атанас Павлов
Георги Вергиев

Обединени патриоти

Станислав Станилов
Стефан Балабанов
Благо Петров
Красимир Първанов
Александър Гагов
Петър Горчев
Георги Сенгалевич
Георги Коприщенов
Иван Андров

Воля

Мариела Ненова
Милка Трифонова
Росица Атанасова
Силвия Костадинова
Светлана Лесидренска
Димитър Трампов
Красимира Първева
Младен Богданов
Антоан Христов

ДПС

Делян Пеевски
Искра Михайлова-Копарова
Сергей Кичиков
Зехра Алиш
Иван Морозов
Осман Мурадов
Цанко Молов
Марин Янков
Фатма Исаева
Ивайло Личев
Ахмед Гаваз
Венета Илиева

Реформаторски блок и Глас народен

Бойка Маринска
Димитър Петков
Тодор Джамбов
Чавдар Чавдаров
Веселин Попов
Габриела Попова
Красимира Паунова
Борис Станков
Пею Търпоманов
Николина Ангелова
Нур Капланова
Исмет Трампов
Христиан Тосков
Лука Делийски
Любен Тигалонов
Димитър Герасимов
Нели Серафимова
Малина Консулова-Златева

Нова Република

Атанас Атанасов
Недeлко Немски
Христо Стефанов
Йорданка Спасова
Спас Сеферинкин
Ангел Ишев
Михаил Ангелов
Николай Василев
Бранимир Манушов

Да, България

Венцислав Трифонов
Иван Велов
Александър Пелев
Пламен Даракчиев
Иглика Иванова
Мария Карвър
Емилиян Живков
Здравко Минчев

АБВ и Движение 21

Трендафил Величков
Красимира Радева-Делева
Димитър Хаджидимитров
Сергей Темелков
Нина Змийчарова-Димова
Венко Балтаджиев
Гергана Таслакова
Ангел Минков
Константин Канджаров
Гергана Комитска
Димитър Паунов
Катерина Стойчева
Антон Мулетаров
Мустафа Еджевид
Цветомир Цветанов
Иван Вацев
Георги Илиев
Атанас Шопов

ДОСТ

Стоян Динков
Виктор Хавальов
Радослав Радев
Наим Садъков
Ерол Шишеков
Мустафа Шукри

Партия на Зелените

Христо Дунчев
Иван Проданов
Пенко Русев

Партия Възраждане

Бойко Младенов
Христо Куфов

Коалиция на недоволните (БСД-Евролевица, Българска Социалдемократическа партия, Християн-Социален Съюз)

Цветанка Вълчева
Климентина Хаджипавлова-Припърженска
Румен Велинов

Движение за радикална промяна Българската пролет

Александър Динков
Георги Маев
Ангел Благов
Костадин Тодоров
Стойка Стефанова
Спас Благов
Иван Вачев

Българско национално обединение

Александър Атанасов
Андрей Георгиев
Димитър Тодоринов

Национална Републиканска Партия

Пламен Тодоров
Свилен Момчилов
Стефан Стоянов
Станой Станчев
Стефан Русчуков
Вили Георгиева

КОЙ-Българската левица и Зелена партия

Стамен Стаменов
Любена Начева–Григорова
Иван Петрински
Боряна Тричкова

Движение Напред България

Даниела Никодимова
Мария Бонева

БДЦ

Тодор Михайлов

Движение за равноправен обществен модел

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Независими

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