Кои са кандидатите за депутати в Добрич (8 МИР)

От района влизат 6 депутати.
Линковете от имената на политическите сили водят към пълния списък с имена от всяка листа:ГЕРББСПОбединени патриотиВоляДПСРеформаторски блок и "Глас народен"Нова републикаДа, БългарияАБВ и Движение 21ДОСТПартия на ЗеленитеПартия "Възраждане"Коалиция на недоволните (БСД-Евролевица, Българска социалдемократическа партия, Християнсоциален съюз)Движение за радикална промяна Българската пролетБългарско национално обединениеКОЙ - Българската левица и Зелена партияДвижение "Напред България"Движение за равноправен обществен моделГЕРБ
Пламен Иванов Манушев
Живко Иванов Мартинов
Даниела Добрева Димитрова
Светослав Иванов Димитров
Денис Исмаилов Тахиров
Йордан Стоянов Стоянов
Ивелина Ганчева Илиева
Красимир Христов Николов
Симеон Георгиев Симеонов
Живко Николов Желязков
Ваня Димитрова КолеваБСП
Красимир Христов Янков
Николай Филипов Колев
Даниел Петков Йорданов
Мая Йорданова Димитрова
Светлин Петров Колев
Михаил Герасимов Михайлов
Здравко Христов Здравков
Кольо Георгиев Колев
Дариела Димитрова Вълканкина
Боян Саркизов Саркизов
Владимир Начев Начев
Желка Русева Керанова-ВълчеваОбединени патриоти
Йордан Илиев Йорданов
Валентина Димова Марчева
Атанас Генчев Атанасов
Атанас Илиев Атанасов
Валентин Милев Вълчанов
Георги Стойчев ЙордановВоля
Кръстина Николова Таскова
Деяна Желязкова Славова-Велева
Биляна Василева Маринова
Виржиния Николова Живкова
Татяна Кирилова Аксиева
Соня Николова ЦоцеваДПС
Хасан Ахмед Адемов
Исмет Абил Абил
Ердинч Илияз Хаджиев
Севинч Зия Касабова
Нежля Неджати Амди-Ганева
Семра Ибрямова Халил
Етем Ренгюналов Етемов
Юнал Сали Хамид
Пламен Недев Петров
Илмас Ремзиев Дервишев
Аксел Невзат Наз-Исмаилова
Севдалин Ангелов МитевРеформаторски блок и Глас народен
Настимир Ананиев Ананиев
Ангел Йорданов Ангелов
Силвия Севдалинова Колева
Нивелин Маринов Радичков
Александра Живкова Кирова
Георги Друмев Георгиев
Пламен Георгиев Парушев
Явор Иванов Милушев
Надежда Спасова Кирова
Драгостина Красимирова КолеваНова република
Драгомир Кирилов Цукев
Мирослав Георгиев Георгиев
Ивайло Петров Евдокимов
Милена Вълчева Желева-Керанова
Тодор Георгиев Моралийски
Диян Василев Кралев
Евгени Цонков Чобанов
Димитър Антонов АнтоновДа, България
Ивайло Николаев Мирчев
Христиан Йорданов Йорданов
Йордан Иванов Йорданов
Нели Стаменова Начева
Мими Стайкова Куртева
Владимир Бориславов Лафазански
Надежда Костова Пампорова
Петко Димитров ЦветковАБВ и Движение 21
Милко Великов Пенчев
Ташко Николаев Ташев
Велко Георгиев Михайлов
Маргарита Димитрова Петкова
Мартин Иванов Тодоров
Силвия Христова Томова
Мариана Георгиева Димова
Славянка Василева Стамова
Златинка Атанасова Ганчева
Мариана Василева Петрова
Сезен Васвидим Хамди
Момчил Красимиров СарандевДОСТ
Билгин Реджебов Якубов
Денис Едип Номан
Урал Мехмед Кязим
Гюлай Неджиб Бекир
Сечил Сафинас Фаредин
Гюлхан Муса Вейсел
Борислава Тошкова Божилова
Ахмед Мустафа Ахмед
Мелих Мехмедов Хаджиев
Гьокхан Eрсел Ахмед
Ярослав Младенов РуменовПартия на зелените
Борислав Атанасов Даскалов
Валентин Симеонов Симов
Валентин Йорданов Йорданов
Тодор Илиев Тодоров
Тодор Костов КарагюлиевПартия Възраждане
Костадин Тодоров Костадинов
Траян Красимиров Димитров
Константина Венциславова ПетроваКоалиция на недоволните (БСД-Евролевица, Българска социалдемократическа партия, Християнсоциален съюз)
Любен Иванов Чаталов
Йордан Николов Пеянски
Продан Стойков Проданов
Станимир Герасимов Наков
Жана Деянова Стефанова
Пламен Иванов Владимиров
Донко Симов РангеловДвижение за радикална промяна Българската пролет
Светослав Иванов Мандиков
Станислава Борисова Аврамова
Радост Кирилова ЯнакиеваБългарско национално обединение
Татяна Иванова Попова
Емил Емилов Иванов
Елица Константинова Спирова
Борислав Иванов БратоевКОЙ - Българската левица и Зелена партия
Поля Лъчезарева Ванова-Бонева
Цонка Енева Тодорова
Димитър Йорданов Желязков
Йорданка Стефанова Бонзова
Марина Николова ЦаневаДвижение Напред България
Димитър Стилиянов Ставрев
Димитър Тодоров Аврамов
Димитър Георгиев Димитров
Диан Димов Димитров
Павел Василев Павлов
Константин Антонов ПарчевДвижение за равноправен обществен модел
Юлиян Петров Георгиев
Младен Маринов Младенов
Енгин Хасанов Демиров
Андрей Красимиров Ангелов
Хюсеин Арифов Алиев
Есфендияр Хюсмен Хасан
Митко Стоянов Михалев