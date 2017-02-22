Кои са кандидатите за депутати в Добрич (8 МИР)

Линковете от имената на политическите сили водят към пълния списък с имена от всяка листа:Пламен Иванов МанушевЖивко Иванов МартиновДаниела Добрева ДимитроваСветослав Иванов ДимитровДенис Исмаилов ТахировЙордан Стоянов СтояновИвелина Ганчева ИлиеваКрасимир Христов НиколовСимеон Георгиев СимеоновЖивко Николов ЖелязковВаня Димитрова КолеваКрасимир Христов ЯнковНиколай Филипов КолевДаниел Петков ЙордановМая Йорданова ДимитроваСветлин Петров КолевМихаил Герасимов МихайловЗдравко Христов ЗдравковКольо Георгиев КолевДариела Димитрова ВълканкинаБоян Саркизов СаркизовВладимир Начев НачевЖелка Русева Керанова-ВълчеваЙордан Илиев ЙордановВалентина Димова МарчеваАтанас Генчев АтанасовАтанас Илиев АтанасовВалентин Милев ВълчановГеорги Стойчев ЙордановКръстина Николова ТасковаДеяна Желязкова Славова-ВелеваБиляна Василева МариноваВиржиния Николова ЖивковаТатяна Кирилова АксиеваСоня Николова ЦоцеваХасан Ахмед АдемовИсмет Абил АбилЕрдинч Илияз ХаджиевСевинч Зия КасабоваНежля Неджати Амди-ГаневаСемра Ибрямова ХалилЕтем Ренгюналов ЕтемовЮнал Сали ХамидПламен Недев ПетровИлмас Ремзиев ДервишевАксел Невзат Наз-ИсмаиловаСевдалин Ангелов МитевНастимир Ананиев АнаниевАнгел Йорданов АнгеловСилвия Севдалинова КолеваНивелин Маринов РадичковАлександра Живкова КироваГеорги Друмев ГеоргиевПламен Георгиев ПарушевЯвор Иванов МилушевНадежда Спасова КироваДрагостина Красимирова КолеваДрагомир Кирилов ЦукевМирослав Георгиев ГеоргиевИвайло Петров ЕвдокимовМилена Вълчева Желева-КерановаТодор Георгиев МоралийскиДиян Василев КралевЕвгени Цонков ЧобановДимитър Антонов АнтоновИвайло Николаев МирчевХристиан Йорданов ЙордановЙордан Иванов ЙордановНели Стаменова НачеваМими Стайкова КуртеваВладимир Бориславов ЛафазанскиНадежда Костова ПампороваПетко Димитров ЦветковМилко Великов ПенчевТашко Николаев ТашевВелко Георгиев МихайловМаргарита Димитрова ПетковаМартин Иванов ТодоровСилвия Христова ТомоваМариана Георгиева ДимоваСлавянка Василева СтамоваЗлатинка Атанасова ГанчеваМариана Василева ПетроваСезен Васвидим ХамдиМомчил Красимиров СарандевБилгин Реджебов ЯкубовДенис Едип НоманУрал Мехмед КязимГюлай Неджиб БекирСечил Сафинас ФарединГюлхан Муса ВейселБорислава Тошкова БожиловаАхмед Мустафа АхмедМелих Мехмедов ХаджиевГьокхан Eрсел АхмедЯрослав Младенов РуменовБорислав Атанасов ДаскаловВалентин Симеонов СимовВалентин Йорданов ЙордановТодор Илиев ТодоровТодор Костов КарагюлиевКостадин Тодоров КостадиновТраян Красимиров ДимитровКонстантина Венциславова ПетроваЛюбен Иванов ЧаталовЙордан Николов ПеянскиПродан Стойков ПродановСтанимир Герасимов НаковЖана Деянова СтефановаПламен Иванов ВладимировДонко Симов РангеловСветослав Иванов МандиковСтанислава Борисова АврамоваРадост Кирилова ЯнакиеваТатяна Иванова ПоповаЕмил Емилов ИвановЕлица Константинова СпироваБорислав Иванов БратоевПоля Лъчезарева Ванова-БоневаЦонка Енева ТодороваДимитър Йорданов ЖелязковЙорданка Стефанова БонзоваМарина Николова ЦаневаДимитър Стилиянов СтавревДимитър Тодоров АврамовДимитър Георгиев ДимитровДиан Димов ДимитровПавел Василев ПавловКонстантин Антонов ПарчевЮлиян Петров ГеоргиевМладен Маринов МладеновЕнгин Хасанов ДемировАндрей Красимиров АнгеловХюсеин Арифов АлиевЕсфендияр Хюсмен ХасанМитко Стоянов Михалев