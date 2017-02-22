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Тема на деня: Избори 2017

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Избори 2017

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Тази статия е част от темата "Избори 2017".

Кои са кандидатите за депутати в Добрич (8 МИР)

От Дневник
Последна промяна в 18:21 на 22 фев 2017, 341 прочитания, 0 коментара
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От района влизат 6 депутати.

Линковете от имената на политическите сили водят към пълния списък с имена от всяка листа:

ГЕРБ
БСП
Обединени патриоти
Воля
ДПС
Реформаторски блок и "Глас народен"
Нова република
Да, България
АБВ и Движение 21
ДОСТ
Партия на Зелените
Партия "Възраждане"
Коалиция на недоволните (БСД-Евролевица, Българска социалдемократическа партия, Християнсоциален съюз)
Движение за радикална промяна Българската пролет
Българско национално обединение
КОЙ - Българската левица и Зелена партия
Движение "Напред България"
Движение за равноправен обществен модел

ГЕРБ

Пламен Иванов Манушев
Живко Иванов Мартинов
Даниела Добрева Димитрова
Светослав Иванов Димитров
Денис Исмаилов Тахиров
Йордан Стоянов Стоянов
Ивелина Ганчева Илиева
Красимир Христов Николов
Симеон Георгиев Симеонов
Живко Николов Желязков
Ваня Димитрова Колева

БСП

Красимир Христов Янков
Николай Филипов Колев
Даниел Петков Йорданов
Мая Йорданова Димитрова
Светлин Петров Колев
Михаил Герасимов Михайлов
Здравко Христов Здравков
Кольо Георгиев Колев
Дариела Димитрова Вълканкина
Боян Саркизов Саркизов
Владимир Начев Начев
Желка Русева Керанова-Вълчева

Обединени патриоти

Йордан Илиев Йорданов
Валентина Димова Марчева
Атанас Генчев Атанасов
Атанас Илиев Атанасов
Валентин Милев Вълчанов
Георги Стойчев Йорданов

Воля

Кръстина Николова Таскова
Деяна Желязкова Славова-Велева
Биляна Василева Маринова
Виржиния Николова Живкова
Татяна Кирилова Аксиева
Соня Николова Цоцева

ДПС

Хасан Ахмед Адемов
Исмет Абил Абил
Ердинч Илияз Хаджиев
Севинч Зия Касабова
Нежля Неджати Амди-Ганева
Семра Ибрямова Халил
Етем Ренгюналов Етемов
Юнал Сали Хамид
Пламен Недев Петров
Илмас Ремзиев Дервишев
Аксел Невзат Наз-Исмаилова
Севдалин Ангелов Митев

Реформаторски блок и Глас народен

Настимир Ананиев Ананиев
Ангел Йорданов Ангелов
Силвия Севдалинова Колева
Нивелин Маринов Радичков
Александра Живкова Кирова
Георги Друмев Георгиев
Пламен Георгиев Парушев
Явор Иванов Милушев
Надежда Спасова Кирова
Драгостина Красимирова Колева

Нова република

Драгомир Кирилов Цукев
Мирослав Георгиев Георгиев
Ивайло Петров Евдокимов
Милена Вълчева Желева-Керанова
Тодор Георгиев Моралийски
Диян Василев Кралев
Евгени Цонков Чобанов
Димитър Антонов Антонов

Да, България

Ивайло Николаев Мирчев
Христиан Йорданов Йорданов
Йордан Иванов Йорданов
Нели Стаменова Начева
Мими Стайкова Куртева
Владимир Бориславов Лафазански
Надежда Костова Пампорова
Петко Димитров Цветков

АБВ и Движение 21

Милко Великов Пенчев
Ташко Николаев Ташев
Велко Георгиев Михайлов
Маргарита Димитрова Петкова
Мартин Иванов Тодоров
Силвия Христова Томова
Мариана Георгиева Димова
Славянка Василева Стамова
Златинка Атанасова Ганчева
Мариана Василева Петрова
Сезен Васвидим Хамди
Момчил Красимиров Сарандев

ДОСТ

Билгин Реджебов Якубов
Денис Едип Номан
Урал Мехмед Кязим
Гюлай Неджиб Бекир
Сечил Сафинас Фаредин
Гюлхан Муса Вейсел
Борислава Тошкова Божилова
Ахмед Мустафа Ахмед
Мелих Мехмедов Хаджиев
Гьокхан Eрсел Ахмед
Ярослав Младенов Руменов

Партия на зелените

Борислав Атанасов Даскалов
Валентин Симеонов Симов
Валентин Йорданов Йорданов
Тодор Илиев Тодоров
Тодор Костов Карагюлиев

Партия Възраждане

Костадин Тодоров Костадинов
Траян Красимиров Димитров
Константина Венциславова Петрова

Коалиция на недоволните (БСД-Евролевица, Българска социалдемократическа партия, Християнсоциален съюз)

Любен Иванов Чаталов
Йордан Николов Пеянски
Продан Стойков Проданов
Станимир Герасимов Наков
Жана Деянова Стефанова
Пламен Иванов Владимиров
Донко Симов Рангелов

Движение за радикална промяна Българската пролет

Светослав Иванов Мандиков
Станислава Борисова Аврамова
Радост Кирилова Янакиева

Българско национално обединение

Татяна Иванова Попова
Емил Емилов Иванов
Елица Константинова Спирова
Борислав Иванов Братоев

КОЙ - Българската левица и Зелена партия

Поля Лъчезарева Ванова-Бонева
Цонка Енева Тодорова
Димитър Йорданов Желязков
Йорданка Стефанова Бонзова
Марина Николова Цанева

Движение Напред България

Димитър Стилиянов Ставрев
Димитър Тодоров Аврамов
Димитър Георгиев Димитров
Диан Димов Димитров
Павел Василев Павлов
Константин Антонов Парчев

Движение за равноправен обществен модел

Юлиян Петров Георгиев
Младен Маринов Младенов
Енгин Хасанов Демиров
Андрей Красимиров Ангелов
Хюсеин Арифов Алиев
Есфендияр Хюсмен Хасан
Митко Стоянов Михалев
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