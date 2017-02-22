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Избори 2017

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Тази статия е част от темата "Избори 2017".

Кои са кандидатите за депутати в Пловдив-област (17 МИР)

От Дневник
Последна промяна в 18:29 на 22 фев 2017, 540 прочитания, 0 коментара
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Многомандатен избирателен район 17 обхваща всички населени места от област Пловдив, без самия ѝ административен център. Районът ще излъчи общо 11 депутати в следващото Народно събрание.

Линковете от имената на политическите сили водят към пълния списък с имена от всяка листа:

ГЕРБ
БСП
Обединени патриоти
Воля
ДПС
Реформаторски блок и Глас народен
Нова република
Да, България
АБВ и Движение 21
ДОСТ
Партия на Зелените
Партия Възраждане
Коалиция на недоволните (БСД-Евролевица, Българска Социалдемократическа партия, Християн-Социален Съюз)
Движение за радикална промяна Българската пролет
Българско национално обединение
Национална Републиканска Партия
КОЙ-Българската левица и Зелена партия
Движение Напред България
БДЦ
Движение за равноправен обществен модел
Независими

ГЕРБ

Константин Попов
Христо Грудев
Данка Зидарова-Люртова
Младен Шишков
Евелина Русинова
Катя Попова
Гергана Трендафилова
Силвия Хубенова
Минко Кафтански
Валентина Хаджиева
Запрян Янков
Тодор Лозанов
Пламен Райчев
Илия Димов
Владимир Пильов
Мария Витанова – Вълканова
Илия Цветков
Илица Даскалова
Валентин Заимов
Нели Минчева
Стоянка Крислова
Милен Чолев

БСП

Георги Търновалийски
Манол Генов
Галин Дурев
Атанас Телчаров
Веска Ненчева
Виолета Христодулова
Николай Митков
Явор Гечев
Атанас Тумбалев
Димитър Георгиев
Милко Сарафов
Елена Попова
Йордан Попов
Пенка Запрянова
Стойчо Томов
Станислав Стоенчев
Йордан Попов
Димитър Ташев

Обединени патриоти

Борис Ячев
Магдалена Ташева
Георги Какалов
Андон Андонов
Иван Чонов
Светлозар Янков
Делчо Динков
Славка Диманова
Илия Дребчев
Георги Димитров
Димитър Димитров

Воля

Елена Аксиева
Дора Христова
Геновева Нецова
Нина Миткова
Антон Стоев
Владимир Александров
Павлина Попова
Димитър Димитров
Цветослав Цанков
Елизабет Зайончковска
Радиана Цонева

ДПС

Джевдет Чакъров
Джемил Караали
Ферди Кадир
Димчо Данков
Хюсеин Караджов
Исмет Юсеинов
Ружди Салим
Неази Таир
Тунджай Наимов
Тамер Бейсимов
Албена Миланова
Нуретин Тасим
Гюлен Гоганов
Бюлент Шакир
Рангел Божков
Ангел Костов

Реформаторски блок и Глас народен

Божидар Лукарски
Пламен Кръстев
Райна Дончева
Павел Гимишев
Георги Пилев
Янко Димитров
Георги Иванов
Христо Андреев
Паско Славов
Павел Павлов
Румен Налбантов

Нова Република

Дани Каназирева
Владимир Кисьов
Борислава Тонева
Димитър Чолаков
Минко Иванов
Марин Чушков
Гиньо Матев
Атанас Рикелов
Анатоли Кузов
Венета Паева
Евелин Парасков

Да, България

Велизар Шаламанов
Петър Пейчинов
Николай Кирков
Константин Костадинов
Андрей Ралев
Никола Йорданов

АБВ и Движение 21

Владимир Маринов
Иванка Авкова
Вяра Зафирова
Найден Павлов
Георги Руменов
Росица Пеева
Дарена Василева
Светлозар Лазаров
Стоян Четинов
Катерина Бурова
Добрин Кръстев
Гергана Рангелова
Сава Савов
Калина Петрова
Георги Алексиев
Иван Мартинков
Венелина Апостолова
Даниела Залъмова
Йордан Стефанов
Димитър Петров
Катя Гунова
Илияна Димитрова

ДОСТ

Шабанали Дурмуш
Бедрие Търмазова-Исмаил
Ердуан Мехмед
Танер Алимолла
Наил Рустем
Ерай Екимов
Халим Ахмедов
Нермин Местан
Алаатин Ахмедов
Йозел Мюмюнов
Юзджан Фейзов
Метин Исмаил
Сюлейман Сюлейман
Хавизе Фейзиева
Вели Ходжа
Шенол Ахмед

Партия на Зелените

Александър Стойков
Петър Глушков
Лора Сандова

Партия Възраждане

Христо Куфов
Боян Вълканов

Коалиция на недоволните (БСД-Евролевица, Българска Социалдемократическа партия, Християн-Социален Съюз)

Румен Петров
Красимира Таскова
Маргарита Тодорова
Зорка Карова
Валентин Чанков
Христо Стоянов
Васил Бутев
Светозар Нейков
Анелия Кирова

Движение за радикална промяна Българската пролет

Георги Даскалски
Николай Тренев

Българско национално обединение

Димитър Славин
Рада Дишкелева
Сара Ароу
Георги Тодоров

Национална Републиканска Партия

Стефан Стоянов
Станой Станчев
Стефан Русчуков
Вили Георгиева
Пламен Ямболов
Николай Коев
Албена Попова

КОЙ-Българската левица и Зелена партия

Александър Благоев
Тенчо Узунов
Мария Герина
Иво Лазаров
Катя Георгиева

Движение Напред България

Диана Тасева
Любен Томов

БДЦ

Тодор Михайлов

Движение за равноправен обществен модел

Ангел Рашков
Димитър Касъмов

Независими
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