Кои са кандидатите за депутати в Търговище (28 МИР)

От района влизат 4 депутатаЛинковете от имената на политическите сили водят към пълния списък с имена от всяка листа:ГЕРББСПОбединени патриотиВоляДПСРеформаторски блок и Глас народен Нова република Да, България АБВ и Движение 21 ДОСТ Партия на зеленитеПартия ВъзражданеКоалиция на недоволните
(БСД - Евролевица, Българска социалдемократическа партия, Християн-социален съюз)Движение за радикална промяна Българската пролетБългарско национално обединениеНационална републиканска партияКОЙ - Българската левица и Зелена партияДвижение Напред, БългарияБДЦДвижение за равноправен обществен моделГЕРБТеменужка ПетковаМитко СтайковВенка СтояноваСтефан ИвановСветлин БоневБорислав БорисовЕлка СтанчеваНикола ДжамбазовБСПСветла Бъчварова - Пиралкова
Светослав СтефановОбединени патриоти
Николай Черкезов
Илия Илиев
Дарина Георгиева
Бахни Бахнев
Денница Тошева
Добрин Добрев
Георги Дракалиев
Христо Радев
Сашо Йорданов
Антоанета СтояноваВоля
Каприел Папазян
Светлозар Чорбаджиев
Валентина Михова
Диляна ТонковаДПСМустафа КарадайъИмрен МехмедоваТанер АлиЕмине ЯкубоваТанер АхмедовГюнер АшимовМариян БодевТахир ТахировРеформаторски блок и Глас народенГеорги КовачевМариян ГеоргиевМихаил ПарталозовТеодора СтояноваВалери ДимитровНова републикаХристо ХристовЦветомир ПетровХристомир ХристовЕлена ДамяноваКрасимир КолевМинчо МинчевДа, България
Анатоли Казаков
Димитър Кулдамуков
Михаил Михов
Мариян ХристовАБВ и Движение 21Йорданка ГеоргиеваАлбена РашеваСветлозар ЗлатевСветослав ИвановНеделчо НеделчевВенцислав ИлиевЙордан КостовСтоян ПопвеличковДОСТОрхан ИсмаиловШенол МехмедовСевинч ХасановаХалил ХалиловМарям МутишАлкан ХабилПартия на зелените
Христо Дунчев
Петър Китев
Симон Симеонов
Иван БонинскиПартия Възраждане
Рали Ралев
Георги ГеоргиевКоалиция на недоволните (БСД - Евролевица, Българска социалдемократическа партия, Християн-социален съюз)
Йордан Пеянски
Георги Фурнаджиев
Елена Димитрова
Даниел МитевДвижение за радикална промяна Българската пролет
Йордан Крачунов
Ангел Ангелов
Йонко Йонков
Величко БоневБългарско национално обединение
Красимира Атанасова
Асен Огнянов АсеновНационална републиканска партия
Александър Захариев
Тенчо Димов
Юлиян НиколовКОЙ - Българската левица и Зелена партия
Александър Каракачанов
Лидия Караиванова-Димитрова
Тодор Цонев
Георги ИвановДвижение Напред, БългарияЕмил ДимитровБДЦДрагомир ДимитровДвижение за равноправен обществен модел
Радослава Николова
Теодор Ангелов