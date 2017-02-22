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Тема на деня: Избори 2017

Кои са кандидатите за депутати в Разград (18 МИР)

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Избори 2017

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22 фев 2017, 19:02
Тази статия е част от темата "Избори 2017".

Кои са кандидатите за депутати в Търговище (28 МИР)

От Дневник
Последна промяна в 19:06 на 22 фев 2017, 260 прочитания, 0 коментара
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От района влизат 4 депутата
Линковете от имената на политическите сили водят към пълния списък с имена от всяка листа:

ГЕРБ
БСП
Обединени патриоти
Воля
ДПС
Реформаторски блок и Глас народен
Нова република
Да, България
АБВ и Движение 21
ДОСТ
Партия на зелените
Партия Възраждане
Коалиция на недоволните (БСД - Евролевица, Българска социалдемократическа партия, Християн-социален съюз)
Движение за радикална промяна Българската пролет
Българско национално обединение
Национална републиканска партия
КОЙ - Българската левица и Зелена партия
Движение Напред, България
БДЦ
Движение за равноправен обществен модел

ГЕРБ

Теменужка Петкова
Митко Стайков
Венка Стоянова
Стефан Иванов
Светлин Бонев
Борислав Борисов
Елка Станчева
Никола Джамбазов

БСП

Светла Бъчварова - Пиралкова
Светослав Стефанов
Николай Черкезов
Илия Илиев
Дарина Георгиева
Бахни Бахнев
Денница Тошева
Добрин Добрев
Обединени патриоти

Георги Дракалиев
Христо Радев
Сашо Йорданов
Антоанета Стоянова

Воля

Каприел Папазян
Светлозар Чорбаджиев
Валентина Михова
Диляна Тонкова

ДПС

Мустафа Карадайъ
Имрен Мехмедова
Танер Али
Емине Якубова
Танер Ахмедов
Гюнер Ашимов
Мариян Бодев
Тахир Тахиров

Реформаторски блок и Глас народен

Георги Ковачев
Мариян Георгиев
Михаил Парталозов
Теодора Стоянова
Валери Димитров

Нова република

Христо Христов
Цветомир Петров
Христомир Христов
Елена Дамянова
Красимир Колев
Минчо Минчев

Да, България

Анатоли Казаков
Димитър Кулдамуков
Михаил Михов
Мариян Христов

АБВ и Движение 21

Йорданка Георгиева
Албена Рашева
Светлозар Златев
Светослав Иванов
Неделчо Неделчев
Венцислав Илиев
Йордан Костов
Стоян Попвеличков

ДОСТ

Орхан Исмаилов
Шенол Мехмедов
Севинч Хасанова
Халил Халилов
Марям Мутиш
Алкан Хабил

Партия на зелените

Христо Дунчев
Петър Китев
Симон Симеонов
Иван Бонински

Партия Възраждане

Рали Ралев
Георги Георгиев

Коалиция на недоволните (БСД - Евролевица, Българска социалдемократическа партия, Християн-социален съюз)

Йордан Пеянски
Георги Фурнаджиев
Елена Димитрова
Даниел Митев

Движение за радикална промяна Българската пролет

Йордан Крачунов
Ангел Ангелов
Йонко Йонков
Величко Бонев

Българско национално обединение

Красимира Атанасова
Асен Огнянов Асенов

Национална републиканска партия

Александър Захариев
Тенчо Димов
Юлиян Николов

КОЙ - Българската левица и Зелена партия

Александър Каракачанов
Лидия Караиванова-Димитрова
Тодор Цонев
Георги Иванов

Движение Напред, България

Емил Димитров

БДЦ

Драгомир Димитров

Движение за равноправен обществен модел

Радослава Николова
Теодор Ангелов
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