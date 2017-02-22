Кои са кандидатите за депутати в Сливен (21 МИР)

Многомандатен избирателен район 21 обхваща всички населени места от област Сливен. Районът ще излъчи общо 6 депутати в следващото Народно събрание.Линковете от имената на политическите сили водят към пълния списък с имена от всяка листа:ГЕРББСПОбединени патриотиВоляДПСРеформаторски блок и Глас народен Нова република Да, България АБВ и Движение 21 ДОСТ Партия на ЗеленитеПартия ВъзражданеКоалиция на недоволните
(БСД-Евролевица, Българска Социалдемократическа партия, Християн-Социален Съюз)Движение за радикална промяна Българската пролетБългарско национално обединениеНационална Републиканска ПартияКОЙ-Българската левица и Зелена партияДвижение Напред БългарияБДЦДвижение за равноправен обществен моделНезависимиГЕРБ
Десислава Танева
Васислав Петров
Веселина Тонева
Мария Белова
Галя Захариева
Тодор Бакалов
Милен Петков
Радост Стефанова-Енчева
Стефан Кондузов
Ивайло Енев
Андрей Андреев
Тодор ГеоргиевБСП
Таско Ерменков
Деян Дечев
Пепа Беева
Петър Костов
Мариета Петкова
Ваня Колева
Вероника Делибалтова
Митко Митев
Кольо Милев
Наташа Пощова
Събина Петканска- Вълева
Бисер БойчевОбединени патриоти
Петър Петров
Георги Георгиев
Стоян Пенев
Доброслав Иванов
Анчо МинковВоля
Гергана Стефанова
Боряна Георгиева
Иво Тодоров
Дамян Пенчев
Росен Божков
Недко ЖечевДПС
Янко Янков
Мустафа Мустафов
Валентин Георгиев
Исмет Идриз
Хатче Османова
Бадър Хасанов
Кемал Кьойбаши
Илмие Юмерова
Таня ПетроваРеформаторски блок и Глас народен
Борислав Миланов
Нина Борова
Мариела Байкова
Николай Киряков
Веселин Маринов
Петър Табаков
Иван Георгиев
Веселин Харалампиев
Златка Великова
Маргарита Димитрова
Тодорка Илиева
Драган ДрагановНова Република
Димитър Сяров
Георги Мавродиев
Стефан Радев
Мая Миланова
Пепа Генчева
Николай Николов
Александър Панайотов
Руслан БаждековДа, България
Ренета Томова
Николай Сиджимов
Руслан Кънев
Биляна Русева
Михаил Боев
Енчо Динев
Цветина Тодорова
Дарина ПетроваАБВ и Движение 21
Иван Иванов
Георги Атанасов
Иван Иванов
Маруся Димова
Николай Бакърджиев
Димитър Иванов
Стефан Джумалиев
Здравко Ножаров
Ирена Мирчева
Васил Рещов
Ана Чолакова
Петър ПетровДОСТ
Емине Онбашъ
Ашкън Веиз
Михаил Петров
Пламена Петрова
Владимир Андонов
Златица Кунева
Садуллах Таш
Айхан Бекиров
Велико Костадинов
Милена Иванова
Исмаил Хасанов
Али МоллаПартия на Зелените
Мариела Господинова
Георги Дженков
Ивайло Йорданов
Атанас КадиевПартия Възраждане
Константина Петрова
Стойчо Александров
Стоян СтарипавловКоалиция на недоволните (БСД-Евролевица, Българска Социалдемократическа партия, Християн-Социален Съюз)
Никола Вучев
Николай Радев
Цветан Стоянов
Ивайло Нинов
Тодор СлавчевДвижение за радикална промяна Българската пролет
Жени Иванова
Дончо Колев
Силвия Бозукова
Марин МариновБългарско национално обединение
Веселина Котавова
Николай Говедаров
Красимира Атанасова
Александър ДимитровНационална Републиканска Партия
Валери Димитров
Стоян ВълевКОЙ-Българската левица и Зелена партия
Ваня Тодорова
Станислав Петров
Милен Жечев
Константин Петров
Митко Димитров
Лидия Караиванова-Димитрова
Росица Митева
Стойчо СтойчевДвижение Напред България
Димитър АврамовБДЦ
Живко КалъчевДвижение за равноправен обществен модел
Анелия Данова
Митко МинковНезависими
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