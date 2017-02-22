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Тема на деня: Избори 2017

Кои са кандидатите за депутати в Сливен (21 МИР)

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Избори 2017

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Тази статия е част от темата "Избори 2017".

Кои са кандидатите за депутати в Сливен (21 МИР)

От Дневник
Последна промяна в 19:37 на 22 фев 2017, 972 прочитания, 2 коментара
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Многомандатен избирателен район 21 обхваща всички населени места от област Сливен. Районът ще излъчи общо 6 депутати в следващото Народно събрание.

Линковете от имената на политическите сили водят към пълния списък с имена от всяка листа:

ГЕРБ
БСП
Обединени патриоти
Воля
ДПС
Реформаторски блок и Глас народен
Нова република
Да, България
АБВ и Движение 21
ДОСТ
Партия на Зелените
Партия Възраждане
Коалиция на недоволните (БСД-Евролевица, Българска Социалдемократическа партия, Християн-Социален Съюз)
Движение за радикална промяна Българската пролет
Българско национално обединение
Национална Републиканска Партия
КОЙ-Българската левица и Зелена партия
Движение Напред България
БДЦ
Движение за равноправен обществен модел
Независими

ГЕРБ

Десислава Танева
Васислав Петров
Веселина Тонева
Мария Белова
Галя Захариева
Тодор Бакалов
Милен Петков
Радост Стефанова-Енчева
Стефан Кондузов
Ивайло Енев
Андрей Андреев
Тодор Георгиев

БСП

Таско Ерменков
Деян Дечев
Пепа Беева
Петър Костов
Мариета Петкова
Ваня Колева
Вероника Делибалтова
Митко Митев
Кольо Милев
Наташа Пощова
Събина Петканска- Вълева
Бисер Бойчев

Обединени патриоти

Петър Петров
Георги Георгиев
Стоян Пенев
Доброслав Иванов
Анчо Минков

Воля

Гергана Стефанова
Боряна Георгиева
Иво Тодоров
Дамян Пенчев
Росен Божков
Недко Жечев

ДПС

Янко Янков
Мустафа Мустафов
Валентин Георгиев
Исмет Идриз
Хатче Османова
Бадър Хасанов
Кемал Кьойбаши
Илмие Юмерова
Таня Петрова

Реформаторски блок и Глас народен

Борислав Миланов
Нина Борова
Мариела Байкова
Николай Киряков
Веселин Маринов
Петър Табаков
Иван Георгиев
Веселин Харалампиев
Златка Великова
Маргарита Димитрова
Тодорка Илиева
Драган Драганов

Нова Република

Димитър Сяров
Георги Мавродиев
Стефан Радев
Мая Миланова
Пепа Генчева
Николай Николов
Александър Панайотов
Руслан Баждеков

Да, България

Ренета Томова
Николай Сиджимов
Руслан Кънев
Биляна Русева
Михаил Боев
Енчо Динев
Цветина Тодорова
Дарина Петрова

АБВ и Движение 21

Иван Иванов
Георги Атанасов
Иван Иванов
Маруся Димова
Николай Бакърджиев
Димитър Иванов
Стефан Джумалиев
Здравко Ножаров
Ирена Мирчева
Васил Рещов
Ана Чолакова
Петър Петров

ДОСТ

Емине Онбашъ
Ашкън Веиз
Михаил Петров
Пламена Петрова
Владимир Андонов
Златица Кунева
Садуллах Таш
Айхан Бекиров
Велико Костадинов
Милена Иванова
Исмаил Хасанов
Али Молла

Партия на Зелените

Мариела Господинова
Георги Дженков
Ивайло Йорданов
Атанас Кадиев

Партия Възраждане

Константина Петрова
Стойчо Александров
Стоян Старипавлов

Коалиция на недоволните (БСД-Евролевица, Българска Социалдемократическа партия, Християн-Социален Съюз)

Никола Вучев
Николай Радев
Цветан Стоянов
Ивайло Нинов
Тодор Славчев

Движение за радикална промяна Българската пролет

Жени Иванова
Дончо Колев
Силвия Бозукова
Марин Маринов

Българско национално обединение

Веселина Котавова
Николай Говедаров
Красимира Атанасова
Александър Димитров

Национална Републиканска Партия

Валери Димитров
Стоян Вълев

КОЙ-Българската левица и Зелена партия

Ваня Тодорова
Станислав Петров
Милен Жечев
Константин Петров
Митко Димитров
Лидия Караиванова-Димитрова
Росица Митева
Стойчо Стойчев

Движение Напред България

Димитър Аврамов

БДЦ

Живко Калъчев

Движение за равноправен обществен модел

Анелия Данова
Митко Минков

Независими
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