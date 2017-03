Ето къде може да следите първите резултати от изборите

© Георги Кожухаров

Коя политическа сила ще спечели изборите, колко партии и коалиции ще са представени в новия парламент, какви варианти ще даде това за сформиране на следващо правителство са най-интересните въпроси днес. Поне първите два въпроса ще имат отговори след часове (изборният ден приключва официално в 20 часа). Каква подкрепа събират политическите сили

ще може да проследите през целия ден

в профилите на "Дневник" във "Фейсбук" и "Туитър" и публичния чат във Viber.

И на тези избори забраната медиите да огласяват данни преди официалното приключване на изборния ден не беше отменена в Изборния кодекс. В "Дневник" винаги сме имали проблем - как едновременно да успеем да спазим закона и да информираме читателите си, и тъй като забраната не обхваща лични блогове и социални мрежи, ще получавате данни там.

Вижте първи резултати за предсрочните избори в профилите ни във "Фейсбук" , "Туитър" и Vber.

Как да бъдете информирани първи

Харесайте страницата ни във "Фейсбук" през бутона Like (Харесай). Ако вече сте го направили или след като го направите, отворете менюто на Liked (Харесан) надолу и изберете опцията See first (Виждайте първо във вашия фийд).

Може да изберете да получавате и Notifications от "Дневник" от същото меню и така ще виждате бързо и лесно данните за изборите. Настройките могат да бъдат променяни по всяко време.

Последвайте "Дневник" и в "Туитър" или в публичния чат във Viber, за да сте информирани първи и лесно.

Вярваме в правото ви да знаете.

И гласувайте!

Защо могат да се съобщават данни в социалните мрежи

Припомняме отново защо могат да се съобщават данни в социалните мрежи. Изборният кодекс в член 205, ал. 5 указва, че "резултати от допитвания до общественото мнение по повод на изборите не може да се огласяват под каквато и да било форма 24 часа преди изборния ден до обявяване края на изборния ден на територията на страната."

През годините в опит да информират читателите си медиите измисляха различни класации (музикални, с книги, храни, населени места, цветове) и други формати (комикси), за да съобщават резултатите. Затова преди изборите през октомври 2014 изпълнителни директори и главни редактори на най-големите медии поискаха становище от ЦИК дали и как могат да съобщават резултатите и какви ще бъдат гаранциите, че медиите са равнопоставени при преценката на комисията. Мотивите на издателите бяха:

"тази разпоредба лишава избирателите от информация и ги поставя в неравностойно положение спрямо участниците във вота, които от своя страна имат достъп до социологически проучвания през целия изборен ден. Според нас подобна забрана е ненужна и в ущърб на избирателите. Тя подценява разумa им и допуска, че политическият им избор може да бъде манипулиран от информация за социологически анкети."

Както и че "забраната в най-голяма степен ограничава медиите с ясна собственост и т.нар. традиционни медии, но е неясно как се отнася към анонимни сайтове, блогове, постове в социалните мрежи" (вижте писмото от 30 септември в карето).

В писмото бяха зададени и няколко конкретни въпроса, които да улеснят преценката на медиите, които не искат да нарушават закона.

ЦИК излезе със становище в отговор на въпросите на издателите, в което бяха припомнени забраните и какво според кодекса е "доставчик на медийна услуга" и на "медийна услуга" (вижте цялото становище в карето). В него ясно беше написано, че

"Не са медийни услуги социалните мрежи - фейсбук, туитър и други подобни, и личните блогове"

От становището на комисията стана ясно, че тя приема за нарушения всяка форма, под която се представят резултати от медиите, но и че реагира за публикувани предварителни данни само по сигнали.

На това становище от началото на октомври 2014 (няколко дни преди изборите на 5 октомври) издателите отговориха до ЦИК, че "вашето писмо, което цитира закона, на практика ни дава указание в деня на изборите за Народно събрание, 5-ти октомври, нашите медии да използват своите страници във "Фейсбук", лични блогове, "Туитър", за да информират читателите, зрителите и слушателите с предварителните социологически изследвания, без да бъдат глобявани. Според становището на ЦИК социалните мрежи не предлагат «медийна услуга» и нито законът, нито вие ги контролирате. Всяка телевизия, радио, вестник, сайт ще реши как да постъпи в изборния ден, за да спази закона, но и да изпълни своята отговорност."

Представителите на медиите написаха в отговора си също, че от становището на ЦИК не става ясно как ще бъде гарантирано равното третиране при прилагането на забраната в изборния ден.

На парламентарните избори през 2014 медиите се придържаха към това становище - кой както прецени. Същото беше и на местните избори и референдума за електронно гласуване през 2015 година, както и на изборите за президент през 2016 г.

Припомняме в детайл тази кореспонденция и становището на ЦИК, защото за "Дневник" винаги е било проблем как едновременно да спазим закона и да информираме читателите, защото смятаме, че това е важно право в деня на избор.

