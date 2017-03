© Цветелина Николаева, Капитал Радан Кънев

"Не се получи. Политическите последици - утре. Анализите - през идните седмици", написа лидерът на "Нова република" Радан Кънев във "Фейсбук". Според данните на "Алфа Рисърч" от паралелното преброяване на всички гласове "Нова република" получава 2.5% - по-малко от "Да, България" и Реформаторския блок.

В съобщението си сега Кънев благодари на щаба си, както и на "всички, които не се предадоха и не се продадоха, не се изплашиха и не се спряха пред ударите".

"Все пак има трима, които държа да спомена. Трайчо, Марто - беше чест да обиколим страната заедно. И Марио (да, повечето не знаете #кой е...) - без теб отдавна да ни няма. Пич, ти заслужаваш да си ни шеф скоро. Не знам дали ние го заслужаваме", пише Кънев. От щаба на "Нова република" заявиха пред "Дневник", че Марио е "финансистът" на формацията, но не пожелаха да съобщят фамилията му.

Кънев споделя концертно изпълнение на "Me and Paul" на Уили Нелсън и цитат от текста на песента на английски език: We received our education, in the cities of the nation.