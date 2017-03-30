Списък на всички 240 депутати по райони и партии

© Надежда Чипева, Капитал

Пълен списък на избраните в 44-то Народно събрание депутати, направен по окончателните данни на Централната избирателна комисия, отчитащ и преференциалните гласове. Където има водач на две листи и не е ясно коя област ще избере той, името на потенциалният заместващ го кандидат-депутат е поставено в скоби. ЦИК ще огласи официалният списък на депутатите през другата седмица.

1 МИР Благоевград (11 мандата)

2 МИР Бургас (14 мандата)

3 МИР Варна (14 мандата)

4 МИР Велико Търново (8 мандата)

5 МИР Видин (4 мандата)

6 МИР Враца (6 мандата)

7 МИР Габрово (4 мандата)

8 МИР Добрич (6 мандата)

9 МИР Кърджали (5 мандата)

10 МИР Кюстендил (4 мандата)

11 МИР Ловеч (5 мандата)

12 МИР Монтана (5 мандата)

13 МИР Пазарджик (9 мандата)

14 МИР Перник (4 мандата)

15 МИР Плевен (9 мандата)

16 МИР Пловдив-град (11 мандата)

17 МИР Пловдив област (11 мандата)

18 МИР Разград (4 мандата)

19 МИР Русе (8 мандата)

20 МИР Силистра (4 мандата)

21 МИР Сливен (6 мандата)

22 МИР Смолян (4 мандата)

23 МИР София (16 мандата)

24 МИР София (12 мандата)

25 МИР София (14 мандата)

26 МИР София област (8 мандата)

27 МИР Стара Загора (11 мандата)

28 МИР Търговище (4 мандата)

29 МИР Хасково 8 мандата

30 МИР Шумен (6 мандата)

31 МИР Ямбол (4 мандата)

Благоевград

ГЕРБ

Цветан Генчев Цветанов

Александър Димитров Манолев

Стефан Апостолов Апостолов

Георги Запрев Динев

Даниела Савеклиева

(Александър Иванов Мацурев)

"БСП за България"

Тома Томов

Николай Бошкилов

Богдан Боцев

ДПС

Делян Пеевски

Елхан Кълков

(Али Алиев Авдиков)

"Обединени патриоти"

Атанас Славчев Стоянов

Бургас

ГЕРБ

Ивелина Веселинова Василева

Ася Атанасова Пеева

Диана Димова Саватева

Димитър Бойчев Петров

Диана Иванова Йорданова

Жечо Дончев Станков

"БСП за България"

Петър Георгиев Кънев

Димитър Стоянов Стоянов

Николай Асенов Тишев

Тодор Байчев Байчев

ДПС

Камен Костов Костадинов

Ангел Илиев Исаев

"Обединени патриоти"

Валери Симеонов Симеонов

Христиан Радев Митев

(Йордан Апостолов Апостолов)

Варна

ГЕРБ

Лиляна Павлова Николова

Таня Тодорова Петрова

Павел Алексеев Христов

Красен Кирилов Кралев

Стоян Христов Пасев

Нели Рускова Петрова

"БСП за България"

Стефан Ламбов Данаилов

Иван Димов Иванов

Анелия Димитрова Клисарова

Георги Димитров Андреев

(Александър Димитров Паунов)

"Обединени патриоти"

Валентин Кирилов Касабов

Николай Веселинов Александров

ДПС

Ерджан Себайтин Ебатин

"Воля"

Веселин Найденов Марешки

Симеон Георгиев Найденов

Велико Търново

ГЕРБ

Цветан Генчев Цветанов

Клавдия Георгиева Григорова-Ганчева

Станислава Красимирова Стоянова

(Георги Петров Недев)

"БСП за България" 3

Весела Николаева Лечева

Явор Руменов Божанков

Валентин Георгиев Ламбев

ДПС

Камен Костов Костадинов

"Обединени патриоти"

Милен Василев Михов

Видин

ГЕРБ

Владимир Цветанов Тошев

"БСП за България"

Филип Стефанов Попов

Цветан Борисов Топчиев

"Обединени патриоти"

Росен Живков Иванов

Враца

ГЕРБ

Петя Цветанова Аврамова

Красен Георгиев Кръстев

БСП

Иван Киров Генов

Николай Георгиев Иванов

"Обединени патриоти"

Красимир Илиев Богданов

"Воля"

Слави Дичев Нецов

Габрово

ГЕРБ

Томислав Пейков Дончев

Николай Цветанов Сираков

(Иглика Иванова Иванова-Събева)

БСП

Кирил Николаев Добрев

"Обединени патриоти" 1

Борис Вангелов Борисов

Добрич

ГЕРБ

Пламен Иванов Манушев

Живко Иванов Мартинов

"БСП за България"

Красимир Христов Янков

Даниел Петков Йорданов

"Обединени патриоти"

Йордан Илиев Йорданов

ДПС

Хасан Ахмед Адемов

Кърджали

ГЕРБ

Цвета Вълчева Караянчева

БСП

Александър Тихомиров Симов

ДПС

Мустафа Сали Карадайъ

Хасан Азис Исмаил

Адлен Шукри Шевкед

(Ерол Осман Мехмед)

Кюстендил

ГЕРБ

Кирил Боянов Калфин

Ивайло Любенов Константинов

БСП

Валери Мирчев Жаблянов

Иван Тодоров Ибришимов

Ловеч

ГЕРБ

Николай Нанков Нанков

Иван Николов Миховски

БСП

Милко Недялков Недялков

Валентина Александрова Найденова

ДПС

Джейхан Хасанов Ибрямов

Монтана

ГЕРБ

Дилян Станимиров Димитров

Ирена Методиева Димова

"БСП за България"

Атанас Петров Костадинов

Илиян Ангелов Тимчев

ДПС

Димитър Иванов Аврамов

Пазарджик

ГЕРБ

Екатерина Спасова Гечева-Захариева

Димитър Иванов Гечев

Даниела Димитрова Малешкова

Десислава Ангелова Тодорова

БСП

Славчо Георгиев Велков

Йордан Стоянов Младенов

Надя Спасова Клисурска-Жекова

"Обединени патриоти"

Станислав Тодоров Станилов

ДПС

Делян Славчев Пеевски

(Фатма Себайдин Исаева)

Перник

ГЕРБ

Красимир Любомиров Велчев

Александър Петров Александров

БСП

Станислав Иванов Владимиров

Любомир Бойков Бонев



Плевен

ГЕРБ

Ивайло Ангелов Московски

Владислав Тошков Николов

Пламен Тачев Петров

БСП

Васил Миланов Антонов

Стефан Иванов Бурджев

Чавдар Йорданов Велинов

"Обединени патриоти"

Красимир Дончев Каракачанов

ДПС

Велислава Иванова Кръстева

"Воля"

Полина Цветославова Цанкова-Христова

Пловдив град

ГЕРБ

Бойко Методиев Борисов

Спас Георгиев Гърневски

Менда Кирилова Стоянова

Вежди Летиф Рашидов

Атанас Иванов Ташков

(Димитър Николов Лазаров)

БСП

Иво Ангелов Христов

Георги Йорданов Йорданов

Теодора Атанасова Халачева

"Обединени патриоти"

Славчо Стоев Атанасов

"Воля"

Нина Пейчева Миткова

Пловдив- област

ГЕРБ

Константин Веселинов Попов

Запрян Василев Янков

Младен Николов Шишков

Христо Грудев Грудев

"БСП за България"

Георги Ченков Търновалийски

Манол Трифонов Генов

Димитър Величков Георгиев

Веска Маринова Ненчева

"Обединени патриоти" 1

Борис Янков Ячев

ДПС

Джевдет Ибрям Чакъров

"Воля"

Елена Стефанова Аксиева

Разград

ГЕРБ

Десислава Вълчева Атанасова

"БСП за България"

Денчо Стоянов Бояджиев

ДПС

Ахмед Реджебов Ахмедов

Ихсан Халил Хаккъ

Русе

ГЕРБ

Пламен Дулчев Нунев

Светлана Ангелова Найденова

Андриан Иванов Райков

"БСП за България"

Крум Костадинов Зарков

Георги Георгиев Стоилов

Пенчо Пламенов Милков

"Обединени патриоти"

Искрен Василев Веселинов

ДПС

Бюрхан Илиязов Абазов

Силистра

ГЕРБ

Владислав Иванов Горанов

(Алтимир Емилов Адамов)

"БСП за България"

Стоян Михайлов Мирчев

"Обединени патриоти"

Александър Николаев Сабанов

ДПС

Рамадан Байрам Аталай

21 МИР Сливен

ГЕРБ

Десислава Жекова Танева

Галя Енева Захариева

"БСП за България"

Таско Михайлов Ерменков

Кольо Йорданов Милев

"Обединени патриоти"

Петър Христов Петров

"Воля"

Гергана Желязкова Стефанова

Смолян

ГЕРБ

Даниела Анастасова Дариткова-Проданова

Недялко Живков Славов

"БСП за България"

Дора Илиева Янкова

ДПС

Хайри Реджебов Садъков

23 МИР София

ГЕРБ

Томислав Пейков Дончев

Димитър Борисов Главчев

Александър Руменов Ненков

Милена Цветанова Дамянова

Данаил Димитров Кирилов

Теодора Радкова Георгиева

Валентин Алексиев Николов

Александър Койчев Иванов

(Мария Йорданова Илиева)

"БСП за България"

Жельо Иванов Бойчев

Христо Танчев Проданов

Георги Георгиев Михайлов

Румен Василев Гечев

Ирена Тодорова Анастасова

Румен Николов Георгиев

"Обединени патриоти"

Валери Симеонов Симеонов

(Миглена Дойкова Александрова)

"Воля"

Албена Владимирова Найденова

(Калинка Райкова Славова)

24 МИР София

ГЕРБ

Владислав Иванов Горанов

Борислав Иванов Борисов

Георги Евдокиев Марков

Джема Маринова Грозданова

Тома Любомиров Биков

Валентин Иванов Радев

(Евгения Бисерова Алексиева)

"БСП за България"

Стефан Ламбов Данаилов

Георги Страхилов Свиленски

Димитър Иванов Данчев

Нона Кръстева Йотова

(Росен Малинов Малинов)

"Обединени патриоти"

Юлиан Кръстев Ангелов

"Воля"

Пламен Трифонов Христов

25 МИР София

ГЕРБ

Бойко Методиев Борисов

Христо Георгиев Гаджев

Станислав Стоянов Иванов

Лъчезар Богомилов Иванов

Антон Динев Тодоров

Снежана Георгиева Дукова

(Румяна Генчева Бъчварова)

"БСП за България"

Корнелия Петрова Нинова

Николай Иванов Цонков

Михаил Ивайлов Христов

Антон Константинов Кутев

Петър Бойков Витанов

"Обединени патриоти"

Десислав Славов Чуколов

Георги Колев Колев

"Воля"

Веселин Найденов Марешки

(Иво Маринов Тодоров)

26 МИР София-област

ГЕРБ

Николина Панайотова Ангелкова

Валентин Мирчов Милушев

Васил Цветков Цветков

"БСП за България"

Иван Ивайлов Ченчев

Радослав Любчов Стойчев

Лало Георгиев Кирилов

"Обединени патриоти"

Явор Божилов Нотев

"Воля"

Албена Владимирова Найденова

(Борис Михайлов Славейков)

Стара Загора

ГЕРБ

Емил Маринов Христов

Борис Петков Кърчев

Маноил Минчев Манев

Радостин Радославов Танев

"БСП за България"

Драгомир Велков Стойнев

Донка Димова Симеонова

Георги Янчев Гьоков

Спас Янев Панчев

"Обединени патриоти"

Маргарита Николаева Николова

ДПС

Халил Реджепов Летифов

"Воля"

Кръстина Николова Таскова

Търговище

ГЕРБ

Теменужка Петрова Петкова

(Венка Константинова Стоянова)

"БСП за България"

Светла Маринова Бъчварова-Пиралкова

ДПС

Мустафа Сали Карадайъ

Имрен Исметова Мехмедова

(Танер Мехмед Али)

Хасково

ГЕРБ

Делян Александров Добрев

Станислав Насков Дечев

Евгения Даниелова Ангелова

( Гергана Стефанова Кръстева)

"БСП за България"

Елена Николова Йончева

Никола Илиев Динков

Виолета Русева Желева

"Обединени патриоти"

Павел Димитров Шопов

ДПС

Йордан Кирилов Цонев

Шумен

ГЕРБ

Румен Петров Генов

Димитър Крумов Александров

"БСП за България"

Иван Валентинов Иванов

"Обединени патриоти"

Емил Димитров Симеонов

ДПС

Нигяр Сахлим Джафер

Хамид Бари Хамид

Ямбол

ГЕРБ

Юлиян Михайлов Папашимов

"БСП за България"

Кристиян Иванов Вигенин

Николай Димитров Пенев

"Обединени патриоти"

Волен Николов Сидеров