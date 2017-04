Кого ще видим в "Геният" – първата игрална продукция по National Geographic

© Genius © National Geographic 1 / 3

Въпреки че научните му постижения продължават да будят възхита у мнозина, малко са онези, които знаят цялата история за това как Алберт става Айнщайн и които знаят подробности турбулентния личен живот на прочутия физик и един от най-брилянтните умове на 20-ти век. Всяка неделя от 21:55 ч. National Geographic излъчва новата поредица от 10 епизода – световното телевизионно събитие "Геният". Това е първата изцяло игрална продукция по образователния канал, която изследва необикновените професионални постижения на известния учен, както и турбулентните му, страстни и сложни лични взаимоотношения, за да разкрие какъв е бил човекът зад брилянтния ум. Поредицата "Геният" е базирана на книгата на Уолтър Айзъксън "Айнщайн", а изпълнителни продуценти са носителите на "Оскар" Брайън Грейзър и Рон Хауърд.

Ето и кои са актьорите, които влизат в образите на основните действащи лица в продукцията, заснета в Прага, където самият Айнщайн е живял и преподавал. В ролята на възрастния Айнщайн се превъплъщава носителят на "Оскар" Джефри Ръш. След повече от две десетилетия като театрален и филмов актьор, роденият в Австралия Джефри Ръш прави мейнстрийм роля със забележителното си изпълнение на виртуозния изпълнител на пиано Дейвид Хелфгот в "Блясък", за което той печели "Оскар", "Златен глобус", награда "Бафта" и наградата на Австралийския филмов институт. От тогава той се е превърнал в един от най-забележителните таланти на Холивуд с роли във "Влюбеният "експир", "Историята на Маркиз дьо Сад", "Речта на краля" и "Карибски пирати". Отличен е с "Еми" за изпълнението си в главната роля в телевизионния филм "Животът и смъртта на Питър Селърс", както и с награда "Тони" за главната роля в пиесата на Бродуей "Exit the King."

Ролята на младият Айнщайн в "Геният" е поверена на Джони Флин. Британският актьор и музикант е бил номиниран за Дебют на годината в наградите "What’s On Stage" през 2012 г. за изпълнението си в "Еретикът", като това не е единствената му номинация за постижения в театралното изкуство. Той играе заедно с Ан Хатауей във филма "Song One," като сайтът The Hollywood Reporter определя изпълнението му като "завладяващо" след премиерата му на фестивала Сънданс през 2014 г. Той участва и в "Облаците на Силс Мария" и "Love Is Thicker Than Water." Флин е участвал в няколко британски телевизионни сериала, включително "Lovesick" и "Brotherhood." Той е вокалист на британската фолк група "Johnny Flynn and the Sussex Wit", която има издадени три албума.

Актрисата Емили Уотсън се превъплъщава в ролята на втората съпруга на Айнщайн – Елза. Тя започва кариерата си на театралната сцена, като се присъединява към The Royal Shakespeare Company през 1992 г. През 1996 г. Уотсън дебютира в киното в "Порейки вълните", режисиран от Ларс фон Триер. За тази си роля тя си спечелва номинации за "Златен глобус" и за "Оскар" в категорията Най-добра главна женска роля. Три години по-късно, Уотсън отново е номинирана в същата категория, този път за превъплъщението й в ролята на маниакалната британска челистка Жаклин дю Пре в "Хилари и Джаки", а през 2004 г. е номинирана за "Златен глобус" за ролята си във филма "Животът и смъртта на Питър Селърс". Тя окончателно се превръща в едно от големите имена в Холивуд с ролите си в "Гроги от любов" заедно с Адам Сандлър, "Червеният дракон" на Брет Ратнър и в "Еквилибриум" в Крисчън Бейл.

Ролята на първата съпруга на Айнщайн и майка на децата му Милева Марич, с която той се развежда пр4ез 1919 г., се изпълнява от британската актриса Саманта Коули. Тя е се дипломира от Оксфордското театрално училище през 2014 г. Професионалния си дебют прави в театъра Old Vic Theatre, като това е само началото на поредица от успешни роли на театралната сцена. Коули участва и в телевизионните продукции "Endeavour" на ITV под режисурата на Оливър Блекбърн, както и във "Виктория" на режисьора Том Воън.