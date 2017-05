Новите места за свободното време

Статията не е част от редакционното съдържание на "Дневник"

© Pexels

За поддържане на форма

Ще го забележите в магазините за дрехи, където спортните екипи се настаняват комфортно като част от модните колекции. Те са задължителни в личния гардероб и лайфстайл, защото тенденцията "здрав дух в здраво тяло" е по-актуална отвсякога – от сутрешната закуска с плодове до щадящото прекарване на вечерите. Един от най-полезните и все по-популярни начини за поддържане на добра форма са любителските маратони за бягане – места за забавление, отворени за всички, независимо от тяхната възраст, пол и подготовка, с поносима входна такса и дори малък подарък за участниците. Вече не е нужно да сте професионални състезатели. Бягането в група е по-приятно, атмосферата е забавна и предразполагаща за създаване на нови приятелства, но най-вече – толкова мотивираща, че да продължавате да спортувате, дори когато ви мързи.

С невъоръжено око ще видите, че бягащи в парковете се увеличават, а с това и че всяка седмица се провеждат маратони. Някои от най-скорошните са: състезанието по планинско бягане и по планинско колоездене "Балкан рън" в Калофер (4 юни), вече традиционния със старт пред резиденция "Бояна" "Витоша 100 км" (10-11 юни), както и "Витоша летен фест" (9 юли) с дистанция 12 км.; състезанието по планинско бягане 13 км, планинско колоездене 26 км. и дуатлон 29 км."Пирин рън" в Банско (25 юни); "Трявна Ултра" (16 юли) е с дистанции 141 км, 76 км и 23 км, като маршрутът на дългата дистанция преминава през сърцето на архитектурният парк "Боженци" и през еко-парк "Българка". Оглеждайте се и за други, трябва ви само желание, дисциплина и екипировка.

© Зоологическа градина, София

За разходка с бебе

Когато са с бебе или дете до 2-3-годишна възраст, родителите (особено майките) обикновено са обиколили всички възможни градинки и площадки на пешеходно разстояние и каквото друго са успели с автомобил. Забавленията за малките са ограничени, а еднообразието от ровенето в пясъчника и пускането по пързалката – отегчителни. Още по-лошо е, когато на детската арена се разиграват разправии за играчки, а в по-централните локации е толкова препълнено, че ако детето тъкмо прохожда, може да бъде пометено от някое хвърчащо с колелото си по-голямо, а защо не и ударено от футболна топка. Издаваме наша лична тайна – спокойствие за бебета може да откриете в Зоологическа градина в София.

В най-старата и най-голямата на Балканския полуостров зоологическа градина ще откриете широки и гладки, а през седмицата и празни алеи. Покрива площ от повече от 360 декара, на които да карате леко количката, малките да прохождат и тичат на воля, по-големите да се радват на общо 1899 индивида от 281 вида животни. Тук-там са разположени пейки със сянка и места за скромно хапване и напитки. Работно време на касите за билети е от 9:30 до 18:00 часа, престоят на посетителите в зоопарка до 19:00 часа. Деца до 3 години влизат безплатно, от 3 до 18 години срещу 2 лв. Всички над 18 години входът е 4 лева, а пенсионерите е 1 лев. Влизането с велосипеди, тротинетки, топки, балони, ролери и скейтбордове е забранено, защото биха могли да дразнят и безпокоят животните, но в правилника е записано, че могат да се допускат велосипедите с помощни колела. Повече информация на http://zoosofia.eu.

© Георги Кожухаров

За празнуване на открито в центъра на София

Ясно е, че може да празнуваме рожден ден във всяко едно заведение, но това носи опасност специалният повод да изглежда и по един и същ начин всяка година. Освен това ако повечето ви приятели са с деца, е възможно да не ги видите, или поне не в комплект. Чудесен вариант за ознаменуване на празник на въздух са беседките в "Докторската градина" в София. За тях не е нужна резервация, а малко късмет някой друг рожденик да не се е настанил вече в тях. Случайните отпочиващи биха могли да бъдат помолени да се преместят, така че да окачите украса и да наредите почерпка на пейки. Наоколо има много подходящи места за целта. В близост до градинката – на ъгъла на бул. "Янко Сакъзов" и ул. "Сан Стефанов", се помещава парти магазин, от който да се сдобиете с различни по вид, големина и изображения балони, картонени чинии и чаши и всякакви други забавни аксесоари. Още по-близо са млекарница, магазин за плодове и зеленчуци, фрешове, гастроном за европейски вина (и в малки разфасовки), сирена и тапаси, както и бутикова сладкарница. Само час преди гостите на дойдат, ще сте готови с целия пазар. Реновираната преди няколко години "Докторска градина" е една от най-добрите на вид, атмосфера и посетители в София.



За забавление

Младите хора започват да ценят все повече личното си свободно време, сочат проучвания на световни компании в областта на HR-a. След като прекарат една натоварена работна седмица – състезание в корпоративния свят, те са на ръба на силите си и вместо да излязат в петък или събота вечер, предпочитат да заменят блъскането и шумотевицата от клуба със спокойно и забавно прекарване на вечерите вкъщи с приятели. Защо не и на следващия ден да излязат и да потичат в парка, да се отдадат на дълъг брънч, а после и на кино прожекция. Затова каним приятелите си на домашно парти. Приготвяме кана с мохито и забъркваме дип за гризини, малко свежа салата и гуакамоле. За пълен смях се запасяваме с различни борд игри. Заедно с фаворита ни от години – Dixit, допълваме и с парти играта на английски език Cards Against Humanity. Нецензурна, несъобразяваща се с табута и политически некоректна, само месец след пускането й на пазара през май 2011 г. тя става игра номер 1 в Amazon.com с 12 милиона долара печалба. Последната й версия отпреди точно година – Trump Against Humanity, е изградена изцяло от цитати от Доналд Тръмп (http://trumpagainsthumanity.cards). Създателите й избират 30 от най-обидните му и шокиращи реплики и се получават изрази като "Make ... great again". PDF страници на картите може да смъкнете от тук: www.cardsagainsthumanity.com

© Юлия Лазарова

За срещи

Когато сте активни водачи на автомобил и прекарвате значително част от времето си в колата, то знаете в какъв кошмар може да се превърне всяко спиране в централната част на столицата. Дори една кратка среща отнема двойно повече време само ако търсите място за паркиране. Защо трябва да си го причиняваме, когато с малко креативност и знание може да открием подходящите, щадящи и приятни варианти за събиране. Каквито са обновените търговски комплекси на Shell България – изненадващо удачно място за всяка една бизнес или среща за удоволствие. Първо, с разширен deli2go продуктов асортимент, качествена, здравословна и вкусна храна, която включва свежи салати, топли сандвичи и прясно изцедени сокове, тук има достатъчно варианти за консумация и възможност за дълго и качествено прекарване на времето. Ароматното италианско еспресо се сервира в порцеланови чаши и е приготвено по собствена рецепта с първокачествени кафе-машини. Витрините също вече са по-големи, за да може бързо и лесно да се открива онова, което се търси.

Второ, обновените търговски комплекси Shell се очертават и като отлично място за провеждане на бизнес срещи, защото предлагат безплатен Wi-Fi. от най-високо ниво. Кътове и тераси ще са на разположение за почивка, но и за организация на срещи с приятели, бизнес партньори или хора със сходни интереси под формата на семинари, работилници и клубни срещи.